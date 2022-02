M ai pensato di usare il principio attivo idratante per eccellenza sui capelli? Funziona! Agisce come "rimpolpante" della chioma che dona corpo e volume. Provare per credere

L'ultimo trend beauty di Tik Tok è l'acido ialuronico sui capelli. Da ingrediente star per la cura del viso, ecco che viene traslato nell'haircare come volumizzante per capelli. Ma occhio a non usare gli stessi sieri per il viso: di solito hanno molecole lavorate in modo diverso. Nei prodotti per il viso la struttura molecola è formulata in modo troppo grande per poter penetrare nella fibra. Per i capelli ci vuole infatti un acido ialuronico fluidissimo in grado di "attraversare" la corteccia dello stelo (cioè lo strato più esterno della fibra capillare). Ma andiamo con ordine.

Che cos'è l'Acido Ialuronico

L'acido ialuronico è una sostanza che il nostro corpo produce naturalmente ed è una delle componenti essenziali dei nostri tessuti connettivi.

Si tratta di una molecola gelatinosa che ha la capacità di trattenere notevoli quantità di acqua – addirittura 1 grammo di acido ialuronico trattiene fino a 6 litri d'acqua! – e questa proprietà è sfruttata dal nostro organismo come "ammortizzatore" di articolazioni e nervi, che risultano così protetti dagli stress violenti, e come umettante naturale per mantenere l'idratazione e l'elasticità dei tessuti cutanei.

A cosa serve l'acido ialuronico per i capelli

Principio attivo considerato il re dell'idratazione, l’acido ialuronico fa bene sia al cuoio capelluto che ai capelli. Migliore le condizioni di secchezza della cute danneggiata riducendone la desquamazione. E poi irrora profondamente la cute che in questo modo contribuisce a rendere i capelli morbidi ed elastici. Inoltre, acquistano un aspetto più sano e lucente.

Se applicato sulla chioma, l’acido ialuronico ha la capacità di legarsi alle cellule di cui è fatto il capello. Questo fa sì che la sua funzione essenziale, ovvero mantenere l’idratazione delle cellule, sia la stessa sia per la pelle quanto che per i capelli.

Come funziona l'acido ialuronico sui capelli?

Esattamente come un filler, cioè le iniezioni per riempire le rughe e rimpolpare la pelle, l'acido ialuronico si rivela una soluzione efficace per aumentare il volume dei capelli fini, sfibrati, indeboliti e assottigliati da troppi trattamenti e dall'utilizzo di phon e piastra.

Per poter penetrare adeguatamente nella fibra capillare, l'acido ialuronico deve essere in forma più liquida rispetto a quello comunemente utilizzato per il filler riempitivo della pelle o per i prodotti di skincare.

Più volume e corpo ai capelli

La struttura molecolare dell'acido ialuronico è estremamente idrosolubile e flessibile. Per questo motivo si rivela un portento per ridare corpo al fusto, che risulterà più idratato, lucido e con maggiore elasticità.

L'applicazione frequente e regolare già a partire dallo shampoo renderà i capelli più resistenti e meno soggetti alla rottura, permettendoti di divertirti con lo styling senza paura di rovinarli.

L'acido ialuronico nei prodotti per capelli

L'acido ialuronico inserito nei prodotti per capelli di solito ha un alto potere assorbente che viene trattenuto tra le cuticole dei capelli senza evaporare. Conserva, quindi, sia il potere idratante e alla viscosità di un tradizionale acido ialuronico e in più ha la capacità di mantenere più a lungo la sua efficacia volumizzante sui capelli agendo su più fronti. Riempie le cuticole dello stelo capillare e le ricompatta (immagina sempre la figura del tetto con le tegole sollevate). I capelli sono subito più forti, spessi e vitali.



Il potere assorbente dell'acido ialuronico lo rende ideale per dare corpo capelli sottili sia sani che danneggiati. Il fatto che il tasso di acqua risulta incrementato fa sì che l'idratazione del capello resti continua e costante.

I prodotti da provare

Nelle righe che seguono guarda la nostra selezione sui prodotti per capelli a base di acido ialuronico: dai sieri leave-in alle maschere, passando per balsami e termoprotettore, ce n'è per tutti i gusti.

Spray bifasico Millevirtù di L'Erbolario

Si può usare sia sui capelli bagnati che su quelli asciutti. Si agita il flacone per miscelare le due vasi e poi vaporizzarle. Sui capelli bagnati agisce da districante, protettivo dal calore del phon e preventivo anti-rottura e doppie punte. Sui capelli asciutti, invece, regala lucentezza e volume alla capigliatura. Può essere usato per disciplinare i capelli ribelli, da usare quotidianamente, in estate e in inverno. È adatto anche come impacco pre-shampoo, da lasciare in posa per 15 minuti. E anche come impacco notturno, da lasciare dopo aver avvolto i capelli in una cuffia. Al mattino, dopo il lavaggio, si scopriranno capelli come rigenerati!

GO XXL Maschera di Jean Louis David



Si ispira alle iniezioni di acido ialuronico utilizzate per riempire le rughe e rimpolpare la pelle. Per agire in modo mirato nel fusto capillare, Jean Louis David Professional ha individuato un ingrediente chiave, uno speciale acido ialuronico brevettato: Hyaloveil®-P.

Hair Booster attivatore concentrato di Biopoint

La sua texture ultra fluida dalla consistenza lattescente si trasforma in una nuvola leggera che avvolge la fibra capillare attivando i principali fattori di bellezza e salute del capello: idratazione, lucentezza, resistenza, protezione, il tutto senza appesantire i capelli che risultano morbidi, disciplinati e setosi.

Filler Shampoo di Alter Ego

Una base lavante volumizzante a base di Hair Filler Complex, un complesso che unisce le proprietà rimpolpanti dell’Acido ialuronico quaternizzato all’azione rinforzante dell’Estratto di frumento di origine biologica. Ha una formula cremosa che deterge con delicatezza.

Moisture Plus Conditioner di Milk Shake

Un balsamo idratante per capelli secchi, ideale per donare morbidezza e maneggevolezza ai capelli mantenendone l’equilibrio idrico ottimale. Contiene estratto organico di papaya, Integrity 41® e acido ialuronico con funzione anti-aging e di protezione del colore. La superficie del capello risulta più liscia, pertanto: facilita lo scorrimento del pettine, i capelli sono più gestibili, risulta corposa e morbida al tatto, riflette la luce restituendo il massimo della lucentezza, è compatta e resistente alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’esterno.

Miracle wondHER di Professional by Fama

Miracle è un trattamento rinforzante per capelli trattati e danneggiati. Contiene il prezioso estratto di Girasole insieme all’acido ialuronico, noto per le sue proprietà idratanti. Grazie a questi ingredienti il balsamo Miracle è in grado di compattare e rafforzare la fibra capillare aumentandone la resistenza. Facilita inoltre l’asciugatura e prolunga la durata della piega. Il prodotto si applica sui capelli umidi prima dello styling, e non si risciacqua. Anche i capelli decolorati, solitamente porosi, si avvantaggiano notevolmente della sua azione.

Naturaltech Replumping Hair Filler Superactive di Davines

Concentrato multiattivo leave-in ad azione rimpolpante e compattante. Grazie ai suoi principi attivi compatta, tonifica e rimpolpa la struttura del capello per una capigliatura corposa e lucente, permettendo allo styling di durare più a lungo. È la perfetta conclusione dello styling e mantiene i capelli idratati.