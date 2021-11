Tendenze frangia autunno-inverno 2021/22: le ispirazioni

H aircut che non passa mai di moda, la frangia si riconferma anche per l'autunno-inverno 2021/22 come uno dei gradi trend da seguire: 4 ispirazioni per rivoluzionare la chioma!

Tendenze frangia autunno-inverno 2021/22: la frangia a tendina

È quella a tendina la bangs più amata dalle celebrity per le tendenze frangia l'autunno-inverno 2021/22. Da portare sia con i capelli lunghi che medi - come il long bob - è adatta a tutte coloro che vogliono dare un tocco glamour alla propria chioma, senza però stravolgerla.

Facile da gestire anche a casa si adatta ad ogni tipo di capelli (anche quelli mossi) perché non stravolge le geometrie del taglio e inoltre armonizza otticamente i volumi del viso, facendo apparire il naso più piccolo e addolcendo i volti più duri.

2) La frangia corta e piena

Altro trend confermato per questa stagione è la frangia piena e corta, che strizza l'occhio alla Baby Bang ma con un'evoluzione più elegante. Rispetto a qualche anno fa, la frangia corta del autunno-inverno 2021 è più leggera e arriva giusto all'altezza delle sopracciglia.

In questo caso il mantenimento a casa necessita dell'uso della piastra per capelli (in caso si volesse eliminare un po' di volume) di uno spray termoprotettore e soprattutto di uno shampoo anti crespo.

Per lo styling è possibile applicare un po' di fluido lisciante e asciugare poi con il phon avendo cura di indirizzare il getto dall'alto in modo da non far gonfiare esageratamente la zona.

3) Frangia lunga e sfilata

E per chi ama i capelli lunghi? In questo caso la frangia ideale è quella in perfetto stile Jennifer Lopez. Sì perché la cantante (che fa toccare i suoi capelli solo a Chris Appleton) ha scelto uno stile lungo e sfilato che può essere acconciato in vari modi.

Nel primo caso, con scriminatura centrale la frangia farà da cornice al viso, come fossero delle scalature molto accentuate. Nel secondo caso invece può essere portata tutta unita davanti, facendola ricadere sugli occhi.

In entrambi i casi è necessario prestare un po' di attenzione allo styling, scegliendo prodotti che contrastano l'effetto crespo, che andrebbe a rovinare l'intera acconciatura.

4) La frangia Layered cut in stile Charlie's Angel

Infine, per le amanti degli anni '70, l'haircut più di tendenza in inverno sarà il Layered cut, ispirato alle Charlie's Angel e alla maxi frangia di Farrah Fawcett.

In questo caso lo styling prevede volumi maxi realizzati con una una grande porzione di capelli e un taglio estremamente scalato. Per quanto riguarda la piega deve essere fatta con le punte girate verso l'esterno.