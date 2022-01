Sfilati e scalati, lisci o mossi. I tagli capelli lunghi strizzano l'occhio alle tendenze anni Ottanta e Novanta e, soprattutto, sono caratterizzati da sfumature di colore davvero intense e una diversa dall'altra. Il 2021 è stato l'anno del capello lungo – come abbiamo visto dalle sfilate – e siamo sicuri che il taglio super lungo (anche ben oltre le spalle), sarà ancora super gettonato. Il perché te lo raccontiamo nei prossimi paragrafi.

Tagli capelli lunghi 2022: tutto quello che devi sapere

Partiamo dai vantaggi di un haircut lungo. Rispetto al corto (e anche al bob), ti permette di variare con le acconciature. Dalle trecce alle code, fino ai semiraccolti, puoi scegliere ogni giorno un hairdo diverso! Altro vantaggio è tutto sul finish. Anche se hai i capelli liscio spaghetto, complice l'uso di styler e prodotti per lo styling puoi creare un'acconciatura mossa. Se, al contrario, li hai mossi, li puoi trasformare in capelli ricci o lisci e ancora esaltare il look wavy con un'asciugatura a hoc (a volte basta quella naturale). Insomma, come avrai capito, puoi divertirti a trasformare il look! Per non parlare del colore, perché puoi giocare su tutta una gamma di nuance in linea con la tua tonalità di base, oppure puoi fare un cambio drastico, magari esaltando il contrasto tra le radici e le punte: tutte cose che soltanto un taglio lungo potrà assicurarti. Vediamo insieme tutte le diverse tipologie con una selezione di hair cut ai quali ispirarti!

Tagli scalati lunghi

La scalatura è un’ottima soluzione per dare movimento alla chioma ed evitare il rischio “too much flat” soprattutto se hai i capelli fini. Insieme a ciuffi over e frange lunghe e piene o a tendina, il lungo scalato riesce non solo a rendere più armonioso il taglio lungo, ma anche a dare volume nei punti più strategici da valutare in base alla forma del volto. Da una parte lo scalato può creare volumi ad hoc, dall'altro può alleggerire il taglio dando movimento (questo è ancora più vero quanto più il capello tende a essere informe o solo leggermente mosso). Il bello della scalatura è che non stravolge il taglio (se non è profonda); puoi, infatti, sempre scegliere delle scalature leggere, anche quando vuoi togliere volume invece di aggiungerlo.

Scegli la scalatura in base alla forma del viso

La forma del viso (oltre al tipo di capello), rappresenta un aspetto fondamentale da prendere in considerazione quando si sceglie tra i tagli scalati lunghi. Se infatti, con i visi tondi, la scalatura si focalizza lungo le guance, sui visi triangolari parte invece dagli zigomi che sono più pronunciati. In entrambi i casi, ti consigliamo di evitare frangia corta e styling liscio preferendo un look wavy e un ciuffo laterale. Sui visi a forma di cuore o diamante, infine,la scalatura si concentra nella zona della mascella.

Tagli capelli lunghi lisci

Lo styling liscio ha avuto un suo momento d'oro lo scorso autunno. Su capelli lunghissimi, spesso abbinato a una frangia o a una fascia, si presta tantissimo a essere accostato anche a una frangia, meglio se a tendina o lunga. Ti consigliamo di puntare su un liscio naturale, se hai un viso allungato o triangolare (in questo caso anche la riga in mezzo è super glam). Guarda la gallery e lasciati ispirare per il tuo prossimo taglio!

Tagli capelli lunghi mossi

Lo stile ondulato è davvero un evergreen. Archiviate le beach waves, oggi il look è più soft e ricercato, con un finish che guarda con interesse ai look vintage e alle pieghe degli anni Novanta. Per noi il look mosso è perfetto se abbinato a una frangia o a una riga in mezzo. E lo adoriamo perché...dona a tutte!

Tagli capelli lunghi ricci

Anche i tagli ricci danno il meglio su un capello lungo. La tendenza del momento vuole boccoli morbidi e non troppo pieni, e scalature che creano un effetto armonioso e sono in grado di tenere a bada anche le lunghezze più “wild”. Ecco alcuni look suggeriti dagli migliori hairstylist.