M icrochignon, treccine, semiraccolti, onde piatte e altre idee per acconciature sui capelli corti: guarda le foto per trarre ispirazione!

Lo avresti mai detto che con i capelli ti saresti divertita nel realizzare acconciature? Anche se c'è poca "materia", le lunghezze short offrono tante idee per essere acconciate in diversi modi. Con un po' di creatività e uso di accessori e fermagli puoi realizzare simpatici chignon che - per forze di causa maggiore - saranno micro o "finti". Oppure li puoi raccogliere a piccole ciocche da un lato o sulla fronte, in modo da cambiare aspetto a un ciuffo.

Altri suggerimenti per acconciature con capelli corti? Con piastre e ferro, le ciocche della fronte si prestano a essere ondulate in stile anni '20, cioè in modo piatto e disciplinato. Con il gel puoi, invece creare delle vere e proprie sculture artistiche. Se invece ti piacciono i look più casual, ti basterà "spettinarli" per avere un risultato ancora più d'effetto sui capelli corti.

E se ti piacciono le trecce non hai che da scegliere tra le treccine laterali e quelle che vivacizzano la sommità del capo. Infine, non mancano le acconciature dal fascino rock per esprimere il tuo animo ribelle. Guarda la carrellata di foto per le tue acconciature sui capelli corti!

Acconciature capelli corte: trecce di tutti i tipi

Treccine in stile afro e aderenti alla testa sono ormai dei classici per realizzare acconciature sui capelli corti. Spensierate e glamour nello stesso tempo, regalano un aspetto fresco adatto per tutte le stagioni.

Ecco un'acconciatura con treccine alla francese aderenti alla testa, realizzate solo sulla fronte e sulla sommità del capo. Un'idea perfetta per i caschetti, compresi quelli più corti.

In queste foto la treccia "impegna" solo i capelli della parte alta della testa per formare un semiraccolto dall'allure sofisticata. Un'idea adatta, come si può vedere, anche ai capelli mossi.

Semiraccolti con capelli corti

Qualche torchon fissato con mollettine invisibili e l'acconciatura rock è servita. Un'idea per chi ama osare che sicuramente non passa inosservata!

L'acconciatura della foto è una semplice micro-coda, ma basta un frisé per renderla apparentemente più elaborata. Sarà sufficiente passare la piastra a zig zag su una piccola ciocca per ottenere uno styling dal sicuro fascino rock.

E poi c'è l'idea intramontabile di raccogliere i capelli corti con accessori: un fermaglio con strass, un elastico divertente o un ferrettino prezioso. Tutto concorre a rendere diverso il look delle lunghezze più short.

Acconciature con i capelli corti: giocare con il ciuffo

I capelli corti sono sempre uguali a se stessi? È una credenza comune, eppure se si gioca con gel e cere, il ciuffo può regalare aspetti talmente diversi che quasi non ci si può credere. Si può spaziare da look messy, cioè volutamente disordinati, a look composti e disciplinati. Nel primo caso i suggerimenti riguardano ciuffi spettinati ad arte, nel secondo invece sono ondulati come se fossero scolpiti. In entrambi i casi, un buon gel è indispensabile per fissare l'acconciatura.

Ecco un'altra acconciatura sui capelli corti in cui l'attenzione è puntata sul ciuffo. Che è stato gonfiato con ferro arricciacapelli per regalargli un aspetto un po' a sbuffo!

In alto un semplice caschetto viene movimentato dal ciuffo pettinato all'indietro e cotonato per aggiungere volume verso l'alto.

Gli accessori per i capelli corti

Fasce, ferrettini, fermagli o cerchietti sui capelli corti hanno un effetto più d'impatto perché balzano subito agli occhi, proprio perché rispetto ai capelli lunghi c'è meno materia.

Capelli corti raccolti di lato

Altre idee di acconciature capelli corti riguardano il fatto di raccogliere i capelli su un solo lato della testa: si tratta di un piccolo dettaglio che mette in risalto alcuni punti del viso, regalando così un look diverso!