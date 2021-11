T ruccarsi a Natale è un appuntamento irrinunciabile, anche e soprattutto se lo si festeggia in famiglia. Ecco alcune idee da cui lasciarti ispirare

Natale, si sa, può essere l'occasione per sfoggiare un trucco diverso dal solito. O per truccarsi finalmente con un po' più di calma. O ancora, per provare quella palette strepitosa che hai quasi "soggezione" a inaugurare. In fondo, anche se si resta a casa, nella festa degli affetti è bello farsi belle per sé e per i propri cari, no? Basta un bel rossetto squillante e un mascara applicato con generosità per entrare subito nel mood natalizio. E se invece desideri truccarti di tutto punto, noi ti forniamo alcune idee dalle più classiche alle più giocose.

VEDI ANCHE

Beauty

Unghie natalizie 2021: foto, idee e decorazioni per la nail art di Natale

Trucco per Natale 2021: tra grandi classici e look insoliti

Rosso, oro e argento sono i classici colori della palette natalizia. Il diktat è brillare! Come se, tra una portata e l'altra, si volesse lanciare bagliori a ogni battito di ciglia. Accanto a questi grandi classici del make-up di Natale si fanno strada altri look più frizzanti ma altrettanto glamour. Bronzo, blu, verde i colori preferiti degli ombretti, che sono declinati in finish metallizzati o glitterati, per trucchi scintillanti. Ecco qualche idea da copiare.

Le sfumature del bronzo per il trucco di Natale

Una valida alternativa al trucco dorato è il bronzo, da usare da solo o in combinazione ad altre nuance simili, come ad esempio il tortora o lo champagne. Per dare profondità all'occhio, abbina il bronzo a un tocco di marrone da applicare nell'angolo esterno. Un'idea di make-up adatta a tutti gli incarnati e colori di occhi.

Palette ombretti di Mesauda

La palette occhi Rive Gauche è un chiaro richiamo alla Parigi dell’epoca bohemienne racchiusa in un packaging in velluto color burgundy. Si compone di 9 ombretti compatti dalla texture morbida e cremosa e dalle tonalità sofisticate che variano dalle shades matte del nero e del crema alle più shimmer oro e bronzo.

Rossetto rosso vinile su viso nude

Dici rosso e pensi subito a Natale. Quindi, l'equazione matematica è rossetto rosso. Se ti sembra scontato, perché non sbaragliare i commensali del pranzo di Natale, indossandolo su un viso acqua e sapone? Che non vuol dire senza trucco, ma "vestito" da fondotinta, correttore e cipria. Ma senza mascara né ombretto né blush. L'effetto sorpresa è garantito!

Rossetto ultra luminoso di Make Up For Ever

Rouge Artist Shine On di Make up For Ever è un rossetto ultra pigmentato e dal finish luminoso che ingrandisce immediatamente le labbra rendendole piene e levigate per tutto il giorno. La texture esclusiva dona un immediato effetto scolpito. La sua tecnologia innovativa diffonde la luce in modo ottimale per un effetto labbra piene e scolpite.

Ombretto verde per giocare con i colori del Natale

Ironico, brioso, irriverente: è il trucco occhi verde che, se vogliamo, ricorda anch'esso il Natale. Ma in chiave più giocosa. Il look proposto ha un alto impatto scenico che si può creare con ombretti ultra-pigmentati e un sapiente uso dei pennelli. Te la senti di provare?

Mini-palette di Huda Beauty

Colori intensi per divertirsi a creare make-up insoliti e di grande effetto. La palette Wild Pitone di Huda Beauty si compone di tonalità duocromatiche oro e verde con sfumature naturali, accompagnate da affascinanti blu e verdi. In esclusiva da Sephora.

Glitter per un trucco scintillante

I glitter fanno subito festa! Emanano desiderio di felicità (ma anche calore), proprio come accade a Natale. Non è facile portarli, ma per le festività si può fare un'eccezione regalandosi un trucco occhi insolito. Ci sono infatti ombretti che "incorporano" dei glitter come se fossero dei festoni natalizi.

Palette Stoned Vibed di Urban Decay

12 tonalità impreziosite da veri cristalli e tormalina all'interno, per tenere alla larga l'energia negativa e sublimare il tuo look. Le texture sono ultra-cremose e vellutate, ma non mancano quattro basi matte. Ognuno di questi ombretti, screziati come la pietra, è stato concepito per emanare energia positiva e donare un effetto colore brillante.

Oro e argento per il trucco di Natale

Oro e argento di solito vanno separati. Perché non provare ad accostarli in un trucco occhi insolito? È la proposta di questo look che fuoriesce dagli schemi anche per la tecnica di applicazione. L'ombretto si estende infatti oltre i canonici angoli interni ed esterni degli occhi. L'assenza di matita rende l'effetto finale particolarmente delicato.

L'edizione natalizia dell'iconica palette DIOR

Per Natale la palette 5 Couleurs Couture Dior si veste a festa. Le cialde sono impreziosite da un'incisione delicata della facciata simbolo della Maison Dior. Atelier Doré sfoggia delle tonalità elaborate a partire da un oro caldo, mentre House of Dreams vanta delle scintillanti sfumature argento.

L'eyeliner grafico dal tratto spesso

Che sia il tuo look quotidiano o delle grandi occasioni, l'eyeliner grafico è ormai un grande classico. Sottolinea lo sguardo con carattere e di certo non passa inosservato. C'è chi giura che tratteggiare quel tratto spesso sia un gioco da ragazze, e chi invece sa già che ci riuscirà al terzo tentativo. Tu da che parte stai?

Eyeliner edizione limitata di NARS

Eyeliner liquido Climax di NARS ha un pigmento mat nero intenso. Si applica in modo uniforme e dura fino a 16 ore senza sbavature. Con una sola applicazione, l'esclusivo pennello affusolato si adatta a qualsiasi forma di occhi con precisione. Formula waterproof.

Ombretto pastello per un insolito trucco di Natale

Se vuoi andare oltre i soliti ombretti sui toni del marrone e del grigio, l'ombretto corallo è quello che fa per te. Una proposta delicata che veste lo sguardo di tenerezza poiché ricorda i petali dei fiori e le dame dei quadri degli Impressionisti. Si applica a tutta palpebra, senza contornare l'occhio con la matita. Si completa con abbondante mascara.

Ombretto liquido di Rare Beauty

Stay vulnerable è ombretto leggero e liquido che si fonde perfettamente con la pelle, per vestire gli occhi in pochi semplici gesti con una tonalità a lunga durata e modulabile, che rimane a lungo ed è resistente all'acqua. La sua formula rapida e facile da applicare passa da liquido a polvere in pochi secondi. La tenuta è perfetta: mantiene la sua intensità per ore, senza sbavature o migrazioni, non si sparge sulla palpebra superiore e non secca la pelle.

Ciglia finte per trucco di Natale ad alto impatto

Se non hai mai portato le ciglia finte, Natale può essere l'occasione giusta per provare. Aprono lo sguardo, rendendolo subito più sveglio e intrigante. Per applicare le ciglia finte, bastano pochi semplici passaggi: prendi il nastro di ciglia e misuralo con la lunghezza delle tue palpebre, lasciandolo leggermente più corto. Applica un velo di colla sul profilo delle ciglia finte e con l'aiuto di una pinzetta per sopracciglia, comincia ad applicarle sulla rima cigliare, partendo dall'esterno verso l'interno. Fai attenzione a non incollarle sul condotto lacrimale, ma mantieniti a 5 mm dall'interno.

Ciglia finte di Kiss

Le Lash Couture di Kiss sono ciglia ultra leggere e super curve, dalle estremità affusolate con una esclusiva banda senza nodi totalmente cruelty‐free. Si possono trovare in diverse lunghezze e livelli di curvatura. Si ​​uniformano perfettamente con le ciglia naturali, amplificando la bellezza dello sguardo.

Trucco di Natale color argento

In chiaro stile natalizio, l'argento è perfetto per illuminare le serate di festa. Il finish metallizzato lo rende uno dei trucchi più facili da realizzare perché basta sfumare giusto un po'. Le polveri argentato è come se fossero sfumate in partenza.

Ombretto glitterato di Yves Saint Laurent

Sequin Crush di Yves Saint Laurent è un ombretto glitterato che garantisce una tenuta massima del colore e un effetto finale senza imperfezioni. La texture risulta cremosa, sottile, piacevole al tatto e soprattutto facile nell’applicazione.

Trucco di Natale semplice ma chic

Infine, un look semplice ma bon ton che emana classe e raffinatezza. Il focus è sulla luminosità intensa che si diffonde sul volto, a partire dagli zigomi e dalle tempie.

Mascara allungante di Sisley Paris

Il mascara So Stretch di Sisley Paris allunga, fortifica e definisce le ciglia dalla radice alla punta. Lo sguardo è aperto e le ciglia sono perfettamente separate. Il suo applicatore conico veste tutte le ciglia, anche le più sottili, per uno sguardo panoramico.