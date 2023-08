S ei amante dei prodotti multitasking? Allora il Tea Tree Oil è quello che fa per te: scopri qui tutti i benefici e perché dovresti averlo sempre con te.

Il Tea Tree Oil, conosciuto anche come Melaleuca, è l’estratto di un pianta australiana che utilizzato dalle popolazione aborigine da tempo immemore per le sue numerose proprietà antivirali, antibatteriche, anti-parassitarie, calmanti e balsamiche.

Tea Tree Oil: come usarlo

Poche gocce di questo estratto possono risolvere numerosi problemi di bellezza e non solo. In cosmetica l’estratto puro di Tea Tree trova svariati impieghi in creme e shampoo dall’azione altamente purificante, ma anche collutori e dentifrici, perché il suo utilizzo porta benefici anche a denti e gengive. Il suo odore non è il massimo, perché sa di naftalina, ma di solito è ben mimetizzato da altri ingredienti utilizzati nelle formule. È perfetto anche contro le punture di zanzara.

Se invece lo vuoi comprare per diluirlo e creare formule fai-da-te, controlla bene che sia solo l’estratto puro di Tea Tree Oil senza l’aggiunta di limonene che è potenzialmente allergizzante.

Tea Tree Oil benefici

Il Tea Tree Oil come disinfettante può essere anche usato in cucina per lavare i piatti, aggiunto al detersivo, ma è difficile che venga consigliata l’assunzione per via orale, perché bastano poche gocce per farlo passare da terapeutico a tossico.

Meraviglioso nell’igiene orale (come collutorio) aiuta a prevenire gengiviti e afte, aiuta a combattere le onicomicosi (diluito per fare un pediluvio o ad uso topico in forma pura) e a prevenire la pediculosi (pidocchi); se invece parliamo del suo impiego nel settore bellezza, lo troviamo soprattutto negli shampoo per capelli grassi, con forfora e prurito, ma anche nelle creme contro acne e brufoli, diventando un ottimo sostituto per chi è allergico all’acido salicilico.

Diluito è perfetto anche nella cura di infezioni batteriche urogenitali e anche contro la candida. Per chi ha problemi alle vie respiratorie sono consigliati dei suffumigi con 7 gocce di olio essenziale per dare sollievo in caso di bronchiti e sinusiti.

Tea Tree Oil controindicazioni

Come già accennato, l’impiego del Tea Tree Oil è sconsigliato per via orale a meno che non sia sotto controllo; da evitare per via orale anche in caso di gravidanza e allattamento, se si soffre di patologie renali o epatiche e per bambini al di sotto dei 5 anni.

Ad uso topico invece, è da evitarne l’impiego su pelli eczematose, perché potenzialmente irritante e potrebbe peggiorare la situazione facendo scaturire irritazioni anche piuttosto gravi.

