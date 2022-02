C on i jeans, con la tuta o con gli abitini: la French Manicure sta bene con tutto. E sta bene a tutte! Scopri come farla a casa in versione classica o semipermanente

La French Manicure è un classico senza tempo che, come tutti gli evergreen, subisce varie interpretazioni. Il binomio di smalti rosa e bianco, con cui delineare rispettivamente il letto ungueale e la lunetta, spesso cede il passo a versioni black o in colori pastello. A dettare tendenza è anche la lunghezza delle unghie: la French Manicure si può portare infatti su unghie corte o lunghe, naturali o rafforzate dal gel o dal semipermanente. O ancora, c'è la versione con la lunetta meno decisa e più sfumata, ideale per un effetto discreto. Inoltre, spesso funge da "base" di nail art più fantasiose grazie a decorazioni e motivi anche in 3D.

VEDI ANCHE

Beauty

Tu chiamala se vuoi french manicure (ma con quel tocco in più che detta tendenza)

Perché si chiama French Manicure

Insomma, comunque la si voglia portare la french manicure rappresenta un capitolo a sé della cura unghie. Dietro ha una bella storia che a, dispetto del nome, non nasce in Francia, bensì a Hollywood! Negli anni '70, il manicurista Jeff Pink (il fondatore del brand di smalti e nailcare ORLY) aveva bisogno di velocizzare i tempi di preparazione delle attrici sul set. La pratica di laccare le unghie con uno smalto abbinato al colore di ogni abito era decisamente lunga. Così gli venne in mente una soluzione più pratica, come quella offerta da uno smalto roseo e l'altro bianco che simulavano l'unghia naturale. Quando poi, lo stesso Jeff Pink esportò tale manicure naturale a Parigi in occasione delle sfilate, lui stesso la battezzò "French Manicure" in onore del Paese che l'aveva tanto apprezzata. E il successo continua ancor oggi.

Un successo senza fine

Perché piace tanto la french manicure? Intendiamoci c'è anche chi non la sopporta, ma generalmente riscuote grandi consensi. Il motivo è presto spiegato: oltre alla sua versatilità, la manicure alla francese fa sembrare le unghie più lunghe e le dita più affusolate. Pertanto valorizza tutte le forme di unghie semplicemente perché aumenta il contrasto tra la lunetta anteriore (cioè la lunghezza) e la parte posteriore dell’unghia (cioè il letto ungueale rosa). In un certo senso le unghie sembrano sorridere, mostrando un gradevole disegno a mezzaluna. Negli anni le tecniche per aumentare questo contrasto sono cambiate, passando dalle matite bianche ai pennarelli fino a una semplice passata di smalto nude.

Come si fa la French Manicure

Il modo migliore per ottenere una French Manicure molto precisa è rivolgersi all'estetista, a meno che non si abbia una mano da...chirurga! Se non si è manicuriste provette è abbastanza facile disegnare una lunetta non proprio drittissima. Certo, ci si può servire delle lunette sotto forma di adesivi, ma bisogna essere pratiche nel rispettare i tempi di asciugatura.

In genere negli istituti professionali, le estetiste si occupano di limare le unghie per valorizzarle il più possibile. Poi spingono le cuticole verso il basso per liberare il più possibile la superficie ungueale. Per una french manicure non è necessario che la lunghezza delle unghie naturali sia eccessiva, anzi, questo tipo di nail art è indicata anche per le unghie corte.

VEDI ANCHE

Beauty

White French con fantasia: quando la french classica diventa frizzante

Dopo aver limato le unghie, si applica una base trasparente o color nude, che ricalchi un po’ il colore dell’unghia naturale di partenza. Una volta asciugata, si passa alla creazione della lunetta bianca. L'estetista di solito procede a mano libera con uno smalto bianco che ricalchi la linea dell'unghia che sta crescendo. Per risultati più precisi, molte preferiscono l'uso di un pennello a punta sottile specifico per nail art. Lo smalto utilizzato per la lunetta bianca, inoltre, è più consistente rispetto a quelli tradizionali: è infatti più denso e gessoso. In questo modo è perfetto per disegnare la lunetta senza sbavature. Dopo aver fatto asciugare la striscia bianca appena disegnata, si passa uno smalto naturale color rosa lattiginoso. La nuance del rosa può variare dai toni rosati o beige in base ai gusti e all'incarnato della mano.

La French Manicure fai-da-te

Al posto di rivolgerti a un salone, preferisci cimentarti nella French Manicure a casa? Sappi che non è un'impresa impossibile, anzi può essere molto sfidante e rilassante. Se sei alle prime armi, ti conviene acquistare un kit per manicure alla francese che comprende le lunette adesive e 3 tipi di smalti: una base trasparente, uno rosato e l'altro bianco dalla consistenza densa.

In commercio si possono trovare anche lunette di diverse forme che permettono di creare French Manicure particolari e originali. Servono a fare da "guida" per tracciare la linea bianca. Il suggerimento è di applicarle solo dopo esserti assicurata che la base trasparente è completamente asciutta, altrimenti rischierà di rovinare tutto il lavoro svolto. Se non vuoi aspettare troppo a lungo per l’asciugatura, puoi riempire una ciotola con acqua fredda e ghiaccio e immergervi le mani per qualche minuto.

A questo punto, posiziona la lunetta in corrispondenza dell'unghia che sta crescendo, lasciando giusto un piccolo margine. E poi applica lo smalto bianco. Lascia asciugare perfettamente, e poi applica il top coat per un effetto sigillante e brillante.

French Manicure con smalto semipermanente

Dato che il procedimento della French non è proprio dei più veloci, se sei pratica di fornetti e smalti semipermanenti, molto probabilmente ti conviene optare per una manicure a lunga durata. Anche in questo caso, il suggerimento è di procurarsi degli appositi adesivi che facciano da supporto per il tratto bianco. Gli step da seguire sono i seguenti: dopo aver preparato l'unghia, applica una base trasparente e polimerizzala con la lampada Led. Stendi lo smalto bianco sulla parte finale dell'unghia, e polimerizzalo per qualche minuto sotto la lampada. se desideri creare una Double French. Sigilla così la manicure appena finita con un top coat trasparente e fissalo nella lampada per almeno due minuti. A questo punto, sgrassa l’unghia con un cleanser apposito, e la tua french manicure con semipermanente è pronta!