10 celebs che ci insegnano come sfoggiare al meglio la bottleneck bangs

B ottleneck bangs è davvero una mania! Ecco alcune delle celebs che si sono fatte travolgere da questa tendenza super cool e che ci insegnano come sfoggiarla al meglio e con ogni tipo di acconciatura

L’avevamo già anticipato, il vero trend in fatto di capelli per questo nuovo anno è lei, la frangia, e in particolare la bottleneck bangs, anche detta frangia a collo di bottiglia. Una versione leggermente più corta e leggera della già mitica e super gettonata frangia a tendina che tanto piace alle donne di ogni età e che, proprio come la sua vicina parente, sta facendo impazzire le celebs di ogni parte del mondo.

Una tendenza che è destinata a proseguire ancora per molto e che siamo sicure riuscirà a fare breccia nei cuori e nel look di tutte noi. Il motivo? La grande versatilità e portabilità di questo bellissimo taglio e dettaglio dell’hair styling. Adatto a qualunque tipologia di chioma (corta, lunga, mossa, liscia, ecc.) e, soprattutto, di volto. Capace di enfatizzare i lineamenti e le peculiarità di ciascuna ma senza stravolgerli, donandogli una grazia e un fascino senza fine. E chi meglio delle celeb nostrane e non, potevano farsi testimonial della bellezza della bottleneck bangs? Forse solamente voi stesse, e dopo questa carrellata di vip e di frangette siamo certe che vi farete tentare dalla voglia di provarla subito.

Belen Rodriguez, nuovo look con la bottleneck bangs

L’abbiamo vista pochi giorni fa alla conduzione del programma Le Iene e ce ne siamo innamorate. La frangia di Belen è davvero strepitosa in ogni versione la porti. Con un outfit formale come quello sfoggiato in tv, ma anche con look più casual e sbarazzini come quelli mostrati sul suo profilo Instagram.

Una carrellata di fotografie in cui la sua nuovissima bottleneck bangs la fa da padrona e in cui le bella e talentuosa Belen Rodriguez si mostra in tutto il suo fascino, accentuato ancora di più (se mai fosse possibile) da questo nuovo taglio tutto da imitare.

Lily Collins, lo charme e le frange delle donne francesi

La star di Emily in Paris lo sa bene. Se c’è una cosa che rende le donne francesi tra le più affascinanti del mondo è proprio il loro look e il modo totalmente naturale ma allo stesso tempo sofisticato di portare abiti e capelli. E la bottleneck bangs è uno di quei dettagli che possono fare davvero la differenza.

Proprio come ci mostra l’attrice Lily Collins che con la sua frangia leggera e sinuosa ha saputo regalarsi un tocco di fascino e un magnetismo davvero invidiabile. Un validissimo motivo per copiare il suo hair look il più presto possibile.

Ambra Angiolini, carisma e stile da vendere

Una delle attrici più talentuose del panorama italiano, entrata nelle nostre case fin da giovanissima e rimasta negli anni dimostrando un grandissimo carisma e personalità sia dentro che fuori dai set. Ma non solo. Perché Ambra Angiolini è anche una portatrice e creatrice esemplare di nuove tendenze.

Non a caso anche lei si è fatta contagiare dalla bottleneck bangs, dando un taglio alla sua chioma con un dettaglio di pura bellezza e che, detto tra noi, le sta davvero benissimo.

Lady Gaga, nuovo taglio nuova bottleneck bangs

E sa da una parte spiccano talenti e frange nella recitazione, dall’altra il panorama musicale non è di certo da meno. E se a mostrarci la sua nuova e bellissima frangetta è la regina del pop (oltre che attrice strepitosa) Lady Gaga, allora non ci resta che provarla anche noi.

Un taglio che valorizza in modo esemplare il suo viso, sia con i capelli sciolti che raccolti morbidamente, e che le dona quel tocco di charme ancora più accentuato e un fascino pieno di mistero ed eleganza. Un mix perfetto per una donna semplicemente e indiscutibilmente unica in tutto ciò che fa.

Dakota Johnson, regina di frangette e di bottleneck bangs

Avete detto frangia? Allora non si può non citare anche colei che ne ha fatto un marchio di riconoscimento in mille versioni diverse, compresa la bottleneck bangs. Parliamo dell’attrice Dakota Johnson. Una donna magnetica, sensuale e una professionista dal talento indiscusso.

Ma non solo. Perché Dakota è anche una della migliori testimonial di quanto un piccolo colpo di forbice nel punto giusto sappia impreziosire il proprio look. E per farlo la frangia è senza dubbio la scelta migliore e più cool.

Margot Robbie, la dea del cinema

Segni particolari biondissima. Capace di interpretare ruoli e donne dalle personalità diversissime senza mai perdere nemmeno un briciolo del suo fascino innato. Margot Robbie è davvero una dea e con la sua frangia lo è ancora di più.

In qualunque modo la voglia portare, con la chioma sciolta o con una bella coda di cavallo alta o bassa. Insomma, l’importante è saperla sfoggiare e per questo vi bastano solo un po’ di fiducia in voi stesse e la consapevolezza di essere sempre strepitose, proprio come la bella Margot.

Kristen Stewart, una frangia da Oscar

E restando oltre oceano, non possiamo non parlare anche della frangetta di una delle attrici più richieste del momento (vuoi anche per la sua esemplare interpretazione nel film Spencer), Kristen Steward.

Un taglio che unito al biondo della sua chioma le ha regalato un aspetto ancora più elegante ma sempre con quel toco di eccentricità che la contraddistingue. Che dire, in fatto di look Kristen Steward è davvero perfetta e a noi non resta che copiare le sue acconciature e regalarci una bottleneck bangs da premio Oscar.

Cecilia Rodriguez, la prima a sfoggiare la bottleneck bangs

E se c’è una donna a cui va il merito di aver sdoganato la bottleneck bangs in tempi non sospetti, allora non possiamo non citare anche Cecilia Rodriguez (che sia stata proprio lei a ispirare la sorella maggiore?) che con la sua bellissima e super sensuale frangetta sta conquistando davvero tutti.

Un taglio che sfoggia già da qualche tempo e che ha saputo regalarle quel tocco in più di fascino e magnetismo capace di catturare lo sguardo di chiunque incroci il suo. Una scelta davvero azzeccata e tutta da copiare.

Melissa Satta, che fascino!

E che dire poi della nuovissima bottleneck bangs di Melissa Satta? Forse solo una parola, stupenda. Un taglio davvero eccezionale, portato mantenendo il resto della chioma super lunga come è solita fare la showgirl. Ma che, proprio grazie a questo dettaglio in più, sembra essersi rinnovata totalmente pur non snaturandosi mai.

Insomma, una scelta che non poteva essere migliore per cambiare look ma senza modificare troppo la chioma. Avvolgendo il volto con linee armoniose e super di tendenza.

Sonia Bruganelli, bottleneck bangs e occhi magnetici

Infine, ultima in ordine cronologico ma che certamente non chiuderà la schiera di vip che si sono lasciate travolgere dalla bottleneck bangs mania, è Sonia Bruganelli. Attualmente opinionista nel programma Grande Fratello Vip, la bella Sonia ha recentemente dato un taglio alla biondissima chioma sfoggiando una frangia che, diciamolo, pure, le sta divinamente bene.

Un taglio che ha saputo enfatizzare ancora di più i suoi occhi azzurri e che le ha donato quel tocco di magnetismo in più capace di catalizzare sguardi e ascolti. Che dire, brava Sonia!

E bravissime voi che deciderete di provare la bottleneck bangs, rinnovando la vostra chioma e il vostro look con un tocco di forbice ben fatto, di tendenza e, soprattutto, carico di un fascino che non conoscerà eguali.