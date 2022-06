Profumi da donna: 15 fragranze dell’estate 2022

L e fragranze più inebrianti per l'estate sono qui e ce ne sono per tutti i gusti e tutti i budget. Floreali, agrumate, acquatiche, ma anche calde e intime: sei pronta a lasciarti sedurre?



I profumi di questa estate 2022 ti conquisteranno in un solo istante. Jus floreali, essenze acquatiche, agrumate e frizzantine o calde come una sera d'estate, sono pronte ad accompagnarti nei momenti migliori e a creare ricordi indelebili. Tra novità e revival, queste fragranze ti faranno perdere la testa.

Miss Dior Rose Essence, Dior

La rosa è la regina assoluta della profumeria. Questa è la rosa di maggio di Grasse, ancora più speciale, non solo perché è rara, ma perché di anno in anno ogni raccolta ha delle caratteristiche uniche. Questa fragranza esalta la rosa centifolia, accompagnata da note verdi e vivaci, da muschi avvolgenti e sentori pepati di geranio. Una rosa persistente e vibrante, ma non sfacciata. Patchouli e vetiver le danno un sentore legnoso. Un profumo femminile ed elegante.

Miss Dior Rose Essence raccolta 2021, Dior

Cactus Azul, Feuguia 1883

Una profumo verde con note acquatiche. In un giardino sul mare, il Fiore di Cactus incontra la brezza dell'oceano dando vita a una fragranza limpida e rinfrescante grazie alle note di menta, ma allo stesso tempo il Legno di Cedro, albero antico e nobile, gli regala una sferzata di energia. La ricetta del buonumore, come un raggio di sole sulla pelle.

Cactus Azul, Feuguia 1883

Lotus Pear, The 7 Virtues

Una miscela fruttata e floreale che crea un profumo allegro, stuzzicante, con una dolce freschezza persistente. In apertura ci sono e le note succose, dolci e croccanti di pera Williams, pesca, e mandarino. Nel cuore floreale c'è la rosa, fiori d’arancio, gelsomino e fiori di loto; e chiude con gardenia, vaniglia, sambuco e geranio. Suzzicante.

Lotus Pear, The 7 Virtues (da Sephora)

Gucci Bloom EdT, Gucci

Questa fragranza è un must per chi ama i profumi fioriti. Una femminilità fresca e luminosa data dal miele e da una sfaccettatura di agrumi verdi - Bergamotto, Limone e Mandarino - e Accordo di Neroli in apertura, seguita dai fiori bianchi -Bocciolo di Gelsomino, Tuberosa e Rangoon Creeper - che persistono a lungo fino a lasciare spazio a note più intime, come Muschio e Sandalo.

Gucci Bloom EdT, Gucci

Lys Mediterranee, Frédéric Malle

Un profumo raggiante e sorprendente con un cuore delicato di fiori d’arancio che si sposa a giglio, loto e angelica che lasciano il posto ad una frizzante nota marina - acqua di mare e zenzero, la quale si fonde così bene con l’atmosfera verde e umida emanata dalle note di testa. Questa fragranza ricorda una rovente sera d’estate, addolcita dalle note delicate del giglio e dalla vaniglia. Fresca ed avvolgente.

Lys Mediterranee, Frédéric Malle

Paris-Paris, Chanel

Una rosa damascena molto, molto sofisticata. La rosa è protagonista di questo profumo, in tutte le sue sfaccettature. Il calore del patchouli, nota di fondo, è smorzato dalle note di limone e pepe rosa che lasciano una freschezza di fondo e ne esaltano le caratteristiche. Moderna e senza età.

Les Eaux de Chanel Paris-Paris, Chanel

De Los Santos, Byredo

Una fragranza mistica e calda che ricorda le tradizioni e i rituali celebrativi e spirituali. Una nuvola aromatica di muschio e limpida salvia si fonde con lo splendore dell'ambra e dell'incenso, ma non prima che se ne senta la sua essenza intima, espressa dal cuore di iris.

De Los Santos, Byredo

Spring Dance, Jusbox

Svegliarsi alle prime luci dell'alba e aprire la finestra su giardino che si sta svegliando. L'aria è fresca e frizzante, c'è una leggera brezza che profuma di pompelmo e rosmarino di Tunisia. Il sole inizia a scaldare e all'improvviso la natura esplode e giunge un'intensa nota di gelsomino Sambac, inebriante e seducente.

Spring Dance, Jusbox

Mediterranean Cypress, Angel Schlesser

Una vacanza in un'isola del Mediterraneo. L'acqua del mare, il sole e le case con i muri bianchi con vasi di fiori sulle finestre. Questo profumo racchiude le note piccanti del cardamomo e quelle luminose del bergamotto a quelle rasserenanti della lavanda. E gelsomino, iris e geranio con un tocco di menta. Una fragranza fresca e luminosa.

Les Eaux d'un Instant Mediterranean Cypress, Angel Schlesser

Night, Akro

Il desiderio bruciato in una notte passata a ballare e vivere senza rimpianti. Con Rosa bulgara, cumino, zafferano e oud è una fragranza calda e sensuale.

Night, Akro

Irresistible Eau de Toilette Fraîche, Givenchy

Seducente, vitale ed esuberante. Una fresca acqua di rosa resa speziata dalla bacca rosa e frizzante grazie alle note agrumate e un po' acidule dell'arancia rossa. Un profumo che descrive una femminilità frizzante e radiosa ed esprime una spensierata joie-de-vivre.

Irresistible Eau de Toilette Fraîche, Givenchy

Walking in Porta Venezia, Trussardi

Inebriante e pericoloso. Tra le note di artemisia, geranio e foglie di violetta si nascondono quelle dell'assenzio, il liquore d'elezione dei poeti maledetti. Una danza tra le note aromatiche e fresche dell’anice stellato esaltato dall’olio di limone e da un piccante sentore di pepe nero. Ipnotico.

Le Vie di Milano Walking in Porta Venezia, Trussardi

1986 Eclectique, Les Bains Guerbois 1885

Una festa, un bagno di folla durante le notti selvagge e l'odore della pelle e dei cocktail che si mescolano. Un profumo dolcemente morbido fatto di tocchi di cardamomo, pepe nero e muschio, con sentori di tabacco e il calore del patchouli, dell'ambra e del miele. Eccitante.

1986 Eclectique, Les Bains Guerbois 1885

Magnolia Bliss, Juliette has a gun

Un’estate bucolica, libera e selvaggia scandita da una colonna sonora anni '70, all'insegna del flower power. L'essenza di Magnolia pervade l'aria fondendosi con il profumo succoso e pungente della susina Mirabelle: un invito ai sensi di liberarsi. Una fragranza dallo spirito ribelle.

Magnolia Bliss, Juliette has a gun

Eau D'hadrienne, Goutal

Il profumo per chi ama le fragranze agrumate. Un jus a base di scorza di limone siciliana con cuore di pompelmo si fonde con note di cedro e cipresso, lasciando una deliziosa scia corroborante. una fragranza frizzante che infonde buon umore.

Eau D'hadrien, Goutal