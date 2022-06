Le treccine sui tendrils di Valentina Ferragni sono un vero tocco summer chic

V uoi anche tu una chioma che sappia di estate, leggerezza e romanticismo? Allora devi assolutamente provare le treccine sui tendrils di Valentina Ferragni, l'acconciatura cool che stavamo aspettando

Se c’è una cosa che Valentina Ferragni non sbaglia mai, è la scelta del look e in particolare di come acconciare i suoi biondissimi capelli. E anche questa volta si è mostrata sul suo profilo Instagram con una chioma da dieci e lode e con delle treccine sui tendrils che sono un tripudio di leggerezza e voglia di estate!

Un hair look che mixa i due trend di questa nuova stagione in un solo colpo. Le treccine, amate dalle celeb e non solo in ogni minima versione, e i tendrils. Ovvero i due ciuffi di capelli all’attaccatura della fronte solitamente lasciati liberi e sciolti dal resto dell’acconciatura.

Come a voler incorniciare il viso con un magico effetto romantico e super chic. E che la nota influencer ha deciso di valorizzare ancora di più intrecciandoli in due splendide mini trecce. Un hair look che sa di estate, di voglia di divertimento e di allegria. Unendo il trend inspo più amato del momento alla delicatezza naturale della chioma sciolta. Per un risultato ricercato ma allo stesso tempo selvaggio.

Insomma, le treccine sui tendrils di Valentina Ferragni non possono di certo passare inosservate e sono la vera ispirazione per una chioma super di tendenza e assolutamente irresistibile. Da sfoggiare sia con un look casual e colorato come quello scelto dall’influencer, sia in versione più elegante e sofisticata. Magari abbinandola a un bell’abito bianco super romantico e a un trucco delicato. In perfetto stile boho chic.

Se ti stai domandando come realizzarle, quindi, sappi che è davvero semplicissimo. Per farle ti basterà separare i tuoi due tendrils all’attaccatura della testa e intrecciarli in due morbide treccine. Lasciandone il capo finale piuttosto lungo, in modo che si uniformi al resto della chioma per un risultato naturale e armonioso. E il gioco è fatto. Se poi vuoi che la tua chioma sia un vero omaggio alla bella stagione, lasciala asciugare al vento per un effetto a onde super cool e quel tocco summer chic che tanto ti fa amare questa stagione.

Elastici alla mano, quindi, non ti resta che provare a realizzare delle fantastiche treccine sui tendrils, sfoggiando una chioma da urlo e un hair look da vera icona di stile.