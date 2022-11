I ndispensabili per chi ama la stagione del foliage e vuole aggiungere una nota naturale e stagione alla propria casa

La bellezza non passa solo dai trattamenti di skincare e di make-up, ma anche dal benessere interiore che, spesso, passano da piccoli dettagli che si tendono a sottovalutare. Ne sono un esempio le profumazioni e non solo quelle personali, ma anche quelle dedicate all'ambiente. Gli aromi per la casa, per l'ufficio e non solo sono un vero e proprio vettore di benessere che, oltre ad aggiungere una nota unica e piacevole ai propri spazi, permettono di evocare momenti unici e immagini astratte che possono migliorare il proprio essere e il proprio stato d'animo.

E se l'estate richiama i toni freschi e marini, l'inverno la dolcezza della cannella e la primavera i prati fioriti, per quanto riguarda l'autunno i temi riportano alla natura, ma alle foglie che cadono, ai colori aranciati e alle atmosfere casalinghe che iniziano a riscaldarsi e agli ambiente cozy che la fanno da padrone.

Come portare queste immagini ambientali uniche e, a volte, difficilmente descrivibili anche in casa? La risposta è nei migliori profumi ambiente dalle fragranze autunnali che renderanno unica e inimitabile la tua casa. Una serie di must have, sottoforma di profumatori, lampade catalitiche e candele, che abbiamo selezionato per aggiungere un firma di stile a ogni dimora.

Acqua dell'Elba Profumatore

Per chi vuole vivere il mare anche in autunno, questa fragranza marina donerà un accordo inaspettato a ogni stanza.

Woodwick Candela Media Trilogy Amethyst Sky

Non è autunno senza zucca e questa fragranza casa si ispira proprio al vegetale re della stagione. Al suo interno anche le noti dolci che evocano l’acero e con un tocco di spezie al profumo di zenzero e noce moscata.

Locherber Milano, Out Of Mind

Un'esperienza olfattiva dedicata a chi cerca il benessere: un’ondata di bergamotto, eucalipto, lavanda, limone e a note d’acqua che predispongono la mente a una percezione più ampia grazie alla loro componente balsamica e fortemente aromatica. Non mancano mai le note verdi della foglia di garofano, dal gelsomino, che conferiscono alla fragranza una grande naturalezza.

Serge Lutens, At Home La Casa Scozzese

Una collezione di profumi AT HOME: cinque memorabili viaggi olfattivi attraverso cinque case, ognuna delle quali riflette un aspetto della sua personalità. La Casa Scozzese riporta alla mente un'abitazione sulla scogliera nel cuore delle Highlands scozzesi, dove si mescolano i profumi delle braci del camino, del divano Chesterfield in pelle e della libreria in legno di quercia.

Officina delle Essenze, Mini Spray Melograno

Melograno regala alle stanze di casa la rossa freschezza della natura che ricorda il dolce sapore fruttato dei chicchi appena schiacciati. Per infondere benessere con le note dolci e dal sapore mediterraneo.

Ava & May, Diffusore a bastoncini Islanda

L'ambra, con i suoi sentori balsamici, le note legnose di cedro e tutta la piccante dolcezza del pepe rosa. Un mix oscuro e seducente che allo stesso tempo stupisce con la sua delicata freschezza.

Acqua di Parma, Candela Oud

Una sofisticata candela che sprigiona le note vigorose e intense di Oud, diffondendo nella tua casa una sottile armonia di contrasti. Un elemento non solo di stile e per donare un nuovo aroma a ogni stanza, ma un vero oggetto di design che caratterizza ogni dimora elegante.

Yankee Candle, Jar Autumn Nature Walk

Una maxi jar che riempirà la casa con un odore fresco e gradevole, creando un'atmosfera di grande benessere in ogni stanza. Ben 150 ore di piacere che ti accompagnerà in un cammino lungo un sentiero naturalistico dove ammirare il bellissimo fogliame autunnale e i profumi di alloro, lavanda e legno di sandalo.

Rituals, The Ritual Of Ayurveda

Una candela che ti accompagna alla ricerca della pace interiore con una candela profumata formulata con autentici ingredienti ayurvedici, come la rosa indiana e l'olio di mandorle dolci. Da abbinare ai con bastoncini profumati piccoli o grandi, per un'atmosfera unica.

