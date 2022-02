S e continui a tentennare sul taglio medio anche se vorresti andare oltre e tagliare un po' di più. Se continui a pensare che forse cambiare e optare per un taglio corto potrebbe essere una buona idea. Se la tua testa è piena di dubbi (e anche di troppi capelli) qui ti diremo perché darci un taglio, nel vero senso della parola.

Hai mai pensato di provare un taglio di capello corto? Tutte, prima o poi, si trovano davanti alla voglia di cambiare look e prendere appuntamento con il parrucchiere è il primo step che ci si ritrova ad affrontare. Ma se optare per un nuovo colore o nuove sfumature sulle lunghezze può sembrare un passo un po' troppo fuori dalla propria comfort zone, tagliare i capelli è invece una soluzione da considerare.

Ma non una spuntata, una scalatura o semplicemente eliminare qualche centimetro: la rivoluzione sta proprio nello scegliere un taglio corto (o super corto). Una scelta che non solo rivoluzionerà il tuo look, ma porterà numerosi vantaggi nella tua vita. Ecco i 15 motivi per cui provare un taglio di capelli corto.

1. Il cambio di look

Probabilmente è il più intuibile, ma anche quello più d'impatto. Tra i benefici di un nuovo taglio di capelli corto c'è sicuramente il cambio di look che non solo lascerà a bocca aperta tutti quelli che ti stanno intorno, ma stupirà anche te stessa. Cacciando subito via qualsiasi tipo di pentimento.

2. I capelli corti ringiovaniscono

Inutile negarlo, i capelli corti ringiovaniscono ed eliminano qualche anno di età a qualsiasi persona. Un pixie cut dal sapore mannish aggiungerà un'aria rebel al tuo look andando così a ringiovanire il tuo volto (anche senza eliminare le rughe).

3. Sono pratici

Se non sei pratica con spazzole, piastre, mousse, cere e prodotti di vario genere, amerai alla follia un taglio corto. Gli shortcut, infatti, non hanno bisogno di grande attenzione e sono decisamente più pratici dei capelli medi o lunghi.

4. Risparmierai tempo

Il risparmio di tempo è un aspetto davvero importante: meno tempo in doccia, meno tempo per asciugarli e ancora meno per la messa in piega. Dobbiamo aggiungere altro?

5. Potrai cambiare spesso look

I capelli corti crescono più velocemente e non è merito della stregoneria, ma del fatto che, rispetto ai lunghi, si spezzano meno facilmente. Proprio grazie a questa velocità di crescita potrai cambiare spesso taglio o look con giusto un paio di colpi di forbice o cambiando riga.

6. Meno prodotti e meno soldi

Più hai i capelli lunghi più i prodotti finiscono velocemente, non te ne sei mai accorta? No, non è un banalità ma un piccolo dettaglio che ti permetterà di risparmiare diversi prodotti facendo bene sia all'ambiente sia al tuo portafoglio.

7. Sarai subito più elegante

Nelle occasioni più importanti e anche sui red carpet, le chiome lunghe sono spesso raccolte lasciando aria al viso e, tutto questo, lascia un risultato decisamente chic ed elegante. Stessa cosa vale anche per i capelli corti che, in men che non si dica, doneranno un aspetto più glam.

8. Potrai facilmente cambiare stile

Frangia o meno. Corti o ancora più corti. Colorati con tinte estreme o solamente con qualche tocco di luce. Sì, i capelli corti ti daranno un sacco di possibilità compresa quella di cambiare stile e look in un secondo (o poco più).

9. Si adattano a tantissimi tipi di capelli

Ogni volta che si cerca una nuova lunghezza per i capelli è bene analizzare il proprio tipo di capello: riccio, liscio, crespo e poi? Non tutti i tagli si adattano facilmente, ma quelli corti rientrano tra quelli che meglio si adattano a qualsiasi tipologia.

10. Dirai addio alle doppie punte

Più i capelli sono lunghi, meno si ha voglia di tagliarli ma è proprio in questo modo che si vanno a creare le doppie punte che, oltre a rendere i capelli super fragili, renderanno disordinata la chioma e i capelli saranno più inclini alla rottura. Prova il corto e dirai addio a questo problema noiosissimo.

11. I tuoi capelli avranno più volume

Più i capelli sono fini più i capelli necessitano di un taglio corto, fidati di noi. Per ottenere più volume non c'è miglior trattamento che un passaggio dal parrucchiere. Ciò non vuol dire passare da maxi lunghezze a un pixie cut, ma basta anche semplicemente un long bob o un caschetto alla francese.

12. Avrai sempre una piega al TOP

Il tempo dedicato alla piega, con un taglio di capelli corto, è ridotto al minimo ma, nonostante questo, questa sarà sempre perfetta e in ordine. L'arma segreta? Le tue dita e, magari, un prodotto texturizzante come uno spray salino o una cera.

13. Definirai al meglio il tuo stile

Cambiare taglio di capelli, magari senza dirlo a nessuno, è un segnale deciso e non solo per la tua vita ma anche per il tuo stile. È proprio il taglio corto a rendere unico e inimitabile il tuo stile.

14. Darà risalto al viso e al collo

Ogni viso merita il giusto valore e accorciare le lunghezze ti permetterà di dare luce e risalto i lineamenti andando così a mettere in risalto i tuoi punti di forza.

15. Potrai divertirti con le tinte (senza paura)

Cambiare? Sì, grazie. E questo non riguarda solo il taglio di capelli, ma anche il colore. Se ti piace cambiare spesso, anzi spessissimo, meglio uno short cut e poi via libera a decolorazioni, tinte neon e non solo.