A vete detto frangia? Sì, ma solo se si tratta della bottleneck bangs, la frangia top del 2022. Ecco le ragioni per cui è tanto gettonata e per cui vale davvero la pena di provarla

Corta, lunga, piena, sfilata, a tendina. La frangia è senza alcun dubbio uno dei dettagli di stile che maggiormente valorizzano la nostra chioma. Basta optare per quella più giusta per noi e perché no, che strizzi l’occhio alle maggiori tendenze in fatto di capelli. Un esempio? La bottleneck bangs, il top per questo nuovo anno e che ha già conquistato tantissime donne, famose e non.

Ma di cosa si tratta esattamente e perché la frangia a collo di bottiglia, così si chiama, è diventata il must per chiunque voglia impreziosire la propria chioma con un dettaglio di stile unico, elegante e super di tendenza? Proviamo a scoprirlo insieme, lasciandoci ispirare e conquistare dalla bottleneck bangs e, perché no, magari provandola in prima persona.

Cos’è la bottleneck bangs

Che la frangia fosse, di nuovo, la tendenza massima in fatto di capelli per questo nuovo anno era già abbastanza chiaro. Basta fare un giro sui loro profili social e guardare la quantità di celebrità che hanno optato per un nuovo taglio di capelli di cui la frangia è la vera protagonista. Se ci si vuole addentrare alla scoperta di quella più in voga e che è destinata a diventare la regina del genere e dell’anno, però, la risposta è una sola, la bottleneck bangs anche detta “frangia a collo di bottiglia”.

Un’evoluzione più accentuata della mitica e super gettonata frangia a tendina (giusto per ricordare di cosa si tratta era la frangia portata dalla bellissima Brigitte Bardot) e amata già negli anni ’70 da star come Jean Shrimpton.

Restando più corta al centro della fronte e allungandosi e curvandosi via via che ci si avvicina ai lati degli occhi, arrivando fino oltre gli zigomi. Esattamente come l’andamento del collo di una bottiglia (da cui poi prende il nome). Incorniciando la parte superiore del volto in un’incantevole susseguirsi di morbide onde e linee armoniose. Insomma, una vera meraviglia di sfoggiare e ammirare.

Ma perché tutti ne parlano e perché è così gettonata tanto da farla diventare la frangia più cool dell’anno?

La frangia per tutte

Il motivo di tanta popolarità, in effetti, è molto semplice. La bottleneck bangs la possono portare tutte/i.

Sì, avete capito bene! Un vero sollievo per chi ha sempre desiderato farla ma non ha mai trovato il coraggio, per chi pensa che con il suo tipo di capelli non sia la soluzione adatta e per chi non la mai amata (fino a ora) ma non riesce più a trattenere la curiosità di provare a cambiare idea, ecc.

Oltre al fatto non trascurabile che per mantenere in ordine la bottleneck bangs basta davvero pochissimo. Questa tipologia di frangia, infatti, non necessita di styling e pieghe particolari. Ma vista la sua morbidezza e l’adattabilità a seconda dei lineamenti del proprio volto, risulta piuttosto naturale. Prestandosi a styling diversi e facilissimi da realizzare così come a un andamento molto più easy e libero.

Insomma la frangia a collo di bottiglia mette d’accordo tutti ed è proprio per questo che è tanto amata, anche dalle celeb. Giusto per fare qualche nome, tra le fan e splendide testimonial della bottleneck bangs ci sono la cantante e attrice Lady Gaga, la showgirl Belen Rodriguez, l’attrice Dakota Johnoson, ecc.

Come si porta la bottleneck bangs

Ma ecco che arriva la domanda che tutte vi starete facendo. Siamo davvero sicuri che la bottleneck bangs sia adatta a chiunque? La risposta pare proprio essere sì. Che si abbiano i capelli lunghi, corti, lisci, mossi, pari, scalati, ma anche il viso ovale, allungato, ecc., la frangia a collo di bottiglia sta bene a chiunque. E si adatta a chiunque e a ogni peculiarità.

Riuscendo a valorizzare i tratti del volto senza modificarli o coprirli e garantendo la massima portabilità a qualsiasi tipologia di chioma. Anche ai tagli più “disordinati” e destrutturati che tanto vanno di moda negli ultimi tempi.

Una vera rivoluzione e una riscoperta davvero preziosa per tutte le amanti della frangia e per chi aspirava ad esserlo. Permettendo a chiunque voglia provare di lasciarsi travolgere dalla bellezza e dallo charme di questo dettaglio di stile unico e senza tempo.

Il tutto in assoluta tranquillità e senza la paura di sbagliare taglio o di dover passare ore a sistemarsi i capelli prima di uscire. Che dire, a questo punto non vi resta che provare e prepararvi alla primavera con un taglio e una frangia super cool e di tendenza!