Profumi: le novità per l’Autunno e le tendenze viste a Pitti Fragranze

I l momento per rinnovare il proprio guardaroba olfattivo è finalmente arrivato, ecco per te tutte le novità più interessanti tra cui scegliere la tua prossima signature fragrance

Finalmente possiamo riappropriarci, nuovamente e appieno, della dimensione olfattiva, il nostro senso più importante, custode dei nostri ricordi e delle nostre emozioni che negli ultimi due anni abbiamo dovuto relegare a un ambito più intimo e domestico nella nostra vita. Non vedevamo l'ora di poter inaugurare l'Autunno con un guardaroba olfattivo aperto al nuovo, a un più profondo e rinnovato rapporto con la natura che le nuove fragranze di stagione celebrano, senza rinunciare all'innovazione e alla sperimentazione. Delphine Jelk - Perfumeur Guerlain ci racconta come la natura è la sua fonte di ispirazione più importante: "la Natura è sempre stata una grande fonte di ispirazione per tutti i profumi Guerlain. La collezione Aqua Allegoria celebra le meraviglie del mondo. Mi sento ispirata da una bellissima qualità di olio essenziale di bergamotto, dal calore della sabbia sulla spiaggia o dal mix di diversi fiori e piante in un bellissimo giardino. La natura è un'inesauribile fonte di ispirazione e il più straordinario poeta sulla Terra!"

I profumi per l'Autunno 2022 sono votati a ricercare un aspetto di comfort che va oltre al piacere di indossare una bella fragranza per piacere agli altri, piuttosto ora il profumo diventa centrale per il nostro benessere psicofisico: il nostro piacere è l'unico che conta.

Il tema della sostenibilità è diventato centrale e un'istanza pressante a cui nessuno può più sottrarsi. A partire dal packaging - bellissime le soluzioni solide e ricaricabili di Abaton sia per quanto riguarda la skincare che le fragranze - fino alle materie prime. A questo proposito abbiamo chiesto a Delphine Jelk come le aziende possono e devono affrontare questa sfida: "la sostenibilità è sempre stato un elemento chiave nella creazione dei profumi della maison. Le materie prime naturali sono sempre state una priorità per noi, nondimeno le molecole di sintesi sono molto importanti per preservare la creatività nel processo di creazione della fragranze, dando persistenza e sillage (ciò che ci si aspetta da un profumo Guerlain). Credo fermamente che l'alleanza tra natura e scienza è il futuro della profumeria. Seguendo questa mia convinzione uso il più possibile molecole green per sublimare le materie prime naturali. È la sfida dell'intera industry per i prossimi anni". Sempre a proposito di sfide nella profumeria, Roberto Drago co-founder di Kaon assieme a Daniela Caon e direttore creativo di Laboratorio Olfattivo sottolinea come "la sfida perenne della profumeria è di catturare nuovi consumatori e di fidelizzarli. Si può fare solo attraverso prodotti che rispettano il consumatore e mantengono quanto promesso."

La profumeria si muove in una costante dialettica tra tradizione e innovazione. La grande tradizione della profumeria è ancora oggi presente in tutta la sua magnificenza, attraverso il grande lavoro fatto dall'Osmothèque che a Pitti Fragranze ha presentato le fragranze storiche che hanno fatto la storia della profumeria, storia in cui la grande tradizione della profumeria francese ha svolto un ruolo fondamentale: "Guerlain rappresenta la grande profumeria francese, è un onore per me creare fragranze per una maison che ha un DNA olfattivo così forte, vale a dire "La Guerlinade". La amo così tanto che la includo sempre in tutte le mie creazioni. Il mio lavoro è innovare e rappresentare tutto lo stile Guerlain", ci racconta Delphine Jelk.

Sul fronte della sperimentazione, a Pitti Fragranze ha regnato il tema della multisensorialità (Maison Tahité celebra il binomio gusto-olfatto elevando il concetto di profumi gourmand), attraverso le contaminazioni con il metaverso grazie all'opera "Il muro alchemico" di Alessandro Gualtieri, una corsa in Harley Davidson virtuale con Fabrizio Tagliacarne per il lancio del nuovo profumo Zoe, ma anche con la musica, grazie al progetto L'Orchestre - Rivoluzione multisensoriale The fragrance band. Senza dimenticare le interessantissime esplorazioni di vere e proprie esperienze che trascendono l'olfatto di Akro e Headspace.

A Pitti non sono mancate, poi, le storie di donne imprenditrici che ci raccontano eccellenti esempi di profumeria indipendente, come quella di Raffaella Tarana con Rajani che a Pitti presenta Forte e Kyoto, due memorie olfattive personali originali e fortemente evocative, e quella di Francesca Bianchi che con Unspoken Musk ci racconta con estrema maestria l'ambivalente natura del musk, animale, "sporco", iper-sensuale ma con una sfaccettatura dolce e intima.

Orientarsi tra le tante nuove fragranze per l'Autunno 2022 non è facile, dobbiamo ammetterlo. Ci sono poi diverse scuole di pensiero, tra chi ama cambiare profumo a seconda del mood della giornata o in base alle diverse occasioni e chi invece è alla ricerca della propria signature fragrance, il "profumo della vita" da ricomprare e ricomprare.

Ricorda di dedicare il giusto tempo e attenzione alla scelta del tuo nuovo profumo, come ricorda Roberto Drago "scegliere una fragranza che ci rappresenterà e ci annuncerà è una scelta individuale che deve avvenire dopo un percorso olfattivo di esplorazione". Delphine Jelk ci dà qualche ulteriore consiglio se amiamo indossare diversi profumi: "è molto importante sentirsi bene con ciò che si indossa, devi sentirti liberə di esprimere le tue emozioni con i profumi nello stesso modo in cui lo fai con il tuo stile nei vestiti. A volte indossi i jeans, e quindi potresti voler indossare una fragranza floreale fresca, altre volte invece sei nel mood di un look più sofisticato e allora vorrai indossare un profumo più sensuale, come un bellissimo sandalo".

