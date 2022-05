I migliori 6 profumi firmati dalle star che vale la pena provare

N on solo musica, film e moda: le star che più amiamo spesso vestono anche i panni del Maître Parfumeur, per creare fragranze evocative, avvolgenti e piene di carattere. Ecco le migliori, da annusare e aggiungere subito alla nostra collezione.

Non c'è nulla di più evocativo di un profumo. Un insieme di note, accordi e suggestioni capaci di rendere un ricordo indelebile, o raccontare al mondo la vera essenza di ciascuno. Una vera firma olfattiva: e lo sanno bene star e celebrities che da sempre incantano i fan con creazioni profumate che portano il loro nome. Da Britney Spears a Rihanna passando per Billie Eilish, sono tantissime le star ad aver creato fragranze ispirate ai loro ricordi, o alla loro musica.

La scelta del profumo perfetto non è cosa semplice, sopratutto se ad incuriosirci sono le fragranze firmate dalle celebrities. Ne esistono davvero tantissime, e orientarsi può sembrare difficile. Ecco perché ne abbiamo selezionate sei che vale davvero la pena annusare, indossare e aggiungere alla nostra collezione.

Fenty Eau de Parfum

L'essenza vibrante, forte e sensuale di Rihanna, è intrappolata in questo jus dolce e speziato. La star ha selezionato personalmente ogni ingrediente nella sua forma più pura e ha lavorato insieme al famoso maestro profumiere Jacques Cavallier per creare Fenty Eau de Parfum, una fragranza unica nel suo genere che combina magnolia e muschio con mandarino, mirtillo e sentori assoluti di rosa bulgara, geranio e patchouli. Un profumo che non può essere classificato, genderless e adatto ad ogni occasione.

Ariana Grande God is a Woman

I profumi firmati Ariana Grande sono famosi per rivelarsi belle sorprese. Per la sua ultima fragranza, la pop star si è ispirata al potere e alla bellezza della natura. Una delicata apertura di pera succosa si evolve in una sensuale nota di cuore floreale di petali di rosa turca e iris prezioso. Sul fondo, il calore della vaniglia del Madagascar e un tocco delicato di legno di cedro. L'unicità della fragranza sta nella nota di ambretta, che apre la composizione e la rende pulita, insieme al muschio bianco. L'amore per la natura non è solo l'ispirazione per la fragranza, ma anche per la sua formula, con il 91% di ingredienti naturali, vegana e cruelty-free.

Eilish by Billie Eilish

Il flacone-scultura di questa fragranza rappresenta le parti del corpo della donna che la cantante trova più potenti, sensuali ed evocative: labbra, mento e decolleté. A questa idea, Billie Eilish ha abbinato un jus caldo, dolce e speziato, decisamente unisex. In apertura, delicati petali zuccherati e il fascino avvolgente di vaniglia, spezie morbide e cacao. Legni eleganti e muschio lasciano un sillage duraturo caldo, sensuale e potente. Eilish, la fragranza di debutto di Billie Eilish è vegan e cruelty-free.

Like This Tilda Swinton by Etat Libre d'Orange

Quando cinema e fragranze di nicchia si uniscono, solitamente nasce una magia. Come nel caso di questo profumo, ispirato da una delle attrici più magnetiche e talentuose della nostra generazione, e dai versi dello scrittore persiano Rumi del 1244. Note di mandarino giallo, zenzero, elicriso, neroli rosa e poi vetiver e muschi. Oltre alla Poitron Jungle Essence, una molecola profumata du zucca.

Hue by Hayley Kiyoko

La cantautrice di LA firma un profumo audace concepito come espressione di libertà e autodeterminazione. Questa irresistibile fragranza floreale e fruttata incarna l'essenza stessa di Hayley dall'inizio alla fine: note di testa audaci di arancia rossa, anguria e fresia si dispiegano in un cuore espressivo e femminile di petali di peonia in fiore, litchi, rosa e magnolia rosa. Caldo e avvolgente, sul fondo le sfumature lattiginose del cremoso cacao blanc si fondono con una scia morbida e sensuale di muschio.

Britney Spears Fantasy

Non si può parlare di profumi firmati dalle Celebrities senza una menzione speciale a Britney Spears. La reginetta del pop detiene il record per una delle linee di profumi firmate dalle celebrities più famosa e redditizia del mondo. L'eau de parfum Fantasy (la prima di una lunga serie) ha segnato un'epoca con il suo flacone rosa tempestato di brillantini. In apertura, note fruttate di litchi, kiwi e mela cotogna. Il cuore della fragranza è dolce e gourmand con delizioso cioccolato bianco, cupcake e note floreali di gelsomino e orchidea. Il fondo della fragranza è composto da note legnose, muschio e radice di iris.