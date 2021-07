P uò la frangia diventare la tua migliore amica anche in estate? Assolutamente sì, a patto di seguire alla lettera i nostri consigli, per i tagli di capelli con frangia più adatti alla stagione.

Tagli di capelli con frangia, le idee adatte all'estate

Spesso bistrattata durante l'estate la frangia è capace di dare quell'allure modaiolo e ricercato anche al più semplice taglio di capelli. Adatta a tutte le età - anche per coloro che si avvicinano agli -anta - la frangia ha la qualità di incorniciare il viso e mettere in evidenza lo sguardo.

Ma come superare indenni l'estate scegliendo questo tipo di acconciatura? Basta seguire qualche consiglio e scegliere il taglio di capelli più adatto a portare la frangia in estate.

Capelli lunghi e frangia, lo stile hippy chic

Ricorda molto lo stile "figli dei fiori" eppure niente si sposa meglio con la frangia che i capelli lunghi oltre le spalle. Benché non consigliatissimi nella stagione estiva - sudore allert - questo look è il preferito del momento, perché dona immediatamente uno stile vintage chic che stizza l'occhio al mondo degli hippy e di Woodstock.

In questo caso i capelli lunghi vanno portati rigorosamente sciolti, arricchiti da beach waves per dare a tutta la chioma un effetto finto-spettinato, ideale soprattutto al mare. Per ottenerle ti basterà usare uno spray texturizzante all'acqua di mare e rinfrescare la frangetta con uno shampoo secco.

La frangia in questo caso si può scegliere a tendina oppure sfilata che si amalgama perfettamente con il resto dell'acconciatura.

Capelli medi con frangia, l'effetto anti-age del long bob

Taglio ideale per dare un look grintoso a tutta la chioma, i capelli medi con frangia rimandano visivamente a personaggi - veri o immaginari - molto coraggiosi, basti pensare alla seducente Valentina di Crepax, la coraggiosa Mathilda di Léon, la romantica Amelié e anche, perché no, l'anticonformista Alice Pagani in Baby.

Il dualismo, caschetto e frangia è sempre perfetto, avendo inoltre la forza di adattarsi ad ogni tipologia di viso, grazie alle proprietà tailor made che oggi i parrucchieri gli conferiscono. Un taglio di capelli creato a regola d'arte e studiato per ogni tipo di persona e personalità.

In questi casi la frangia più indicata è la Wispy Bang, ovvero, una frangia folta e spettinata, adatta sia al finish extra liscio che mosso.

Capelli corti con frangia, a lezione da Rihanna

Da sempre appassionata di pixie cut, non è la prima volta che la cantante Rihanna ci stupisce con un taglio di capelli extra corto, che rende più femminile e sexy grazie ad una irriverente micro frangetta.

Nera corvino e lucidissimo è questo il trend dell'estate per tutte coloro che hanno voglia di darci un taglio e accorciare drasticamente la chioma.

La micro-frangia, a differenza di quanto si possa pensare, permette di creare diverse acconciature: può infatti essere portata di lato come fosse un mini ciuffo oppure davanti ben lisciata, alla stregua di una baby bangs.

Come gestire al frangia d'estate o farla ricrescere

Benché siamo molto di tendenza, gestire la frangia d'estate non è così facile come può sembrare. Per mantenere un look ordinato e ben curato bisogna affidarsi ai dei trucchetti del mestiere e seguire i consigli dei parrucchieri.

Se la frangia è riccia o crespa, fondamentale è usare prodotti liscianti, e procedere alla piega utilizzando la piastra. Mentre se è a tendenza liscia può essere utile scegliere prodotti texturizzanti che le daranno un po' di struttura e volume. Immancabile poi è lo shampoo secco, che permette di saltare il lavaggio giornaliero ed eliminare immediatamente l'effetto unto.

E se si crede di aver azzardato e aver tagliato troppo la frangia? L'unico rimedio per far ricrescere la frangia è darsi tempo, usare accessori come mollette e foulard e scegliere integratori che velocizzano la crescita dei capelli.