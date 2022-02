D al castano scuro al biondo caldo fino al copper sul taglio del momento, lo shag. Ecco come scegliere il colore capelli primavera 2022.

La primavera non è ancora arrivata, ma è già tempo, per noi, di ricaricare le batterie e dare sfogo alla creatività, anche e soprattutto in materia di colori e capelli. In questa stagione lo sguardo è rivolto con interesse ai look dal sapore vintage che si fondono con il colore dei capelli multi-riflesso di un intramontabile castano, sempre sulla cresta dell'onda. Ma - come affermano gli hairstylist del brand Indola - tieniti pronta a essere stupita da nuance inedite. Tonalità che regalano un tocco moderno e allo stesso tempo elegante agli hair look sempre molto proiettati sullo street style. Vuoi scoprire tutti i colori capelli primavera 2022? Ecco quelli più glam da provare ASAP.

Colore capelli primavera 2022: il castano scuro

È il colore del 2022, soprattutto quando declinato in una nuance cenere. Il finish è davvero senza tempo grazie anche al sottotono vintage. Secondo gli esperti di Indola, questa sfumatura è perfetta, quando abbinata al french bob, il classico taglio parigino all'altezza del mento. Il taglio ad altezza zigomi con una frangia medio-lunga e una leggera scalatura sulla parte posteriore aggiunge un tocco di eleganza francese che a noi piace (e molto). In alternativa, per chi ha i capelli lisci naturali, un altro hair cut, come suggeriscono da Toni&Guy, che si abbina perfettamente a questa tonalità è il “Midi Hair". Si tratta di un taglio caratterizzato da scalature morbide che donano volume e texture al look. Il segreto per donare massima lucentezza al colore è poi scegliere in salone il servizio di High Gloss, una colorazione delicata, che non modifica il colore naturale, ma ne risalta i toni illuminandoli. Vuoi provare un castano più chiaro rispetto alla tendenza? Dai un occhio al nuovo look di Karlie Kloss che è passata recentemente al “dark side”. Per noi è promosso a pieni voti!

The 70s Cop­per Shag + long hair

Sgargianti nuance ramate con delle leggere note color fragola enfatizzano texture e movimento su un taglio preferibilmente shag, altra tendenza che esploderà questa primavera. La nuance copper multidimensionale dà un twist moderno a qualsiasi hair cut, in particolare a questo nato negli anni 70 enfatizzando il volume e le onde leggere. Chi ama il capello lungo mosso e lungo, può provare un taglio caratterizzato da scalature twistate che creano volume alla chioma. L’accessorio frangia a effetto “cresciuta” abbinata alla tecnica di colorazione del face framing, poi, incornicia e dona luminosità al viso.

Colore capelli primavera 2022: le schiariture bionde

Le onde per il 2022 sono soffici, naturali e voluminose. Come sempre, le schiariture balayage sono la soluzione migliore per enfatizzarle e valorizzarle. Per il 2022, però, le sfumature si fanno “bold” grazie a un mix di tecniche – balayage e highlights – con un finish “blushed”. Questo risultato soft è adatto a chi cerca schiariture audaci per una chioma visibilmente voluminosa e lucente. In generale, per la primavera 2022 chi ama il biondo sceglierà una nuance ispirata ai colori della natura (anche se l'Icy Blonde – il biondo polare – è ancora una delle tonalità più richieste del momento). Si tratta di una perfetta fusione tra il beige più caldo e un oro miele, quasi giallo, che ricorda il colore del deserto con tutte le sue stratificazioni. In definitiva, quindi, quello che vedremo in questa stagione è un mix di tonalità bionde e calde studiate ad arte con tutte le nuove tecniche di colorazione che mirano a un risultato il più naturale possibile.

Il Two Tone Hair

Torna in auge il capello punk. Dopo tante stagioni all'insegna del minimalismo, il 2022 si apre a nuove sperimentazioni che pescano liberamente dalla new wave e dai look degli anni 80 secondo un mood che l'ultimo film “House of Gucci” interpreta alla perfezione. Sono gli anni degli eccessi e del colore «à la Debbi Harry che diventa nuovamente un punto di riferimento per la forma e il posizionamento delle toalità: un biondo neutro sulla parte superiore e un castano scuro nella parte posteriore», dice Emanuele Temperini, Creative Director di TONI&GUY Italia. In alternativa, il Two Tone Hair si sviluppa verticalmente con una metà delle chiome colorata di biondo e l'altra di castano (o qualsiasi altro colore più scuro tu voglia provare). Il vantaggio di questa tecnica è che si presta a diversi tipi di capelli, da quelli lisci a quelli mossi e con scalature dal finish grunge che ci fanno fare un altro salto temporale portandoci immediatamente agli anni Novanta.