Acconciature per capelli lunghi: ecco tutte le ispirazioni da star e influencer!

S ei alla ricerca di una acconciatura per capelli lunghi da sfoggiare in un’occasione speciale? Niente paura! Dopo un’attenta e scrupolosa ricerca abbiamo selezionato per te le più belle sfoggiate da star ed influencer. E ora, lasciati ispirare!

Voglia di un’acconciatura per capelli lunghi di tendenza, semplice da realizzare e pratica da indossare? Se hai i capelli lunghi e sei stanca di portarli semplicemente sciolti o raccolti casualmente per esigenza, sei nel posto giusto! Con trecce o chignon, raccolti o morbidi…esistono mille acconciature per valorizzare i capelli lunghi in pochi semplici passaggi. Il problema è solo scegliere quella che più si adatta al tuo stile e all’occasione in cui sfoggiarla! Per questo abbiamo setacciato il web, alla ricerca dei look più belli indossati da influencer, star e celebrities, e abbiamo creato una vera e propria guida alle pettinature per capelli lunghi di cui non potrai più fare a meno. Continua a leggere e lasciati ispirare!

Acconciature capelli lunghi cerimonia: copia il look delle star

Da Chiara Ferragni a Hailey Bieber – le star non hanno dubbi. Per il giorno del sì, via libera ad acconciature chignon che raccolgono morbidamente i capelli lunghi, lasciando scoperti viso e spalle. Per un look romantico, femminile ma al contempo pratico e a lunghissima durata. Le ciocche laterali incorniciano il volto ed alleggeriscono il look.

Acconciature: capelli lunghi semiraccolti

Il perfetto incontro di eleganza e modernità? Sicuramente i capelli semiraccolti. Questo look a metà tra una vera e propria acconciatura ed uno stile vissuto e spettinato è perfetto in ogni occasione, e dona davvero a ogni tipo di look. Se da una parte permette di valorizzare le lunghezze, dall’altra scopre il viso e lo valorizza.

Acconciature capelli lunghi: raccolti e morbidi

Se i capelli raccolti non passano mai di moda, c’è un motivo! Raffinati, femminili e comodi da gestire, sono perfetti per mettere in risalto il volto e slanciare la figura, grazie a collo e spalle scoperte. Bellissime in ogni occasione, le acconciature raccolte con i capelli lunghi sono una scelta evergreen a tutte le età.

Acconciature capelli lunghi lisci: le più eleganti

Dimenticate il fascino rigoroso dei capelli lunghi e lisci: questa stagione via libera ad acconciature creative, fresche e giovani. Code, trecce e mini bun, da impreziosire con una cascata di accessori coloratissimi e luccicanti.

Acconciature capelli lunghi: ricci e mossi per le più romantiche

Chi ha detto che per realizzare un’acconciatura d’effetto sia necessario lisciare sempre i capelli? I capelli ricci sono bellissimi morbidamente raccolti con l’aiuto di tante forcine. Per un risultato romantico, femminile e a tutto volume.

Acconciature capelli lunghi: prova lo chignon

Nulla di più semplice ed elegante di un classico chignon basso. Provatelo in due versioni: la prima, tiratissimo in stile ballerina, con riga centrale. La seconda, più fresca e sbarazzina, leggermente morbido, con ciocche spettinate ad incorniciare il volto.

Acconciature capelli lunghi: trecce & Co

Via libera a trecce di tutti i tipi! Per chi ha i capelli molto lunghi saranno un metodo infallibile per sfoggiare capelli d’effetto e sempre in ordine. Dalle boxer braids giovani e sbarazzine alle trecce morbide ed aperte à la Rapunzel, ce n’è davvero per tutti i gusti.