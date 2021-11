D alle più delicate a quelle più intense passando anche per le fragranze che annunciano l’arrivo della festività: ecco le candele imperdibili per la stagione

La bellezza passa anche dal relax e cosa c’è di meglio di una fragranza d’ambiente per creare l’atmosfera magari duranti la beauty routine della sera o durante un massaggio ? La risposta è nelle candele dell’autunno inverno 2021-2022: dal classico sandalo passando per i profumi talcati senza dimenticare le spezie caratteristiche della stagione, oltre alla vaniglia e all’arancia rossa.

Abbiamo provato a selezione le migliori candele tra le novità della stagione che, se vorrai, potrai anche regalarti e regalare in occasione del Natale.

Heart&Home

Due novità arricchiscono la collezione di candele Heart&Home: Arancia Rossa e Back Vanilla. Realizzate in cera di soia eco-friendly, queste due profumazioni sono pensate per esaudire due desideri diversi:

Arancia rossa, dall’aroma fresco e agrumato che si arricchisce grazie alle note del pompelmo rosa, la frizzante arancia rossa e l’intenso legno di sandalo;

Black Vanilla, una fragranza morbida per un’esperienza sensoriale caratterizzata da pace e relax, grazie al sentore di vaniglia armonizza con l’intenso iris nero, lo ylang ylang e le decise note del cuoio.

& Other Stories

Un aroma per l’ambiente che si lega alle fragranze più amate dedicate alla body routine: è la nuova collezione di candele di & Other Stories. Caratterizzate da packaging interamente riciclabile, vetro e carta, e dal design essenziale. Dal limone al latte di cocco passando per i bouquet profumati fino al patchouli e gelsomino indiano e agli aromi ispirati alle terre siciliane.

Ludovica Mascheroni

Non una semplice candela, ma una versione deluxe diventando un vero e proprio elemento d’arredo. Merito del vetro opaco bianco logato e cover in pelle rigorosamente fatta a mano in Italia, arricchita da un’essenza di cuoio vibrante e avvolgente.

Jo Malone

Per portare luce e luminosità nelle giornate autunnali: è la candela English Pear & Fressia di Jo Malone. Elegante e classy avvolge l’ambiente con un sentore di pere mature, avvolte in fresche fresie bianche.

Yankee Candle

Se si parla di autunno inverno non si può non parlare delle candele per il Natale. Per quest’anno, Yankee Candle®, presenta la linea Countdown to Christmas ed è composta da 5 nuove fragranze, tra cui la dolcissima Merry Berry. Sentori di caramelle di zucchero e note di lampone si fondono con profumi che ricordano i biscotti al burro: una vera tradizione famigliare da portare avanti di anno in anno.

Acqua di Parma

Acqua di Parma ed Emilio Pucci si uniscono per la collezione Holiday Season per il progetto “Riscriviamo il futuro” di Save The Children. Una fragranza dove le note balsamiche dell'olio di pino e i sentori del legno di betulla, si mescolano alle spezie dei chiodi di garofano e al tocco di lampone. Il tutto arricchito dalla stampa Vortici che avvolge la candela Notte di Stelle.

Woodwick

Non solo fragranze, le candele WoodWick® regalano una fiamma uniforme ed evocano il delicato suono del fuoco scoppietante grazie allo stoppino in legno brevettate. Le due candele per l’autunno inverno sono:

- Juniper & Spruce, fresche note di bacca di ginepro, abete blu e salvia ghiacciata in equilibrio con le note che richiamano la tuberosa e il cedro;

- Elderberry Bourbon, ricca e complessa che evoca i frutti rossi e il legno invecchiato che si sposa perfettamente con gli accordi ispirati al bourbon e ai chiodi di garofano.

Munio Candele

Olio di lavanda e legno di cedro: la candela Before you dream di Munio è quello che stavi aspettando per cancellare i brutti pensieri e trovare un sonno rigenerante. Da accendere prima di coricarsi per un sonno ristoratore.

Dyptique

Una candela preziosa per illuminare le feste: si chiama Biscuit e ricorda il profumo dei dolci di fine anno. Fragranze golose e speziate arricchita da cannella e patchouli. L'interpretazione di diptyque per accompagnare verso la fine dell'anno.

Dior

Un cofanetto che riunisce la candela profumata 30 Montaigne e il coperchio per candela La Collection Privée Christian Dior. Ben 70 ore di bruciatura arricchiti da un contenitore in porcellana arricchito da motivi floreali dell’Atelier dei sogni Dior.

Ava & May

Cocco, legno di sandalo e mandola amara: sono le note di Lubecca, la candela di Ava & May che ti accompagnerà nella patria del marzapane e nella magia dei mercatini di Natale. Vegana, fatta a mano e creata da profumieri: un must have per le festività natalizie.

Christian Tortu

La candela Foret di Christian Tortu è un vero inno alla natura. Una fragranza che basa il suo potere evocativo delle foreste: la resina e gli aghi di pino, il cisto labdano, le foglie e il legno del cedro della Virginia, il muschio e l’erba appena tagliata si intrecciano e danno vita ad una fragranza irrinunciabile.

Salvatore Ferragamo

La collezione Tuscan Creations di Salvatore Ferragamo si arricchisce grazie alla Home Collection. Le note olfattive della linea diventano candele in vetro nero massiccio con chiusura in metallo dorato. Imperdibile la candela Bianco di Carrara, che celebra e omaggia il marmo più famoso del mondo accostando il chiarore del bergamotto all’ombrosità del pepe nero, proprio come le venature tipiche del marmo.

Mediterranea

Può sembrare impossibile, ma il profumo può riportare alla mente viaggi e ricordi. Proprio come la Candela Piazza delle spezie Agrumata e Speziata di Mediterranea: colori, profumi e spezie racchiuse in un a fragranza ricercata. Merito delle note di Arancio dolce e Mandarino di Sicilia, Cannella di Ceylon, Chiodi di Garofano e Pepe nero che abbracciano l’aroma di Hybiscus e Violetta.