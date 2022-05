U n colore pieno, intenso, profondo. Così è il cioccolato fondente, talmente scuro da essere scambiato con il bruno, ma in realtà ha un'identità tutta propria. Scopri i look più belli!

Se sei mora naturale o sei fan del castano, il cioccolato fondente è una tonalità che senz'altro ti farà gola! Proprio come il dolce da cui prende ispirazione, i capelli cioccolato fondente sono di un marrone molto scuro, poiché abbracciano tutte le tonalità dei castani scuri, dei bruni o del color moka. In alcuni casi, i capelli possono essere appena schiariti sulle lunghezze, ma di base restano sempre piuttosto scuri.

Color cioccolato fondente

Il punto di forza dei capelli cioccolato fondente è la grande luminosità che emerge soprattutto negli styling lisci. Se il capello è sano, con questo colore sembra quasi lucido! Anche le onde e le beach wave sono valorizzate dalla lucentezza del color cioccolato fondente, l'essenziale è che si punti su una piega non troppo messy (disordinata).

I capelli così scuri sono molto eleganti, a volte un po' drammatici e, in qualche caso, risultano po' severi. Se con i capelli cioccolato fondente ti vedi troppo "dura", puoi addolcire la tua immagine con delicate sulle lunghezze. I colori più adatti? Nocciola per un effetto lieve, caramello per un effetto più evidente.

La cantante Elodie (in alto) è una perfetta icona di bellezza con i capelli color cioccolato, tanto che è stata scelta come prima Brand Ambassador Wella Professionals per l’Italia.

A chi stanno bene i capelli cioccolato fondente?

La scelta della giusta tonalità di cioccolato dipende dal sottotono della carnagione, cioè se caldo o freddo. Più la pelle è rosata, più si starà bene con il color cioccolato freddo; viceversa, se la pelle ha un sottotono beige, il cioccolato adatto vira leggermente al rossastro.

Un ulteriore aiuto sulla scelta del colore di capelli arriva dall'armocromia, la teoria delle quattro stagioni che suggerisce di creare la propria immagine attorno a una specifica tavolozza di colori, finalizzati a mettere in risalto i propri colori naturali. Secondo questa teoria, le donne con un sottotono dorato della pelle, appartenenti alla stagione autunno, staranno benissimo con sfumature di capelli color cioccolato caldo. Le donne con carnagione chiara o olivastra (appartenente alla stagione estate o inverno), dovrebbero evitare tutte le tonalità che contengono riflessi rossi. E optare per colore cioccolato freddo. Da non trascurare, inoltre, è il fatto che i capelli cioccolato si armonizzano bene con la pelle abbronzata e gli occhi verdi, nocciola o castani.

Capelli cioccolato fondente freddo

I capelli di cioccolato fondente freddi sono caratterizzati da un riflesso tendente al cenere, anche se a occhio nudo non si vede. Si tratta di un pigmento molto freddo che viene aggiunto nella miscela di colorazione proprio per spegnare i toni rossastri. In alto un look di Wella.

In alto una proposta di Compagnia della Bellezza.

Un look cioccolato di Jean Louis David.

Capelli cioccolato fondente con riflessi

Un'alternativa al colore di capelli cioccolato fondente pieno è aggiungere qualche schiaritura, appena accennata. Si può mantenere, infatti, una base castana scura che andrò rischiarata da qualche riflesso nocciola o mogano. In questo modo, si enfatizzerà il taglio soprattutto se è scalato, e anche la texture dei capelli, quando sono in particolare mossi o ricci.

In alto un look cioccolato con riflessi più chiaro di TONI&GUY.

Schiariture appena accennate sul castano scuro freddo proposto da Cotril.

I ricci a forma di cavatappi vengono decisamente valorizzati dai riflessi luminosi che rischiarano il cioccolato fondente. Il look è di Wella.

Capelli cioccolato molto scuri

Per mostrare un'immagine di sé un po' misteriosa, si può optare per i capelli castano scuro color cioccolato. In fondo, è un colore che conserva un tocco di romanticismo, proprio perché fa parte della tavolozza dei toni della terra. E per questo motivo, è l'alleato perfetto per un look naturale.

In alto e in basso due look color cioccolato fondente di Coppola.

Una proposta Indola

Un castano cioccolato fondente freddo di Aveda.