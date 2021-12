Strass, glitter, paillettes: i make-up più scintillanti per Capodanno

S e l'ultima serata dell'anno desideri brillare, questi sono i look che fanno per te! E sei non sei così pronta per osare troppo, basta una riga glitterata sugli occhi per indossare subito un'aria di festa

È iniziato il countdown per Capodanno e l'obiettivo del look è brillare con make-up scintillanti! Quale migliore occasione dell'ultimo dell'anno di indossare truccarsi con i glitter? Sugli occhi, sul viso e sulle labbra, i glitter sono un trend forte per i make-up di festa, ma pare che quest'anno siano più trendy che mai. Sarà perché nell'aria c'è una ricerca di spensieratezza, sarà perché è esplosa la voglia di riprendere a truccarsi, fatto sta che tutto ciò che brilla è perfetto per il mood di questa fine d'anno. I glitter, infatti, mettono subito allegria! E poi conservano quel lato giocoso fa sì che sembrino un po' "sospesi" nel tempo e nello spazio. Da un lato non passano mai veramente di moda, dall'altro lato mutano lucentezza a seconda di come ci si muove. E questa evanescenza riflette la loro natura svolazzante.

Nella realtà dei fatti, però, non è facilissimo applicare i glitter proprio a causa del fatto che sono svalozzanti. Se non si è precisissime, è molto probabile vederli migrare dagli occhi al viso. A meno che non si ricerchi un voluto effetto fall out, con glitter che cascano sulle guance.

Come si applicano i glitter

L'applicazione del trucco con glitter dipende dal tipo di brillantini che si intende utilizzare. I più facili sono quelli in crema "inseriti" in gel trasparenti. I più complessi, invece, sono i glitter in polvere libera. In commercio ce ne sono di diversi tipi: glitter sotto forma di ombretto compatto, eyeliner glitterati, brillantini liberi, strass e paillettes per trucco. Più i glitter sono liberi più hanno bisogno di una speciale colla da trucco. Si trova online oppure nei negozi di trucco da teatro. La colla per le ciglia finte non va bene perché non permette una sufficiente aderenza. Sconsigliate, inoltre, tutte le colle che non siano chiaramente indicate per l'uso dermatologico, come il classico vinile per i lavoretti: si rischierebbe di irritare la pelle.

Alcuni glitter sembrano pietruzze di strass da applicare a una a una con una pinzetta. Lo stesso dicasi per le paillettes simili a quelle che si usano per i vestiti.

I glitter in polvere compatta sotto forma di ombretto possono essere usati da soli, cioè senza l'ausilio della colla, a meno che non abbiano una texture tale che non aderisce bene alla palpebra. Più che stenderli, li si picchietta delicatamente cercando di pressarli. I glitter in gel sotto forma di eyeliner sono i più facili perché possono essere stesi con un tratto spesso in modo da simulare un ombretto. Per un tocco discreto, si rimanda alle matite glitterate: in commercio ce ne sono di tutti i colori.

Le idee per i trucchi con glitter

Se la voglia di brillare c'è, altrettanto può dirsi per le ispirazioni dei make-up glitterati. Si vai dai look più scenici composti da piogge di brillantini su occhi e tempie a effetti più discreti realizzati con timidi accenni luccicanti a ogni palpito di ciglia. E poi ci sono glitter sparsi qui e lì o applicati "a tappeto". O ancora: strass micro o pietre simil-gioiello. Insomma, con i glitter, appresa la tecnica ci si può divertire! Ecco un po' di idee per brillare con il trucco a Capodanno.

La riga di glitter sugli occhi

Uno dei make-up con glitter più classici è tratteggiare sulla palpebra superiore una riga tutta piena di brillantini . Si può giocare con lo spessore utilizzando un eyeliner glitterato che può essere passato più e più volte fino a diventare quasi un ombretto. Oppure si possono applicare piccoli strass uno accanto all'altro.

Le più audaci possono arricchire di glitter anche la rima cigliare inferiore, facendo sempre molta attenzione a non infilarseli negli occhi. Se poi vi si aggiunge un bel paio di ciglia finte l'effetto WOW è assicurato!

Un effetto molto glamour è l'applicazione di diversi tipi di glitter insieme, unendo ad esempio brillantini più piccoli in gel a strass più grandi che somigliano a piccoli gioielli. Il risultato è un po' un cielo stellato che brilla nelle serate più terse. L'idea in più? Abbinare un rossetto nude per accentuare il focus del look sugli occhi.

L'eyeliner glitterato

In alto l'eyeliner Maxi Glitter di deBBY, ideale per realizzare una riga glitterata di vari spessori.

Glitter a profusione sulle palpebre

Più che glitter il make-up in alto è realizzato con piccolissime paillettes dorate applicate a regola d'arte, come se le palpebre fossero una trama di un tessuto da impreziosire. L'effetto è sicuramente di grande impatto, e reso molto elegante dall'assenza di rossetto. Il mascara? Un optional.

La palette di ombretti glitterati

Una mini palette di 6 ombretti ispirati alle pietre preziose, con tonalità dall'effetto shimmer marmorizzato, matte e satin. Stoned Vibes Mini di Urban Decay.

Trucco strass tipo Swarovski

Dedicato alle girl più ricercate: nel look in alto gli strass in 3D sono applicati in modo isolato e sparso sulle palpebre superiori e sotto le sopracciglia. Obbligatorio l'uso della colla da trucco, interessante l'abbinamento con gli orecchini Swarowski che riprende l'effetto del make-up.

Rossetto glitterato

L'idea di indossare i glitter sugli occhi non ti garba? Osa un rossetto glitterat. In commercio ce ne sono di tanti tipi: dai più "tridimensionali" a quelli più delicati che danno un finish un po' più scintillante del classico metallizzato. Sicuramente a Capodanno stupirai tutti con una novità divertente!

Rossetto Le Rouge di Givenchy: la tonalità N°501 Copper Nude per le feste è un nude rosato satinato con riflessi ramati.

Ombretto glitterato a tutta palpebra

Stendere l'ombretto glitterato su tutta la palpebra, senza preoccuparsi di sfumature, è il modo più immediato per truccarsi con i glitter. L'effetto è un po' disco anni '80, reso più intrigante dalle lunghissime ciglia finte.

In alto l'ombretto Glitter Bomb di Pupa, una polvere pressata ricca di glitter micronizzati e multiriflettenti.

Gli effetti anni '70

Grafismi e cut crease ben in evidenza, il tutto impreziosito da una striscia glitterata: così è il trucco più scintillante per Capodanno in versione anni '70. Per vere maestre di make-up.

In alto Ruby Lights Glitter Palette di Nabla: quattro ombretti ricchi di infiniti riflessi, magnetici e camaleontici.

Con i brillantini anche l'ombretto nero è luminoso e brilla più che mai!

Trucchi con glitter discreti

Una riga di eyeliner nero e qualche brillantino nell'angolo esterno dell'occhio e il trucco più classico per eccellenza è svecchiato! Un'idea perfetta per le più timide.

Matita occhi glitterata Collistar

Brillantini sparsi su tempie e zigomi

Basta intingere le dita nel gel glitterato, passarle sulle palpebre, arrivando fino alle tempie e agli zigomi, e il trucco di Capodanno è pronto!

Skinpowlux di AR COSMESI è una polvere spray illuminante, adatta a tutti i tipi di pelle, da utilizzare su viso, corpo e capelli.

Glitter abbinati a ombretti colorati

Le più estrose si diletteranno senz'altro a creare molteplici effetti con glitter colorati dall'alto impatto visivo. Ecco 2 proposte sul viola.

Star Lit Glitter Small di Make Up For Ever, una polvere glitterata super brillante da usare su viso e corpo.