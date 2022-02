La frangia di Belen a Le Iene è l’hair trend che fa impazzire tutte

P ronte per l'hair look più cool del momento? Allora non potete assolutamente non provare (e farvi ispirare) dalla frangia di Belen. Un tripudio di sensualità ed eleganza che ci farà impazzire tutte e che siamo certe sarà il trend di quest'anno

L’avete vista anche voi? Molto probabilmente sì, ma per chi non l’avesse ancora capito o notato, la vera tendenza in fatto di capelli per questo nuovo anno è lei, la frangia di Belen. Una bottleneck bangs o frangia a collo di bottiglia, portata magistralmente dalla bella showgirl e che sta davvero impazzando sui capelli delle donne più belle della televisione e non solo. E chi meglio della stupenda Belen Rodriguez poteva mostrarcela in tutto il suo misterioso ed elegantissimo fascino?

Un taglio che, neanche e dirlo, è in grado di valorizzare ancora di più la bellezza dei suoi lineamenti (e di quelli di ognuna di noi) accentuandone lo sguardo e donando alla chioma quel tocco in più che tanto ci piace. Un mix perfetto tra dolcezza e follia. Capace di trasformare anche il look più formale in un tripudio di sensualità e carisma.

Belen e la sua nuovissima frangia

Ed è proprio così che la bella Belen insieme alla sua nuovissima frangia sono apparse durante la prima puntata de Le Iene. Un sogno che si avvera (la conduzione del programma) e un look azzeccatissimo da cui trarre ispirazione. E che siamo certi darà il via a un esercito di bellissime frangette.

Un hair look che, come detto, è in perfetta sintonia con il trend del momento, la bottleneck bangs. Una variante della già super gettonata frangia a tendina che si presenta leggermente più corta al centro della fronte per poi allungarsi via via che ci si avvicina ai lati degli occhi, arrivando fino oltre gli zigomi e uniformandosi al resto della chioma in modo armonioso e assolutamente naturale.

Il risultato? Un acconciatura dalle linee morbide, che avvolge e incornicia il volto in modo dolce e delicato, senza riempire totalmente la fronte ma garantendo un look più leggero, unico e assolutamente strepitoso a chiunque la porti. Tutto da ammirare.

La frangia di Belen è la frangia per tutte

Un taglio che avevamo già visto nei giorni scorsi sui profili social della showgirl (e non solo) e che a suon di foto, pose mozzafiato e con qualsiasi outfit la porti, sa regalare un allure davvero unica alla bella argentina. Incantandoci con tutto il suo fascino.

Certo, direte voi, la frangia di Belen è davvero stupenda, ma anche senza lei era già stupenda. Verissimo! Ma questo nuovo taglio le ha dato qualcosa in più (se possibile) e la buona notizia è che possiamo farlo tutte!

La bottleneck bangs, infatti, è un taglio che si presta a qualsiasi tipologia di viso e capelli. Si, avete capito bene! Niente più paura di azzardare un cambio di look che ci farà pentire subito dopo, niente più dubbi se la chioma è corta, mossa o non perfettamente regolare. E soprattutto niente più “limitazioni” a seconda della forma del nostro volto. La frangia di Belen è l’acconciatura che mette tutte d’accordo e che ognuna di noi può sfoggiare con la massima tranquillità. Il motivo?

I pregi

La sua totale versatilità e adattabilità a seconda delle diverse caratteristiche di ciascuna. Riuscendo a valorizzare i tratti del volto senza modificarli o coprirli e adattandosi perfettamente anche ai tagli più “disordinati” e destrutturati. Insomma una vera rivoluzione in fatto di capelli e la frangia che tutte stavamo aspettando. Ma non solo.

Un altro aspetto super rilevante della frangia di Belen è che non necessita di un hair styling o di pieghe particolari. Proprio perché realizzata seguendo l’andamento della chioma e le peculiarità del viso, sta benissimo anche se portata al naturale. Senza bisogno di pieghe, piastre o di visite ripetute dal parrucchiere. Regalando un aspetto sbarazzino e sensuale allo stesso tempo, proprio come quella della neo conduttrice de Le Iene.

E quando cresce? Niente paura, perché la vostra bottleneck bangs si trasformerà in una classica frangia a tendina. Altro taglio che sta bene a tutte e di cui si può andare fiere e tranquille.

Una frangia che potremmo definire passpartout, ideale per chi voglia cambiare look ma senza stravolgerlo donando al volto e al proprio stile quel tocco di novità che tanto avete cercato, strizzando l’occhio all’hairlook più cool del momento ma senza intaccare minimamente la vostra assoluta unicità.

Che dire, come ci insegna Belen, è sempre il momento giusto per cambiare, sperimentare e soprattutto per realizzare i propri sogni, anche in fatto di capelli.