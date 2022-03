L’asciugatura dei capelli ricci non è un’operazione da sottovalutare. Si sa, boccoli e ricci hanno bisogno di cure particolari per mantenere definizione e lucentezza della chioma. E, no, non è solo una questione di prodotti: come asciugare i capelli ricci è soprattutto una questione di tecnica.

Hanno bisogno di una routine personalizzata dalla A alla Z: i capelli ricci sanno davvero regalare gioie e dolori. Da un lato, infatti, sono perfetti per giocare con il volume e sperimentare con le acconciature, dall’altro, basta un piccolo errore per fare un disastro. L’operazione più delicata? Indubbiamente, l’asciugatura. Certo, perché dopo tanti sforzi dedicati alla detersione e al pre-styling, sapere come asciugare i capelli ricci per evitare l’effetto crespo è fondamentale. La chiave è l’idratazione: ogni step dell’haircare routine, infatti, è dedicato a mantenere i riccioli ben nutriti, per conservarne definizione ed elasticità attraversi i prodotti migliori per i ricci e le tecniche giuste. Ecco perché il primo step dovrà prevedere solo un asciugamano di microfibra con cui tamponare la chioma per assorbire l’acqua in eccesso. Le regole dell’asciugatura dei capelli ricci, poi, cambiano in base al volume che si desidera ottenere e al tuo tipo di riccio. Per dare volume alle radici, ad esempio, occorrerà phonarli a testa in giù almeno per l’80%, mentre per aggiungere volume alla base occorrono semplicemente dei becchi d’oca. L’ideale? Evitare ferri e piastre, per non stressare il capello.

Come asciugare i capelli ricci: con il phon o al naturale?

I capelli ricci sono estremamente sensibili, ecco perché è bene ridurre al minimo qualsiasi fonte di stress. Ecco perché, l’ideale - oltre ad affidarsi ai migliori tagli per capelli ricci - è evitare di sottoporli a troppo calore, compreso quello del phon. Il risultato potrebbero essere capelli secchi, crespi e pieni di doppie punte. L’obbiettivo, perciò deve essere minimizzare i danni. Come asciugare i capelli ricci e crespi con il phon, perciò, meglio optare per la tecnologia a ioni, per ridurre i tempi di asciugatura al minimo. E, ovviamente, aiutarsi con il diffusore. In questo modo, il getto d’aria sarà più leggero e delicato sui capelli. Se ne hai la possibilità, poi, meglio lasciare che i capelli si asciughino all’aria, almeno qualche volta. In questo caso, però, dovrai fare molta attenzione al clima: evita le giornate umide e scegli questo metodo di asciugatura naturale solo durante l’estate, magari avendo cura di lasciare che la chioma si asciughi al sole.

Capelli ricci: come asciugarli con il phon e il diffusore

Il metodo più semplice per asciugare i capelli ricci e lunghi con phon e diffusore, preservandone il volume, è farlo mettendosi a testa in giù. In questo caso, il modo migliore è partire dalle radici e, lentamente, procedere verso le lunghezze. Per mantenere i ricci elastici, non dimenticare di raccogliere e stringere tra le mani una ciocca per volta, cercando di allontanarle dalle radici. Per mantenere il volume più controllato, invece, rimani a testa in su e parti dalla nuca, procedendo poi verso le lunghezze.

Come si asciugano i capelli ricci senza calore

Se lo scopo è tenere a bada l’effetto crespo, la tecnica del plopping è l’ideale. Un’asciugatura graduale, ottenuta grazie a un panno in microfibra o a una maglietta di cotone, e che permette di eliminare l’acqua in eccesso senza stressare i capelli. Il risultato sono ricci molto naturali e strutturati, decisamente meno crespi. L’unico svantaggio di questo metodo, naturalmente, è che i capelli rimarranno inevitabilmente bagnati più a lungo.

La tecnica del clipping per radici voluminose e perfette

I capelli lunghi e ricci possono risultare molto pesanti, ecco perché la soluzione ideale è affidarsi al clipping. Una tecnica semplice, che consiste nel sollevare le radici con qualche becco d’oca prima di asciugare i capelli. In questo modo potrai facilmente evitare una chioma appesantita e resa piatta proprio dal peso delle lunghezze. Il segreto è acconciare le radici mentre i capelli sono ancora bagnati: in questo modo, saranno più facili da modellare.