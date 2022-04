B andana e treccine: il beauty look di Camila Cabello è quello che ci serviva per le serate di primavera-estate

Bandana, jeans cortissimi e treccine: Camila Cabello ci regala l’ispirazione sporty chic che aspettavamo per un beauty look favoloso! La cantante ha preso parte al Coachella, il Festival musicale più atteso dell’anno, non solo per la musica (splendida), ma anche per gli outfit e i make up.

Per l’occasione Camila ha puntato su shorts in denim e crop top, abbinati a un beauty look a metà fra il gipsy e lo sportivo. La popstar infatti ha scelto un trucco chic, sui toni del fucsia, con un ombretto sfumatissimo sulle palpebre e un filo di mascara. Camila a poi completato il tutto con un gloss perfetto per esaltare le sue labbra carnose e riflettere la luce calda del deserto.

Il tocco in più? L’hairstyle sporty e studiato nei minimi dettagli. La Cabello ha infatti lasciato i capelli sciolti e ribelli, creando solo due treccine ai lati del viso. Per completare il tutto ha aggiunto un accessorio capelli che è già tornato di moda: la bandana.

Non è un segreto infatti che il foulard che tiene a bada la chioma – rendendola super trendy – sia tornato di moda. Sono tante le celebrity che negli ultimi mesi hanno scelto di portare la bandana e al Coachella – complice il caldo e l’atmosfera – il trend è definitivamente esploso. Se d’inverno i cerchietti sono stati protagonisti, in velluto e bombati, con l’arrivo della stagione calda è arrivato il momento di completare il proprio hairstyle con un accessorio indispensabile: la bandana.

Come sfoggiarla? Un’idea arriva proprio da Camila Cabello. Per prima cosa è importante prendersi cura della chioma, senza lasciare nulla al caso. Anche l’effetto out of bed infatti ha bisogno dei prodotti giusti. Ad esempio uno spray salino, per creare onde leggere, un olio per nutrire in profondità, evitando l’effetto crespo, e ovviamene un volumizzante, per dare corpo al capello.

Le treccine sono un tocco in più, per regalare un’allure chic al beauty look. Le double braids che spuntano nella chioma d’altronde sono tornate super di moda. A sfoggiarle non solo Camila, ma anche altre celebrity che ne vanno pazze, come Giulia De Lellis, Bella Hadid o Paola Turani che ha deciso di abbellirle con dei nastri colorati abbinati al make up per rendere tutto ancora più glam.