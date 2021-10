U na certezza per gli hairstyle di questo autunno: il lungo torna protagonista. Liscio, mosso, riccio, colorato o meno, è il taglio che sa accontentare tutti. Ecco gli hair look a cui ispirarsi (o da copiare direttamente!)

Non è una questione di genere. Una volta si diceva che il lungo esaltasse al massimo la femminilità. Ma le regole sono cambiate. Più che identità, il taglio capello lungo è versatile. Risponde, quindi, nel modo migliore alle esigenze più diverse: a chi ama sperimentare con il colore, a chi vuole passare con scioltezza da un liscio effetto spaghetto a un raccolto mosso o anche a chi è indeciso, e nel dubbio aspetta che il capello cresca per vedere se è l'hair style migliore. Quale che sia il tuo obiettivo, in questo articolo trovi più di venti look da copiare (con qualche consiglio): sono i migliori tagli capelli lunghi autunno 2021 firmati dagli hairstylist più famosi.

Tagli capelli lunghi autunno 2021: il lob

Ormai un evergreen, il taglio lob è un bob lungo che arriva oltre la clavicola con una trama più corta intorno al viso, per dare maggiore risalto ai lineamenti e porre in primo piano lo sguardo. Il trick? Lavorare con i colori, anche soltanto sulle punte!

Il lungo con frangia

La frangia, lunga o corta, è la protagonista dei tagli lunghi per l’autunno inverno 2021 2022 - dicono da Wella -. Che sia disciplinata e bon ton o totalmente anarchica con ciuffi ribelli, oppure extra short o versione XXL a seconda che si preferisca un effetto più androgino o più grintoso: a ognuno la sua. Il risultato è un hairstyle naturale e/o elegante, in alcuni casi più "misterioso". Indecisa sulla lunghezza? Opta per una curtain fringe, la frangia a tendina. «Corta al centro e più lunga ai lati - dice Alex Cappelletti, Salon Director di TONI&GUY Bologna - incornicia il viso in maniera soffice e ha una manutenzione molto più leggera della frangia tradizionale in quanto può tranquillamente crescere per settimane senza aver bisogno di essere sistemata».

Scalati: perché sì

Accentuate o soft, le scalature saranno in primo piano sui capelli lunghi. Soprattutto quando appena accennata, la scalatura alleggerisce e dona movimento alle lunghezze. Per dare volume e per creare movimento di insieme, basta ovalizzarla intorno al viso con le punte più corte rispetto al resto della chioma. Per chi invece, non ama le mezze misure, sui capelli sciolti e lunghi la tendenza dell'autunno 2021 è quella della capelli very layered, e cioè con scalature forti e vistose che muovono la tessitura anche su lunghezze più pronunciate da abbinare alla frangia.

Tagli capelli lunghi autunno 2021: soft waves

Per questo autunno, le onde - ormai un evergreen - sono leggere e discrete. Dimentica il classico beach waves hair look: il risultato è decisamente più romantico, con un tocco vintage che non guasta.

Curly hair

Anche sul riccio medio lungo «torna la frangia come elemento centrale del look - dice Alex Cappelletti, Salon Director di TONI&GUY Bologna -. A sua volta riccia e assolutamente mai stirata, è una frangia naturale ad altezza occhi, mentre la lunghezza dei capelli incornicia il viso fino alle spalle».

Curiosa di provare un nuovo long hair style? Scegli fra i look più belli che abbiamo selezionato per te!

