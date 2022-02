Capelli lunghi e lisci: i look più belli da copiare alle star!

V oglia di un taglio di capelli lungo, da indossare rigorosamente liscio? Niente paura, i capelli dei tuoi sogni sono ad un passo da te. Ti basterà continuare a leggere l’articolo per scoprire come indossarli, e tutti i look più belli a cui ispirarsi!

Pari, scalati, con frangia o senza – i tagli di capelli lunghi lisci a cui ispirarsi sono davvero tantissimi e spesso scegliere quello che fa per noi è una vera impresa. Vero è che si tratta di un look semplice, versatile e femminile, adatto ad ogni esigenza e in grado di valorizzare qualsiasi look, dal più bon-ton a quello più grintoso.

Per questo, i capelli lunghi e lisci sono amatissimi da molte star, che raramente rinunciano alla loro chioma extra-long, perché facile da acconciare e da valorizzare con mille accessori diversi. Per rendere la vostra scelta più semplice, abbiamo selezionato per voi alcuni tra i tagli di capelli lunghi e lisci più belli sfoggiati dalle star. Non vi resta che continuare a leggere e lasciarvi ispirare! Pronte a screenshottare?

Levante

La cantautice siciliana non rinuncia mai ad un look contemporaneo ma dal fascino mediterraneo. Qui sfoggia un taglio di capelli lunghi e lisci castano scurissimo, con riga centrale e senza frangia.

Chiara Ferragni

La chioma bionda dell’imprenditrice digitale è un vero e proprio marchio di fabbrica – tanto da dare il nome al suo blog d’esordio, The Blonde Salad. Spesso Chiara decide di rinunciare alla sua iconica piega wawy e voluminosa a favore di capelli lunghi e lisci, con riga centrale.

Paola Turani

In settimana bianca, l’influencer italiana decide di sfoggiare un look da principessa delle nevi. I capelli lisci e lunghissimi con riga centrale sono davvero lucidi e sani. Il taglio è pari sia sul perimetro che internamente.

Giulia Valentina

L’influencer italiana ama i look bon-ton, ma rilassati e freschi. Per i capelli sceglie un taglio lungo con riga centrale, naturalmente liscio e voluminoso.

Veronica Ferraro

Biondo luminoso, piega liscissima e chioma extra-long per l’influencer, che sceglie di scoprire il volto e impreziosire il look con l’aiuto di due fermagli gioiello.

Emily Ratajkovski

I capelli lunghi della supermodella sono proprio come lei: naturali, selvaggi, bellissimi. Un liscio portato naturale, non perfezionato o artificioso.