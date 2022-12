Capelli lunghi con frangia: inspo e look di tendenza per il 2022

S calata, con ciuffo, laterale o a tendina: hai voglia di frangia? Provala insieme ai capelli lunghi, anzi lunghissimi. E se sei in cerca di ispirazione sei nel posto giusto.



Passano i trend e le stagioni, ma i capelli lunghi con frangia sono un must have di tantissime che non conosce tendenze o mode. Certo, la frangia del 2022 non è un gioco da bambini e, per molte, è uno degli hairstyle più complicati da gestire ma, perché o per come ancora non si sa, prima o poi ci inciampiamo tutte.

Se sei arrivata fino a qui e ti stuzzica l’idea di aggiungere una frangia ai tuoi capelli lunghi, o lunghissimi, hai assolutamente bisogno di sapere quali sono le tendenze per il 2022 e quali look sono amati da celeb e fashion icon che non hanno saputo dire di no alla frangetta.

Cecilia Rodriguez

Le tendenze del nuovo anno parlano chiaro: la frangia a tendina tornerà a dominare i look di vip e celebrities che vogliono addolcire visi allungati e sottili. L’ideale per chi debutta nel mondo della frangetta e capelli lunghi grazie alla sua facile manutenzione e styling.

Frangia sfilata

Perfetta per le chiome più fini e con meno spessore, i capelli lunghi con frangia sfilata sono la risposta a chi proprio non vuole rinunciare a questo hairstyle, ma ha paura per la gestione dell’hairstyle.

Emily Ratajkowski

Anche Emily Ratajkowski ha ceduto ai capelli lunghi con frangia scalata. Per lei, oltre a lunghezze mosse da onde corpose ma leggere, una frangia corposa che scala ai lati per rendere più armonioso il viso e addolcire i tratti del viso.

Jessica Biel

I grandi classici non deludono mai e Jessica Biel lo sa bene. I capelli lunghi con frangia piena e pari, quasi fatta con squadra e righello. Se il look ti ispira ricorda di aggiungere sempre un lucidante alla fine dello styling!

Frangia piena

Capelli lunghi, corposi e dalla fibra consistente? Per te, allora, la frangia piena lunga fino agli occhi è l’hairstyle da provare. Abbinala a un taglio lungo o a un long bob che supera abbondantemente le spalle.

Dakota Johnson

Difficile vedere Dakota Johnson senza frangia e capelli lunghi. Questo look, che incornicia perfettamente il volto e mette in risalto gli occhi luminosi dell’attrice. A completare il look un paio di ciuffi laterali leggermente più corti perfetti per rendere uniche acconciature e capelli raccolti.

Jennifer Garner

Mai pensato ai capelli lunghi con frangia aperta? Diversa da quella a tendina che si apre in modo simmetrico, questa scelta da Jennifer Garner: simile al ciuffo, ma decisamente più piena e corposa. Ottimo anche l’abbinamento con i colpi di sole miele che addolciscono il colore e illuminano il viso.

Frangia e capelli mossi

L’idea dei capelli lunghi con frangia ti stuzzica da tempo, ma non sai se si sposa perfettamente con il mosso naturale della tua chioma? Grande errore e questa foto lo dimostra. Scegli un look leggero e leggermente scalato ai lati per un risultato al top.

Jennifer Lopez

Se hai paura di non poter più raccogliere i capelli dopo aver fatto la frangia, questo look di J.lo ti farà ricredere. Aggiungi qualche onda e un po’ di volume con dello shampoo secco alla radice per una pony tail da red carpet.

Kim Kardashian

I capelli lunghi con frangia laterale hanno conquistato per un periodo anche la più famosa delle sorelle Kardashian che ha scelto di valorizzare così la sua chioma corvina. Un taglio perfetto per le indecise che vogliono un look più facile da gestire e con un ciuffo che può essere trasformato con un paio di colpi di phon.

Frangia corta e capelli lunghi

La baby bang è lo stile rock perfetto per chi ha voglia di cambiare radicalmente, ma proprio non sai dire di no alla frangia. Corta, cortissima e sempre ben disciplinata: ricorda che per mantenerla perfetta le forbici devono diventare le tue alleate se ami la frangia corta con i capelli lunghi.

Ora che hai trovato l'ispirazione e sbirciato qualche look finale che ne dici della frangia insieme ai capelli lunghi?