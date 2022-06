F idati, questo trend è il must have dell'estate ed è già amato anche dalle star Hailey Bieber in primis

La protezione solare non è mai abbastanza e, sicuramente, anche tu fai di tutto per evitare di scottarti. Eppure, è proprio questa l'ultima tendenza make-up per l'estate: il sunburnt blush e ce lo svela proprio TikTok, il social da tenere sott'occhio per quanto riguarda le tecniche più hot del momento.

Potrebbe sembrarti assurdo, ma fidati e prova assolutamente questo trend che sta pian piano conquistando anche le It girl più in voga sui social. Armati di blush e lasciati trasportare da tendenza che sta impazzando in ogni dove.

Un look dall'animo innocente, che tanto ricorda i make-up realizzati dalle e-girl del mondo manga e kawaii, che lascia una traccia di rossore sulle guance e sul naso. Proprio come reagirebbe la pelle se troppo esposta al sole senza l'adeguata protezione seolare.

Sunburnt Blush: come realizzarlo

Niente filtri questa volta, per realizzare il sunburnt blush basta seguire i numerosi tutorial presenti su TikTok e replicarli fedelmente.

Cosa serve? Un blush, in crema, liquido o in polvere, un pennello per sfumare e, per chi vuole quel tocco in più, una matita o un eyeliner per ricreare le fake freckles amate soprattutto con la bella stagione.

Per la parte pratica, devi sapere, che realizzare questo effetto è davvero semplice. Applica il prodotto sulle guance, cercando di dare un effetto naturale e non da sculpting, e anche sul ponte del naso. Sfuma, poi, con un pennello ampio in modo da rendere il colore visibile ma allo stesso tempo che ricordi in più possibile il rossore dato dal sole.

Tips & tricks da conoscere

Come ogni tendenza, ci sono piccoli tips&tricks da seguire che renderanno questo trend ancora più cool e, allo stesso tempo, renderanno questo look ancora più incisivo.

Ad esempio potresti provare a utilizzare un rossetto, sia in alternativa al blush in crema sia per un finish decisamente più glow grazie al finish stesso del lipstick. Ricorda, inoltre, di non applicare il colore in modo circolare, ma di farlo solo nella zona dove effettivamente andresti ad arrossarti.

Per quanto riguarda i colori di blush da scegliere per un risultato perfetto: usa un tono rosato e caldo, lo stesso che la tua pelle mostrerebbe dove una giornata sotto il sole o una corsa intensa. Questo, però, dipende anche dal colore della tua pelle.

E le pelli più scure? La cosa non cambia, infatti, se si vuole realizzare questo effetto è meglio scegliere una terra da contouring con sottotono caldo. Applicandola nello stesso modo, infatti, si riuscirà a realizzare l'effetto sunburnt.

Non sottovalutare la funzionalità di questo look, specialmente in estate. Ti basterà un solo blush per realizzare un sunkissed make-up andando ad applicare il colore, sia in polvere che liquido, non solo su guance e ponte del naso ma anche sulle palpebre andando a picchiettare leggermente.

In crema, in polvere e non solo: per realizzare il perfetto sunburnt look abbiamo selezionato i migliori blush che ricreeranno sulla tua pelle l'effetto del sole. Dei veri must have da tenere sempre nel beauty e da sfruttare per questo look, e non solo, che potrai sfruttare su guance, labbra e occhi.

1/8 Benefit Cosmetics - Sunny 2/8 Lamel Professionale - Blush and Go Cheek Color Blush 3/8 Rare Beauty - Soft Pinch (Love) 4/8 Fenty Beauty - Cheeks Out Freestyle Cream (Fuego Flush) 5/8 Primark PS...Paradiso - Paradise Crush 6/8 Pixi - On-The-Glow Blush (Juicy) 7/8 Drunk Elephant- O-Bloos Rosi Drops 8/8 Neve Cosmetics - Blush Star System (Strobeberry) PREV NEXT