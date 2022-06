Palo santo: cos’è, come si usa e quali sono i suoi benefici

S copri tutto quello che c'è da sapere su questo legno sacro, usato in Sudamerica nei rituali iniziatici di purificazione, oggi trova impiego anche da noi in numerosi campi grazie alle sue numerose proprietà benefiche. Le conosci tutte?

Quante volte hai sentito parlare del Palo Santo, o hai visto persone bruciarlo come si fa con i bastoncini di incenso, ma non hai mai saputo davvero a cosa servisse o quale fosse la sua origine?

"Il Palo Santo è una pianta originaria del centro e sud America, prevalentemente in Perù ed Ecuador, dalla quale si ricava un legno dal profumo aromatico e agrumato, molto fresco e gradevole. Il suo utilizzo risale agli antichi riti sciamanici, durante i quali veniva bruciato per allontanare gli spiriti malvagi. Si brucia il pezzetto di legno, si spegne la fiamma e si sparge il fumo nelle case o negli uffici, passandolo soprattutto negli angoli, dove si annidano le energie negative. Successivamente si fanno areare gli ambienti aprendo le finestre e si fanno uscire il fumo e le negatività", spiega Alice Manfroni, founder di Here After.

Perché si chiama Palo Santo?

Il Palo Santo è considerato un legno sacro. Secondo la leggenda, la sua pianta fiorisce il giorno di Natale e viene usato sia nei rituali cristiani che nella santeria per purificare l'aria, come fosse un incenso. I curanderos, i moderni sciamani, lo usano per benedire le case in cui vivono persona malate o con problemi di umore, ma anche per proteggere i neonati che sono molestati dagli spiriti malvagi. In Europa è stato adottato per i rituali di purificazione e per favorire la meditazione.

Il Palo Santo è sostenibile?

Questo albero dal legno pregiato non solo è sacro, ma è anche una specie protetta. Da secoli l’olio essenziale si ricava da alberi morti naturalmente, che devono essere rimasti abbandonati al suolo per almeno una decina di anni, quando un albero viene rimosso per ricavare l'olio, vengono sempre piantati nuovi esemplari, in segno di rispetto della pianta venerata. A livello teorico, quindi, la sua raccolta è sostenibile e la sua produzione è limitata. Di fatto, il largo consumo che se ne fa, soprattutto negli ambienti in cui si praticano yoga e altre discipline olistiche, ha portato ad un aumento esponenziale della domanda, che a sua volta ha generato la nascita di coltivazioni intensive. Non tutti i Palo Santo hanno origine etica e sono sostenibili, quindi è importante controllare la provenienza di questo legno.

I benefici del Palo Santo

Il Palo Santo ha trovato un largo impiego nel mondo moderno grazie alle sue molteplici proprietà benefiche.

Ha proprietà nutritienti, idratanti e lenitive, emollienti e rinfrescanti per la pelle

Fa da repellente per zanzare e insetti

Concilia il sonno e il rilassamento psico-fisico

Ha proprietà antidepressive

Analgesico e antinfiammatorio

Allevia i fastidi causati da tosse, raffreddore, allergie e asma

Profumi, candele e legnetti di Palo Santo 1/12 Los Humos Sagrados, Feuguia 1833 Fragranza a base di Palo Santo, salvia e agarwood (oud) che si ispira ai rituali pagani in cui il legno sacro veniva bruciato per purificare lo spirito nell'incontro con il divino. @Elisa Leaci 2/12 Legnetti di Palo Santo, Here After (hereafterbeauty.com) Legnetti da bruciare per purificare gli ambienti e per conciliare la meditazione. 3/12 Elisir N.2 Palo Santo, Bullfrog Un viaggio tra miscele preziose e filtri magici che raccontano il lato occulto della natura in versione Eau de Parfum. 4/12 White Barn Candela Palo Santo, Bath & Body Works (su bathandbodyworks.it) Candela 3 stoppini a base di oli essenziali con note di Palo Santo, calda ambra e soffice muschio. 5/12 Purifying Palo Santo Salve, Aman (su beautyaholicshop.com)Un balsamo per il corpo idratante e nutriente, che supporta la riparazione della pelle. Astringente e protettivo, aiuta a stabilizzare i livelli di collagene, ridurre i danni dei radicali liberi e a promuovere una pelle sana e forte. Il legno sacro di Palo Santo deterge, protegge e tonifica. 6/12 Palosanto EdP, Carner Barcelona Il caldo caramello, la dolce fava tonka si fondono con l'intensità del Palo Santo. Note di testa: Caramello, davana indiana, accordo di ruhm. Note di corpo: latte caldo, Legno di gaiac del Paraguay, fava tonka venezuelana, vaniglia. Note di fondo: vaniglia assoluta del Madagascar, balsamo di Perù, legno di sandalo australiano, muschio. 7/12 Olio Essenziale Palo Santo, Anima Mundi L'olio essenziale trova numerosi impieghi, da usare direttamente o nel diffusore per profumare l'ambiente, conciliare il sonno o per purificare l'energia. 8/12 Classic Shampoo, Rahua (su beautyaholicshop.com) Shampoo che rinforza e ripara i capelli danneggiati mentre idrata e rigenera la cute, consentendo ai capelli di crescere più lunghi e forti. Contiene olio di Palo Santo dall'effetto rilassante. 9/12 Hydrolatum N°8 Palo Santo, Saint Charles Spray per il corpo e per la casa ottenuto da una quadrupla distillazione degli oli essenziali e ha un grande potere energizzante. 10/12 Spray Ambiente Palo Santo, Ume (su 23stbeauty.com) Mist per la casa 100% naturale, purifica lo spazio contrastando le energie negative ed eleva lo spirito, promuovendo la meditazione & il rilassamento. 11/12 Candela Palo Santo, HHUUMM (su makeup.it) Candela a base di soia naturale dall'effetto rilassante. 12/12 Incenso delle Chiese di Roma EdP, Essenzialmente Laura Profumo mistico che celebra i rituali di purificazione, meditazione e guarigione dal timbro resinoso, balsamico, legnoso, caldo, ambrato e un po’ acre. PREV NEXT