S erve a migliorare la chioma, ma di botulino non ha assolutamente nulla (tranne il nome). Ecco cos'è il botox capelli e perché farlo (spoiler: è super consigliato a chi ha i capelli spenti o danneggiati).

Botox capelli: cos'è

Il nome inganna, però l'effetto “ringiovanente” c'è, eccome: il botox per capelli è un trattamento con vitamine D e B6, pantenolo, amminoacidi e proteine in grado di ridare vita a un capello danneggiato, opaco, spento e debole. Il merito è proprio di questo “cocktail” di principi attivi che penetrano in profondità lungo il fusto per dare morbidezza e lucentezza alle lunghezze. Un po' come il botox vero e proprio sul viso, si tratta di un trattamento ad elevata personalizzazione e modulabile in base alle esigenze. La sua applicazione, infatti, può riguardare soltanto le punte o tutta la chioma. Alla composizione di base, fatta di proteine, cheratina, oli e aminoacidi, si possono poi aggiungere delle sostanze in base alla tipologia di capello. Esistono due due tipi di trattamenti per capelli: botox a caldo o a freddo. Sarà l'hairstylist a decidere quale metodo sia il migliore per te. Per esempio, sui capelli sottili e non colorati, il metodo a caldo sarà quello consigliato; al contrario, se la chioma è leggermente rovinata, allora si userà il metodo a freddo. Alcuni parrucchieri consigliano, poi, l'utilizzo di una piastra a ultrasuoni, che non scalda ma aiuta a stabilizzare la composizione ristrutturante nelle fibre. Esistono, infine, due diverse formulazioni. Il botox capelli in crema è pensato per l'uso in salone, mentre quello in spray è ideale per l'uso a casa: si applica sui capelli appena lavati e poi è sufficiente tamponare la chioma. Curiosa di saperne di più? Continua a leggere l'articolo!

Botox capelli: a chi è consigliato

Il trattamento è consigliato a chi ha i capelli spenti, secchi e danneggiati, a chi ha problemi di doppie punte o a coloro che usano spesso ferri e piastre che finiscono per indebolire ancora di più le fibre capillari. In realtà, i benefici del botox per capelli non finiscono qui. C'è chi lo ha usato per dare maggiore volume ai capelli (tra le affezionate ci sono star come Blake Lively e Megan Fox), ma anche per eliminare l'effetto crespo, tipico dei capelli più fragili. Il trattamento, inoltre, è consigliato anche a chi ha capelli ribelli, che non si prestano a una piega facile e – the last but not the least- anche a chi ha un problema di sebo. Il botox capelli, infatti, ha un'azione purificante sui capelli grassi mantenendo il cuoio capelluto più asciutto. Per questo motivo – e per tutti gli altri plus del botox capelli – è amato anche dagli uomini.

Botox per capelli biondi

Un capitolo a parte merita il botox sui capelli biondi: il trattamento ha infatti la capacità di neutralizzare il riflesso giallo che viene fuori man mano che i lavaggi tolgono l'effetto della tonalizzazione ovvero tutti i pigmenti artificiali che avevano dato vita al colore pieno e luminoso. Il botox lavora sulle cuticole sollevate dal pH alto della decolorazione rimettendo a nuovo la struttura del capello.

Come funziona il botox per capelli

Uno dei vantaggi – fra gli altri – del botox capelli è la velocità e la facilità nel farlo. Si detergono prima i capelli con uno shampoo alcalino che apre le cuticole e le deterge in profondità. Sui capelli umidi e tamponati si applica, poi, il trattamento che si presenta sotto forma di crema: il "botox" di stende su tutte le ciocche, prese singolarmente, a una distanza dalla radice mai inferiore a un centimetro. Dopo aver massaggiato il prodotto per favorirne l’assorbimento, si lascia in posa per circa 30/40 minuti. Si procede poi con un risciacquo con acqua fredda che serve per chiudere le fibre capillari, sigillando le sostanze nutritive all'interno. Si procede poi ad asciugare i capelli passando una piastra che fa penetrare ancora di più il prodotto.

Botox e cheratina: qual è la differenza?

Il botox ai capelli potrebbe sembrare molto simile al trattamento capelli con la cheratina. In realtà si tratta di due cose molto diverse, soprattutto nella finalità. Il botox, infatti, grazie a un insieme di principi attivi, ristruttura e rimpolpa il capello, donandogli corpo e volume. La cheratina, invece, è un booster di lucentezza per i capelli secchi e danneggiati, ma è soprattutto scelta per la sua azione lisciante anti-crespo sulle lunghezze.

Botox capelli: prima vs dopo e quanto dura

L’effetto del botox sui capelli è visibile già dalla prima applicazione. Per vedere una efficacia long lasting è necessario applicare il prodotto sui capelli una volta a settimana per circa un mese. Dopodiché il trattamento durerà per circa 2 o 3 mesi anche se molto dipende dal tipo di capello e dalla situazione di partenza.

Come curare i capelli dopo il trattamento

Come per qualsiasi tipo di trattamento (decolorazione inclusa), è necessaria qualche accortezza nella scelta dei prodotti per la detersione. Semaforo rosso per shampoo con siliconi e solfati che possono essere troppo aggressivi sul botox, riducendone la durata. Preferisci prodotti delicati che coccolino la chiome senza stressarle.

Trattamento botox capelli prezzo

Il prezzo di questo trattamento in salone parte dai 50 euro a seduta (che dura circa 20 minuti). La soluzione fai da te è ovviamente più economica, ma se sei alle prime armi conviene affidarsi alle mani esperte di un hairstylist professionista. Chiedi sempre al tuo parrucchiere di fiducia di consigliarti nella scelta dei prodotti più adatti al tuo capello.

Botox capelli: controindicazioni

Se non sei incinta e se non stai allattando, non c'è alcun ostacolo nel fare il botox sui capelli. In più, siccome non va applicato vicino alla cute, non crea problemi a chi soffre di allergie o dermatiti. La possibilità di creare un trattamento ad hoc, poi, permette a ognuna di trovare la soluzione migliore (che può essere utilizzata a lungo). Con un'avvertenza, invece, per i prodotti da utilizzare a casa: meglio applicarli un lavaggio sì e uno (e mai tutti i giorni) perché, alla lunga, tendono a seccare la chioma.