Chioma dark chocolate e tendrils: ancora una volta, Bella Hadid fa scuola

D ark chocolate e tendrils, la combo super cool per una chioma da urlo e uno stile di tendenza tutto da imitare

A quanto pare gli anni ’90 sono tornati sotto ogni punto di vista e lo hanno fatto davvero in grande stile. Anche sulla chioma. E se i tendrils, i ciuffi di capelli lasciati liberamente sul volto quando tutto il resto è ben raccolto, sono tra i dettagli più amati dalle celeb, abbinati a una chioma dark chocolate e allo charme di Bella Hadid sono la combo cool di cui non potremo più fare a meno.

Un concentrato di seduzione, fascino selvaggio e allo stesso tempo super romantico. Per una chioma letteralmente da urlo. Super sexy, dal carattere unico e con un colore e uno stile che sarà impossibile non voler imitare e sfoggiare fin da ora.

Certo, Bella Hadid dalla sua ha questa innata capacità a saper creare nuovi trend tutti da copiare. Ma questa volta quello ci lascia è un mix di idee e un hair look davvero eccezionale. Prima di tutto nella scelta del colore, un dark chocolate intenso, profondo, corposo. Che dona magnetismo ed eleganza alla chioma, garantendole sensualità a ogni tocco.

Una nuance calda, piena, proprio come il cioccolato fondente. Perfetta per l’estate e per chi voglia regalare carattere ai suoi capelli con un colore di puro fascino. Trasmettendo lo stesso effetto anche al volto in modo naturale e armonioso. Ma non è finita qui. Perché Bella Hadid ha fatto molto di più. Impreziosendo i suoi capelli e questo colore super hot, con dei tendrils posizionati a regola d’arte.

Un dettaglio molto amato dalla modella e da tantissime altre celeb. E che si può ottenere lasciando cadere fuori dall’acconciatura raccolta (ma anche dalla chioma sciolta), due ciuffi sulla parte frontale del viso. Donando maggior armonia e dolcezza al tuo volto, incorniciandolo in modo morbido e super sensuale. E ottenendo un hair look sofisticato, volutamente “spettinato” ma dall’effetto chic che ti farà innamorare a prima vista.

Che dire, Bella Hadid è davvero una musa ispiratrice di nuovi look sempre diversi e di tendenza. A te il compito di ricrearli sulla tua chioma, sfoggiandoli con la personalità unica che ti contraddistingue e con tutta la voglia di stupire con dei capelli pieni di bellezza e carisma.