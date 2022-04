È ora di sistemare il taglio? Guarda cosa propongono le tendenze per la bella stagione per i capelli corti. Preparati a chiedere un taglio "tondeggiante" non troppo sfilato. Il resto scoprilo nelle foto!

Che facciano parte del tuo look abituale o di un ipotetico cambio d'immagine, i capelli corti emanano indubbiamente un grande fascino. Diciamo la verità: è molto facile restare incantati a sfogliare foto di tagli corti e cortissimi, anche se appartieni al team capelli lunghi forever. Anche perché il bello dei capelli corti è che ingannano: sembra che siano sempre uguali a se stessi, ma in realtà ogni anno - anzi, ogni 6 mesi - escono delle nuove versioni. Come appunto nella primavera 2022. Questione di centimetri: bast a accorciare il ciuffo un po' di più o scalare le ciocche laterali o, ancora, coprire appena la nuca che il taglio cambia aspetto.

Nelle prossime righe, scopri quali sono i tagli corti che vanno di moda nella primavera estate 2022.

Tagli capelli corti primavera estate 2022: le tendenze

Se volessimo individuare la tendenza principale dei capelli corti, potremmo senz'altro affermare che nella primavera estate 2022 è molto gettonato il taglio pieno, a prescindere dalla foggia e dalla tipologia. Anche quando è cortissimo, il taglio della bella stagione dà volume alla capigliatura e segue una certa simmetria. Bandite le scalature pronunciate, via libera alle sforbiciate decise. Sono tecniche di taglio che si sposano bene con i capelli spessi e doppi, e che danno più corpo a quelli sottili.

E i tagli corti di moda, invece, quali sono? Il pixie cut continua a essere un punto di riferimento anche nella primavera estate 2022, ma sul podio sale il taglio a scodella, seguito dai mini carrè grafici. Vediamoli nel dettaglio.



Il pixie cut è il taglio a folletto (dall'inglese pixie, folletto) che si identifica in un caschetto molto corto. Spettinato e sbarazzino, il pixie è caratterizzato dalle divergenze di volume nelle varie parti della testa: la parte superiore è piena, mentre la nuca e i laterali sono quasi rasati. Naturalmente poi le lunghezze variano in base agli effetti che si vogliono ottenere.

Il taglio a scodella, noto anche bowl cut, è il taglio corto tondo dai perimetri un po' curvi che sembrano appoggiarsi sulla testa, come se fosse appunto una scodella. Ha un'allure vintage che affonda le radici negli anni '90, ma ancora prima negli anni '60. Perfetto sui capelli lisci, copre la fronte sin quasi alle sopracciglia.

Il mini carrè è il caschetto corto ma che, a differenza del pixie cut, sfiora la mandibola e riempie la nuca. Può essere più o meno grafico e personalizzato da frangia e ciuffi asimmetrici.

Continua a scrollare la pagina per guardare una carrellata di tagli corti.

Il bixie, una nuova tendenza del 2022

Il bixie (una via di mezzo tra caschetto e pixie) è il taglio corto di grande tendenza nella primavera 2022. Molto simile al taglio a scodella, si differenzia da quest'ultimo per linee più dolci e meno grafiche. Grazie alla sua versatilità, è un taglio perfetto per chi non ha tempo per badare ai capelli. Sta bene sia mosso che liscio, sia spettinato che composto.

Le lunghezze sono un po’ più corte di un classico caschetto e il volume misurato richiama il movimento di un pixie. Nella foto un look dell'hairstylist Gianni Rando per Alfaparf Milano. Le diverse sfumature di rosa pastello creano dei punti di luce e ombra quasi impercettibili, ma che balzano agli occhi se si cambia styling, cioè mosso o liscio.

Tagli capelli corti primavera estate 2022: il taglio a scodella

Ecco il taglio a scodella che, dopo decenni, torna prepotentemente alla ribalta. La Biosthetique ne propone una versione morbida e quasi fluente pur nella sua lunghezza micro. È un taglio che incornicia il viso, restando pieno e voluminoso. Il movimento delle punte verso l'esterno, inoltre, rende questo bowlcut più sbarazzino e giocoso.

Da Davines il taglio a scodella si fa più geometrico. Da notare la tipica scalatura della nuca che segue un impercettibile struttura di "doppio taglio". Si porta sia liscio, in veste più elegante, che disordinato. In quest'ultimo caso, lo styling scomposto rivela la struttura interna del taglio che sembra quasi una tramatura. Il colore, gioca su delle sfumature graduali con alla base dei toni più intensi e profondi, per poi armonizzarsi slle lunghezze di colore rosa e scemare sulle punte color argento. Le sfumature sono armoniche.

Una delle caratteristiche principali del taglio a scodella è la lunghezza pari. Jean Paul Mynè rompe questo clichè proponendo un taglio leggermente asimmetrico che conserva però l'effetto tondeggiante del bowlcut. La particolarità del colore esalta questa asimmetria poiché si irradia perfettamente sulla linea tondeggiante del taglio. Inoltre, ne mette in evidenza la precisione delle linee e delle forme. Un look decisamente ambizioso con cui non si passa di certe inosservate!

Ecco una versione super corta del taglio a scodella che esprime forza e determinazione. Punta sulla frangia scomposta effetto wet da giostrare a piacimento con un po' di gel. Il look è audace e deciso, poiché gioca su femminilità e androginia in un dualismo che abbatte le distinzioni di genere. Questo taglio è proposto da Wella collezione James.

Tagli capelli corti primavera estate 2022: il mullet

Il mullet è un altro taglio di tendenza nella bella stagione 2022. È caratterizzato da un look molto sfilato, corto nella parte alta e frontale e più lungo sulla nuca. Si tratta di un taglio decisamente sfrontato che conosce varie versioni. Compagnia della Bellezza addolcisce le spigolosità del mullet, inserendo una frangia sottile a ciuffetti separati con svirgolettature. La nuca resta ovviamente più allungata. Il colore intenso e brillante addolcisce ancora di più il look nel suo complesso.

In questo taglio mullet, la Biosthetique punta sui contrasti: da un lato definizione delle forme, dall'altro morbidezze delle linee. Le lunghezze che giocano sui laterali e sulla nuca rendono la forma grafica più sbarazzina e fanno sembrare il taglio più lungo di quanto non sia. Riflessi di luce nelle calde nuance delle spezie schiariscono l’area della frangia e creano come per magia una vitale luminosità sul viso.

Tagli capelli corti primavera estate 2022: il pixie cut

Il pixie cut è il re dei tagli corti, il più amato, celebrato e scelto. Naturalmente è anche il taglio che si presta alle rivisitazioni più disparate. In questi 2 look di Framesi (in alto e in basso), l'attenzione è posta sui contorni decisi che vengono esaltati dal mix di colori audaci. Il ciuffo è il vero protagonista di tutto il taglio: accarezza la guancia e nasconde la fronte, rivelando una giocosità frizzante.

L'asimmetria del pixie cut, evidenziata dal ciuffo importante, dona grinta al look nel suo complesso, rendendolo un taglio di un fascino senza tempo.

Da Cotril il pixie cut è più movimentato, ispirandosi a un'onda marina che si sta per innalzarsi. Il volume sulla parte posteriore della testa dona pienezza e corpo.

Jean Louis David interpreta il taglio pixie proponendo una versione con contorni definiti per regalare pienezza alla chioma. I capelli sono leggermente sfilati per permettere di dare movimento a ogni look, mentre la nuca è rifinita per un effetto grafico molto attuale.

Un taglio corto pieno e corposo permette di giocare sulla texture dei capelli, lavorare le radici con gel e paste modellanti. Siamo sempre nel campo del boysh ma la forma arrotondata ne ingentilisce la linea.

Ecco una versione di pixie cut su capelli ricci. Questo look di Aveda esalta la forma a truciolo del riccio grazie anche alle schiariture di 2 toni. Quando sono tagliati bene, i ricci non solo vengono valorizzati, ma potrebbero addirittura diventare più tondi e definiti, come se fossero i tralicci di una vite.

Il mini carré, un evergreen

Nella primavera 2022 il caschetto corto che va di moda è ben calibrato attorno al viso. Ha linee morbide che seguono i contorni del viso, accompagnandone le rotondità più o meno accentuate. La frangetta è sottile e delicata e diventa parte integrante del taglio. Nella foto un look di Framesi.

In alto il bob, il classico taglio parigino all'altezza del mento, proposto da Indola. All'altezza degli zigomi, invece, si colloca una frangia medio-lunga che dona un tocco di brio. Sulla parte posteriore la leggera scalatura aggiunge eleganza e dinamismo.

Toni & Guy propone un mini caschetto super grafico, scolpito da linee nette e precise. Un taglio perfetto per i capelli sottili e lisci naturali che richiedono poca manutenzione. Per aggiungere un dettaglio grintoso al look “l’accessorio” giusto è la frangia che mette in evidenza il viso. Il finish glossy dona un aspetto lucente, quasi liquido, ai capelli.

Compagnia della Bellezza propone un micro caschetto iper femminile, definito e minimal nei contorni, reso leggero da scalature ad altezze diverse nella parte superiore per un effetto multidirezionale. Per esaltare meglio la struttura di questo taglio, si possono realizzare degli effetti luce lungo il perimetro della capigliatura. Il corallo brillante è un richiamo alla luce di primavera, quella che ravviva il volto di ogni donna ai primi raggi più caldi.

Per la primavera 2022 Inebrya propone un caschetto asimmetrico reso glamour dal colore rosa antico, una tonalità che fa sognare e ci riporta in una dimensione leggiadra. Grazie allo styling morbido con onde, il questo bob contemporaneo incanta come un dipinto che non smette di ipnotizzare.

Un caschetto pari, ad altezza mandibola, che attira l'attenzione sui tratti del viso. Adatto per visi minuti e un po' spigolosi. E perfetto per capelli lisci e sottili che stanno a posto con poco. Un look proposto da Aveda.

ll bob con la frangia è un must have di stagione. Questo taglio di Evos si ispira agli anni ‘90, ed è realizzato

con una nuova tecnica che smussa gli angoli e alleggerisce la chioma. Inoltre, è un taglio facile da trasformare con look dai movimenti naturali, accenni di onde o effetti ricercati.