Pelle impura? Ecco i migliori prodotti con acido salicilico

L’acido salicilico è il tuo migliore amico per dire addio a brufoli, comedoni e pelle impura. Se non l’hai ancora fatto, prova questi e vedrai che risultati.

Chi più chi meno, abbiamo tutte avuto problemi di pelle impura e brufoli e le più fortunate ne hanno sofferto solo sporadicamente. Fortunate per modo di dire. A nessuna piace un brufolo rosso e fastidioso sul viso, soprattutto perché di solito decide di fare capolino nei momenti meno opportuni.

Le cause di brufoli e acne possono essere le più svariate e possono dipendere dagli ormoni, dall’alimentazione o dallo stress, ma qualunque sia la loro origine, l’importante è riconoscerne le cause per sapere come agire, per capire se si tratta di pelle impura o di casi di acne più o meno gravi.

Soprattutto nei casi più gravi di acne, il dermatologo è sempre la persona di riferimento, perché è in grado di capire a fondo ogni problematica della pelle e di prescrivere una terapia adatta, ma per chi invece ne è afflitta sporadicamente e vuole eliminare il problema, l’acido salicilico è il principio attivo salvavita. Se poi il problema è una pelle grassa e impura caratterizzata da un eccesso di sebo, a maggior ragione questo ingrediente sarà parte della routine quotidiana; in alternativa puoi usarlo ciclicamente quando noti che la pelle inizia a presentare un po’ di imperfezioni e vuoi salvarla in tempo prima che si sfoghi del tutto.

Biofficina Toscana Siero Viso Niacinamide 4% + Acido Salicilico 2%

Cerave Gel Controllo Imperfezioni

Collistar ACIDO SALICILICO + ACIDO SUCCINICO

Lavera Maschera in Tessuto Purificante

Bioderma Sebium Lotion Lozione riequilibrante cura del pH Pelle da mista a grassa

Clinique Anti-Blemish Detergente Viso Delicato

Lierac Sebologie Gel Fluido Sebo Regolatore Viso

Garnier Skinactive 4% AHA BHA and Niacinamide Charcoal Serum, Resurface and Smooth Skin Texture

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.