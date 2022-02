Perché la riga centrale è il trend dell’anno e quali sono i suoi punti di forza

C apelli super trend in poche e semplici mosse? Allora non potete non provare la riga centrale, la vera tendenza di quest'anno per una chioma super cool, da vere icone di stile

Laterale, a zig zag, incrociata. Quando si parla di capelli e del punto migliore in cui posizionare la riga esistono davvero tantissime possibilità. Una più bella dell’altra. Ma attenzione perché, se volete essere assolutamente al passo con la moda e con la tendenza del momento, quella giusta da sfoggiare con mille pettinature diverse è solo lei, la riga centrale.

Un vero e proprio classico. Protagonista delle ultime sfilate così come del hair look di tantissime celebs. Il motivo? La riga posizionata al centro della chioma dona un immediato senso di eleganza e fascino che saprà impreziosire i vostri capelli e il vostro look in poche e semplicissime mosse di puro stile. Ma perché è così gettonata e cosa rende la riga in mezzo il vero trend dell’anno?

Riga centrale un must per i nostri capelli

Una riga semplice, dritta che si può fare su qualsiasi tipologia di capelli, ricci, lisci, fini, grossi, lunghi o corti. Insomma la riga centrale mette tutti d’accordo. Un vero e proprio classico dell’hair style, capace di impreziosire in modo semplice ogni chioma prestandosi a mille reinterpretazioni diverse, poiché si adatta perfettamente a qualsiasi tipologia di pettinatura.

Un tocco di classe che richiama le acconciature tanto di moda intorno agli anni ‘60-‘70 ma che non perde minimamente il suo fascino e la sua assoluta contemporaneità. Ieri come oggi. Non a caso sta spopolando tra le celebs di tutto il mondo (da Zendaya, icona di stile, a Rihanna, ma anche tra le nostrane Cristina Chiabotto, Chiara Ferragni, ecc.) Regalando al loro stile quel tocco unico, cool e senza tempo che solo la riga centrale sa dare.

A chi sta bene e quali sono i sui punti di forza

Un dettaglio dei nostri capelli che richiama all’equilibrio, all’armonia. E che sa rendere “ordinato” qualsiasi tipologia di look, adattandosi perfettamente a ogni tipologia di chioma e a qualunque acconciatura vogliate sfoggiare. Dalla classica coda di cavallo, allo chignon, dalle trecce ai capelli lasciti sciolti, morbidi e liberi. Come dire, la riga in mezzo è davvero una garanzia per la chioma.

Ma quali sono i suoi punti di forza e a chi sta bene? Fermo restando che ognuna/o di noi è libera di acconciarsi i capelli come meglio crede e come si sente, la riga centrale ha il grande vantaggio di essere adatta a ogni tipologia di chioma e viso. Oltre poi a essere in grado di valorizzare al meglio alcune tipologie di volto, addolcendone i tratti e donandogli un equilibrio tutto da ammirare. In particolare, punto di forza della riga centrale, è quello di assottigliare i tratti del viso, allungandone la forma.

Per questo è l’ideale per chi ha un volto quadrato, o rotondo, o a cuore (in questo caso vi sta bene tutto), meno se avete già di vostro un viso allungato o triangolare che con la riga in mezzo potrebbe accentuarsi leggermente donandovi un aspetto un po’ più serio. Ovviamente a meno che questo non sia proprio l’effetto che volete ottenere. In tal caso via libera alla riga centrale in tutta la sua bellezza.

Riga centrale: ecco come farla

Ma come si realizza questo trend super easy e dal fascino eterno? Seguendo pochi e semplici passaggi in grado di regalarvi un hair look da prima pagina!

Dopo esservi lavate bene la chioma togliendo eventuali nodi con l’aiuto di un pettine a denti larghi , dovrete spostare tutti capelli in avanti. Coprendo sia la fronte che il volto e avendo cura di non lasciare nessuna ciocca di capelli sulla nuca;

, dovrete spostare tutti capelli in avanti. Coprendo sia la fronte che il volto e avendo cura di non lasciare nessuna ciocca di capelli sulla nuca; da qui, ci si posiziona con un pettine a coda e a denti stretti sulla parte alta della testa dove solitamente inizia la vostra riga, e usando il setto nasale come “righello” si traccia la riga;

e a denti stretti sulla parte alta della testa dove solitamente inizia la vostra riga, e usando il come “righello” si traccia la riga; a questo punto dovrete dividere le due parti di capelli che si vanno formare, separandole in due ciocche distinte e uniformi.

E la vostra riga centrale è fatta. Da qui in poi asciugate bene i capelli e procedete con lo styling che preferite. Lasciando la chioma sciolta o acconciandola con una bella coda bassa o alta ma anche con uno chignon o come più preferite. La riga centrale si sposa con tutto, provare per credere.

Insomma, questo è senza alcun dubbio un dettaglio di stile che non cesserà mai di stupire e di impreziosire i nostri capelli.

Un trend che non passa mai di moda ma che quando ritorna catalizza l’attenzione su chiunque la porti. Valorizzando ogni tipo di look e di chioma ma sempre all’insegna della vostra nuovissima e super di tendenza riga centrale.