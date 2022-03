U n fiore elegante e un profumo delicato: la rosa è molto di più, soprattutto quando si parla di beauty routine e, oggi, ti spiegheremo perché dovresti sceglierlo come ingrediente dei tuoi prodotti di bellezza (insieme ai prodotti must have).

La rosa è un ingrediente beauty che per troppo tempo è stato sottovalutato. Bella da vedere, delicata nel suo profumo e piena di significato: è innegabile che la rosa sia uno dei profumi più amati e regalati al mondo. Protagonista di letteratura e canzoni, la rosa è uno dei fiori più amati e regalati di sempre in tutte le sue mille sfumature di colore.

Ma oltre a questo, oggi, è un must have nei prodotti dedicati alla bellezza: da sempre protagonista dei profumi, la rosa è anche un componente molto importante per la cura della pelle. E non è merito solo della sua delicata fragranza, ma anche di tantissime proprietà che sono un vero e proprio toccasana.

Rosa: proprietà e benefici

Prima di tutto per capire al meglio perché la rosa è un ingrediente importante e fondamentale per la tua bellezza, è bene scoprire quali sono le proprietà e i benefici per la pelle di questo fiore. Pensata per performare al meglio sulla pelle delicata, la rosa, o meglio il suo estratto, ha proprietà lenitive e antinfiammatori naturali. Un vero e proprio calmante per la cute sensibile che andrà a ridurne i rossori, oltre a calmare nel breve tempo anche le irritazioni che la caratterizzano.

Ma le proprietà della rosa non sono solo dedicate alle pelli sensibili, ma anche a quelle miste, grasse o acneiche. Gli estratti del fiore, infatti, hanno azione astringente e, allo stesso tempo, anche proprietà antibatteriche che quindi aiutano a rallentare la proliferazione di batteri e il formarsi di eventuali brufoli.

Olio di rosa: mosqueta o canina?

Quando si parla di un ingrediente come questo è impossibile non pensare subito all'olio di rosa: tanto decantato e da sempre utilizzato è uno degli elementi che spesso compaiono all'interno degli inci di diversi prodotti cosmetici. L'olio, infatti, non è altro uno dei numerosi estratti che possono essere utilizzati nella beauty routine di ognuno e, tra i più conosciuti, ci sono sicuramente l'olio di rosa mosqueta e l'olio di rosa canina.

olio di rosa canina : un vero concentrato di acidi grassi polinsaturi, la sua azione ha un ruolo chiave per le pelli secche ed estremamente disidratate. La sua azione antiossidante , insieme a quella antinfiammatoria, lo rende un must have per lenire e calmare le pelli più irritate e spesso arrossate, caratterizzate anche da couperose, aiuta anche nella cicatrizzazione sulle lesioni causate da acne, accelerando la rigenerazione del derma.

: un vero concentrato di acidi grassi polinsaturi, la sua azione ha un ruolo chiave per le pelli secche ed estremamente disidratate. La sua , insieme a quella antinfiammatoria, lo rende un must have per lenire e calmare le pelli più irritate e spesso arrossate, caratterizzate anche da couperose, aiuta anche nella cicatrizzazione sulle lesioni causate da acne, accelerando la rigenerazione del derma. olio di rosa mosqueta: al suo interno si trovano acido linoleico, vitamine E e K, chiamati anche acidi grassi polinsaturi, che rendono l'olio un potete trattamento antiage e antiossidante; un must have per trattare l'invecchiamento cutaneo e rallentare la comparsa delle rughe. La sua azione sulla pelle, poi, permette di creare una vera e propria barriera che aiuta alla rigenerazione e al rinnovamento dei tessuti, migliorando anche l'elasticità cutanea.

Rosa: i prodotti beauty da non perdere

Dalla skincare al make-up passando per il mondo della cura del corpo: la rosa è ormai protagonista di tantissimi prodotti beauty e, per trovare i migliori da inserire nella propria routine, qui abbiamo selezionato i must have da avere subito.

& Other Stories, Cleansing Balm

Un balsamo struccante a base di olio di semi di rosa canina e olio di albicocca. Una coccola per la pelle che, una volta venuto a contatto con l'acqua, diventa un piacevole latte detergente. Da avere assolutamente per le pelli sensibili e bisognose di nutrimento extra.

Pixi, +Rose Lip Nourisher

Labbra da baciare e morbide tutto il giorno: merito del burrocacao a base di rosa che leviga le labbra conferendo colore e lucentezza. Al suo interno: olio di rosa canina, olio di semi di jojoba e vitamina E.

Syster, It's Clean O'clock

Protagonisti di questa mousse detergente sono la rosa canina e la rosa chinensis: un elisir di giovinezza che rallentano l'invecchiamento e crea una barriera dai danni provocati dagli agenti esterni. Questa mousse, inoltre, permette anche di eliminare le impurità e donare un incarnato decisamente più sano.

Lancôme, Rose Sugar Scrub

Uno scrub delicato perfetto per eliminare le cellule morte anche dai visi più delicati e che si infiammano facilmente. Con granelli di zucchero e acqua alla rosa, questo esfoliante permette di rimuove le cellule morte, lasciando la pelle liscia, luminosa ed uniforme.

lavera, Lozione per il Corpo Delicata

Anche il corpo merita la sua giusta dose di cura e coccole e, anche in questo cosa, immancabile è la rosa. Una lozione estremamente delicata con Rosa di Bosco bio e burro di Karitè bio per un'idratazione intensa e con una delicata fragranza floreale.

Boscia, Rosewater mist

Un grande classico usato da sempre, anche dalle nostre nonne, è l'acqua di rose: una must idratante e rinfrescante che idrata le pelli più disidratate e dona un aspetto più sano.

Fresh, Rose Face Cream

Pensata per idratare il viso durante il giorno, questa crema è arricchita anche dall'acido ialuronico che permette di trattenere l'acqua negli strati più profondi della pelle. Immancabile, ovviamente, anche l'olio di rosa che aggiungerà idratazione fino a 72 ore.

Neal’s Yard Remedies, Wild Rose Eye Brightener

Pensato per ravvivare e levigare il contorno occhi con una texture leggera e dal rapido assorbimento. Formulato con l’utilizzo di olio di semi di rosa canina selvatica, al suo interno anche l'acido ialuronico, pigmenti minerali, per riflette la luce, e caffeina di tè verde energizzante e rivitalizzante.

MAC Prep+Prime, Fix+

Le make-up lover non possono fare a meno di questo spray idratante che non solo permette di dissetare a fondo la pelle, ma anche di fissare qualsiasi tipo di make-up eliminando l'effetto polveroso. Questo versione è poi arricchita da un delicato profumo di rosa.