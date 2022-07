L 'SPF va indossata 365 giorni l'anno, ma è ancor più importante indossarla con attenzione quando ci si espone ai raggi solari diretti

L'estate, specialmente in Italia, vuol dire solo una cosa: sole. Che sia mare, montagna e città è bene proteggersi al meglio dalle radiazioni dei raggi solari. Proprio per questo motivo è fondamentale conoscere quali sono i migliori solari per l'estate 2022: tra ingredienti attivi, formulazioni green e texture diverse, le proposte ormai sono sempre di più.

E se hai paura di perderti tra uno stick, uno spray, un olio secco o un latte fresco, qui abbiamo provato a selezionare i migliori solari, sia corpo che viso, da applicare più e più volte al giorno senza correre il rischio di eritemi e scottature.

Biotherm

Il Waterlover Milky Sun Spray SPF50 è un latte solare perfetto per chi cerca una protezione duratura e leggera. Da vaporizzare sulla pelle, scherma i raggi solari e offre un'idratazione profonda tutto il giorno. Un vero must per chi ma le texture leggere e impalpabili.

Lancaster

Da avere nella beach bag e spruzzare all'esigenza: la Sun Protective Water SPF30 - Water Resistant, da usare sia sul viso che sul corpo, lascia un piacevole effetto nudo e uno avvolgente profumo agrumato. Al suo interno l'esclusivo Tan Activator Complex, con olio di Buriti che stimola il processo dell'abbronzatura per un risultato dorato, radioso e duraturo.

Ultra Violette

Tra le novità del 2022 c'è anche Queen Screen SPF50+, un solare pensato non solo per proteggere dai raggi ma anche di agire come un trattamento di skincare. Questo, il siero, aiuterà a combattere i segni dell'invecchiamento filtrano i raggi.

Drunk Elephant

La Umbra Sheer™ Physical Daily Defense con SPF 30 offre un filtro solare fisico ad ampio spettro contro i raggi UVA/UVB; il tutto mentre protegge dai radicali liberi e dai danni causati dallo stress ossidativo. Da usare tutti i giorni anche sotto il make-up non unge e idrata la pelle a fondo.

Nuxe

La crema solare alta protezione anti-età viso SPF 50 non solo offre la massima protezione dai raggi UV, ma lavora anche sull'invecchiamento cutaneo. A tutto questo, poi, si aggiunge l'iconico aroma dell'huile prodigieuse.

Paula's Choice

La Resist Anti-Aging Crema Giorno SPF 50 è la perfetta crema solare da indossare in città grazie al suo finish leggero e opaco. Una formula leggera con antiossidanti vegetali lenitivi che aiutano a combattere i segni dell'invecchiamento e a proteggere la pelle dai danni ambientali.

Euphidra

Come riapplicare la protezione solare sopra il make-up? La risposta è negli stick solari come la SPF50+ Stick Solare Protettivo: indicato per le piccole zone, crea una barriera protettiva efficace contro le radiazioni solari e gli sbalzi di temperatura.

Ultrasun

La pelle sensibile necessità di attenzioni ancora più speciali quando si parla di solari. La Ultrasun SPF 50+ Extreme è una lozione resistente all'acqua e indicata per le persone con allergie di diverso tipo. Formulata con antiossidanti è dotata di un dispenser airless, che previene il deperimento e la contaminazione del prodotto.

ISDIN

Una texture leggerissima e impalpabile con pigmenti colorati per sostituire il fondotinta in estate (ma non solo). La protezione solare Fusion Water Color è perfetta per essere utilizzata quotidianamente in città per una pelle sempre protetta.

La Roche Posay

Eau Thermale Avène

Intense Protect SPF 50+ per la massima protezione, anche dalla luce blu visibile e ad alta energia. Si assorbe rapidamente senza lasciare tracce bianche e resiste ad acqua e sudore, senza dare fastidio agli occhi. Il plus? I filtri non danneggiano l'ecosistema marino.

