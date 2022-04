Messy hairstyle: i segreti per capelli scompigliati, ma sempre al top

I capelli scompigliati e chic sono super trendy: i segreti per un messy hairstyle impeccabile

Il nuovo trend capelli? I messy hairstyle! La chioma scompigliata (ad arte) è l’ideale per ogni occasione. Un must per affrontare con grinta la giornata, regalandosi un look impeccabile e super trendy in pochi semplici passi.

Chiamateli messy, out of bad o second day: i capelli scompigliati e spettinati sono il top. Non a caso questo è l’hairstyle preferito dalle star. Da Kate Moss, che ha fatto suo lo stile “mi sono alzata ora dal letto”, ad Alessia Marcuzzi, passando per Gigi Hadid e Jennifer Lopez (che li sfrutta per un perfetto bun).

Attenzione però: va chiarito che l’effetto messy non vuol dire trasandato, ma indica semplicemente un disordine organizzato. Ottenuto grazie ad alcuni prodotti che consentiranno di ottenere un risultato spettinato, ma very chic.

Il messy infatti richiede una serie di passaggi ben precisi che partono dal lavaggio e arrivano sino all’asciugatura. Per prima cosa si parte da una detersione profonda del capello. Una chioma morbida e idratata, consentirà di avere un messy perfetto. In particolare, per evitare di apparire “scarmigliata”, ricordati di eliminare le doppie punte e di nutrirle.

Mossi infatti non significa crespo. Per scongiurare al meglio questo effetto è importante applicare sulla chioma umida un prodotto anti-frizz, riapplicandolo più volte se necessario. Se dopo l’asciugatura l’effetto crespo ci sarà ancora, prova a “ritoccare” la zona superiore della chioma con ferro arricciacapelli o piastra.

Come avere un effetto messy con i capelli lisci? L’ideale è applicare un prodotto idratante dalle radici alle punte. Quando la chioma sarà asciutta si potrà dividere in sezioni, dando volume alle radici con uno spray. Per esaltare la texture si potrà usare un ferro arricciacapelli, alternando la direzione dei ricci.

L’effetto messy è l’ideale pure per i capelli mossi. Pettina i capelli ancora bagnati, poi falli asciugare all’aria, strofinandoli con l’aiuto delle dita e rigirandoli con delicatezza su sé stessi. Per correggere le imperfezioni ritocca le estremità e le radici usando uno spray e la piastra.

Molte donne ricce rinunciano al messy perché temono di non poter ottenere un buon effetto, ma non è così. Applica un siero nutriente sui capelli umidi, pettinali, poi raccoglili in due trecce. Fai asciugare la chioma, poi passa la piastra sulle trecce, raddrizzando le punte. Ricordati di sciogliere le tue super braids solo all’ultimo minuto, poco prima di uscire, spettinando la chioma semplicemente con le dita.