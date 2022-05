Le water waves di Valentina Ferragni sono l’hairstyle ideale per la bella stagione

A cconciature di tendenza per la bella stagione? Ecco le water waves, le onde sui capelli più cool del momento e a cui non potrete più rinunciare

Naturali, morbide e super di tendenza. Le water waves sono davvero l’acconciatura di tendenza della nuova primavera/estate. Un’evoluzione delle tanto amate beach waves dell’anno scorso ma che si ispirano direttamente alle chiome maxi e ondulate delle sirene. Trasformandosi e ottenendo uno styling meno scompigliato e più definito ma sempre all’insegna del mosso e della naturalezza.

Un hair trend che sta già spopolando e che ha preso subito un posto d’onore tra le chiome delle celeb e delle influencer, una fra tutte Valentina Ferragni. Che le sfoggia in modo semplice e super cool. Avvolgendo i suoi capelli biondi con un concentrato di bellezza e morbidezza tutto da ammirare e assolutamente da copiare.

E per farlo è davvero semplice. Dopo tutto alle sirene basta uscire dall’acqua e far asciugare la chioma al vento per avere delle beach waves perfette e capelli dall’effetto wow assicurato. Ma come si fanno esattamente?

Per prima cosa è bene capire quale deve essere il risultato finale, che come detto abbandona lo spettinato delle beach waves per un hair look più ordinato e definito. Concentrando le onde sulle lunghezze e in particolare nella parte finale della chioma, lasciando la parte alta quasi liscia. Proprio come se si fosse appena sciolta una treccia.

E di fatto è proprio così che si creano le water waves. Realizzando una o più trecce (questo varia in base alla definizione che volete dare alle vostre onde) quando i capelli sono ancora umidi. Asciugandoli leggermente con il phon o meglio ancora al vento, o lasciando passare tutta la notte per dare modo alla chioma di prendere la forma desiderata. Una volta sveglie, poi, vi basterà scogliere le trecce e muovere leggermente le lunghezze per donargli volume e leggerezza. E le vostre water waves in stile sirena sono pronte.

Se poi volete far durare di più le vostre meravigliose onde, non dovrete far altro che passare la piastra sulla treccia prima di disfarla, fissandola con un po' di lacca. E il gioco è fatto.

Un hair look perfetto per le chiome più lunghe e in cui le water waves possono esprimersi in tutta la loro bellezza. Ma anche per quelle medie o più corte, perché no. Ovviamente con un effetto leggermente diverso a seconda della “pesantezza” della chioma stessa.

Che dire, Valentina Ferragni e le sue stupende water waves sono davvero l’ispirazione che ci mancava. Per assicurare alla chioma uno stile unico e prepararla ad affrontare la bella stagione con originalità, naturalezza e quel tocco di fascino ammaliante che solo le sirene sanno avere.