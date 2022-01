P iena, sfilata, strutturata, a tendina. Quando si parla di frangia l'importante è sfoggiarla con sicurezza e la consapevolezza di aver scelto un dettaglio di bellezza unico e il vero trend di questo 2022. Ecco, quindi, chi sono le celeb che si sono fatte conquistare dalla frangia e dalla voglia di sedurre con leggerezza e assoluta eleganza

C’era una volta la frangia e a giudicare dal numero di celeb, italiane e non, che in questo inizio anno si sono lasciate conquistare da questo dettaglio di stile, pare proprio che ci sarà ancora e ancora per molto tempo. E meno male, perché la frangia è un vero e proprio accessorio per la chioma, in grado di valorizzare il volto e donare nuova luce e personalità ai capelli con un semplice taglio di forbice.

Un vero e proprio must per chi voglia seguire quello che è destinato a diventare il vero trend dell’hair style di questo 2022. Esaltando la proprio bellezza e regalandosi un allure misteriosa e assolutamente affascinante. Ma chi sono le vip che non hanno saputo resistere alla frangia e da cui prendere spunto per sfoggiare un look unico, stiloso e super di tendenza?

Alice Pagani, creatrice di trend a tutta frangia

Quando si parla di tagli di capelli e dettagli che diventano veri e propri trend tutti da copiare, non si può non citare la giovane attrice della serie tv Netflix “Baby”, Alice Pagani. Perché se già a suo tempo, con il famoso caschetto con frangetta sfoggiato nella serie aveva conquistato tutti, adesso con il suo nuovo hair look caratterizzato da una chioma extra long con frangia non potrà che ripetersi.

Un taglio netto, all’altezza delle sopracciglia e che, vuoi per il colore della chioma, vuoi per l’incarnato di questa giovanissima attrice, catalizza ancora di più l’attenzione sui suoi intensi occhi verdi. Con un risultato davvero unico e magnetico.

Belen Rodriguez, tra impegni e voglia di leggerezza

E come poteva non esserci anche lei tra le celeb che hanno deciso di rinnovare il proprio look con una bella frangia. Parliamo di Belen Rodriguez che, proprio come la sorella Cecilia, ha dato una bella ventata di novità al suo hair look optando per una frangia ad alto tasso di seduzione ed eleganza.

Uno stile che la rende ancora più magnetica, donandole allo stesso tempo un’aria sbarazzina e spensierata. Trasmettendo una voglia di leggerezza e solarità che anticipa la primavera.

Sara Sampaio, un taglio col passato (e una frangia strepitosa)

Super modella, super glam e con una frangia a tendina super di tendenza. Sara Sampaio è un’altra della tante celeb che hanno lasciato il 2021 dandoci davvero un taglio col passato. Passando da un chioma e un look semplice, lungo e pari, a uno stile più fresco, carismatico e assolutamente seducente.

Uno style che impreziosisce in modo naturale e dolce i suoi già splendidi lineamenti, garantendole un aspetto unico, quasi fanciullesco ma allo stesso tempo pieno di classe e, neanche a dirlo, bellezza.

Lily Collins, total "Paris" mood

Sarà che girando Emily in Paris si è lasciata conquistare interamente dallo stile tipico e lo charme delle donne francesi e in particolare di quelle parigine, fatto sta che l’attrice Lily Collins ha pensato bene di finire l’anno con un taglio assolutamente strepitoso.

Entrando nel 2022 con un hair look che non può passare inosservato e che l’ha resa un’anticipatrice assoluta di tendenza e stile in fatto di chioma e acconciature. Una frangia leggera, morbida, che le dona sensualità, raffinatezza ed eleganza. Sia con un beauty look naturale che con un trucco più acceso. Insomma, ottima scelta Lily e grazie per lo spunto!

Hunter Schafer, da Euphoria alla frangia

Una della protagoniste della serie tv più controversa e amata dell’anno scorso, Euphoria, che proprio in questi giorni è ripartita con una seconda stagione ricca di provocazioni, esagerazioni, beauty look strepitosi e tutti gli ingredienti che fanno di una serie televisiva un vero cult che rimarrà nella storia.

Parliamo di Hunter Schafer, che durante l’evento di presentazione del teen drama più amato dalla generazione Z si è presentata con un hair look con frangia super di tendenza e assolutamente strepitoso. Un taglio che le dona moltissimo, mettendo in evidenza i suoi lineamenti sottili e la profondità del suo sguardo che tanto abbiamo amato (e che continueremo ad amare).

Alice Basso, un buon inizio anno con la frangia

L’ultima, ma solo in ordine cronologico, a sfoggiare sui suoi profili social una bellissima frangia è l’influencer e modella Alice Basso. Che proprio in uno dei suoi ultimi post ha voluto condividere con i suoi follower un taglio di capelli la cui protagonista è lei, la frangetta.

Un taglio che valorizza ancora di più (se possibile) i suoi bellissimi occhi. Lasciata aperta a modi tendina per incorniciare lo sguardo e che le dona un’aria intesa e assolutamente sexy. Che dire, una scelta davvero azzeccata e assolutamente da copiare!

E ancora Bianca Guaccero, la biondissima Laura Chiatti, l’attrice e modella americana Kaia Gerber e perfino la Principessa Sofia di Svezia. Insomma, la lista delle celeb che hanno deciso di optare per una bella frangia e cominciare l’anno con un look nuovo e super di tendenza sono davvero tante e c’è solo da aspettarsi che a questa lista si aggiungano ancora tante, tantissime vip!

Che si scelga di sfoggiare una frangia piena, sfilata, strutturata a tendina, ecc. (sempre a seconda delle peculiarità del vostro viso), quindi, l’importante è farlo. Assicurandosi un hair look che non passerà inosservato e che sarà il protagonista indiscusso di questo nuovo strepitoso anno. Valorizzando la vostra chioma con un dettaglio di stile, unico e senza tempo!