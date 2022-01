L’expensive brunette è la tendenza capelli del momento e se ci stai pensando potresti trarre l’ispirazione definitiva dalle tante star che hanno deciso di sfoggiarlo

Bionde in estate e castane in inverno. Mai come quest’anno sembra confermarsi la tendenza che vuole le celebs schiarire la loro chioma nei mesi estivi, per poi smorzarla di pari passo con il calo delle temperature. Il colore del momento, infatti, è l’expensive brunette, ovvero un castano ricco e pieno, che può però declinarsi in diverse sfumature.

Questa tendenza è l’elogio della semplicità e identifica soprattutto l’abbandono di schiariture e colpi di sole e il ritorno al proprio colore naturale.

Le star che hanno scelto questa strada sono tantissime ed ognuna di loro può rappresentare una valida inspo se anche tu mediti un cambiamento. Ecco gli esempi più riusciti, da portare subito come esempio al tuo parrucchiere.

Karlie Kloss

L’ultima in ordine di tempo a scegliere la strada dell’expensive brunette è stata la super modella Karlie Kloss. Dopo anni di chioma bionda, è stata lei stessa a comunicare il cambiamento con questo scatto social che ha raccolto subito un numero elevatissimo di visualizzazioni. Il suo colore è caldo, perfetto per esaltarne i lineamenti.

Hailey Bieber

Anche la bella Hailey dopo un’estate con i capelli color del miele ha deciso di abbassare di qualche grado le nuance della sua chioma e regalarsi un expensive brunette che non abbandona i toni caldi ma le conferisce un’immagine decisamente più strong.

Dove Cameron

Un’altra ex bionda che ha recentemente deciso di affidarsi all’expensive brunette è Dove Cameron. Il volto della Disney ha sempre amato cambiare spesso l’hair look, rimanendo però il più delle volte sui biondi, abbandonati alcuni mesi fa a favore di uno scuro che le sta a meraviglia e che la conferisce un’immagine più adulta, probabilmente voluta per dare una sterzata alla sua carriera.

Elisabetta Canalis

Ritorno alle origini anche per la showgirl italiana che pur facendo la spola tra gli Stati Uniti e il nostro Paese, quando passa da Milano non rinuncia a una seduta dal suo hair styling di fiducia. Nota alle origini come velina mora, negli ultimi anni si è spesso lasciata tentare da qualche virata verso castani chiari e biondi, salvo poi tornare quest’autunno, a una chioma decisamente più scura.

Il suo expensive brunette è un castano medio scaldato con un po’ di caramello.

Emily Ratajkowski

Esistono more di ritorno ed altre che lo sono sempre state e che negli anni si sono semplicemente limitate a giocare con le gradazioni. È il caso di Emily Ratajkowski, che ultimamente sfoggia un expensive brunette medio e quasi privo di sfumature, vivacizzato da una frangetta sbarazzina.

Lily Collins

Del team castane da sempre anche Lily Collins, la Emily in Paris che tutte noi vorremmo essere. I suoi capelli sono naturalmente marroni ma a renderli l’ispirazione perfetta per questo inverno è la nuance che vira leggermente al miele e che quindi sta bene praticamente a tutte perché sottolinea i tratti del viso addolcendoli.

Paola Di Benedetto

È di pochi giorni fa la notizia che Paola sarà tra le conduttrici del Prima Festival.

In attesa di scoprire se per l’occasione si lascerà tentare da un cambio look non possiamo che apprezzare la sua chioma odierna, un esempio di expensive brunette da manuale. Leggermente più scuro e compatto di quelli visti fino ad ora, è anche più freddo e per questo perfetto anche per le ragazze dalle pelli più chiare.

Giulia De Lellis

Non poteva mancare nella carrellata di celeb more più cool, Giulia De Lellis, influencer beauty da oltre 5 milioni di followers.

A differenza di molte colleghe lei non è mai stata tentata dal biondo, ma piuttosto dal nero, che la ha accompagnata per diversi anni. Da alcune stagioni però è tornata alle origini, sfoggiando un expensive brunette cioccolato invidiabile.

Paola Turani

Anche in questo caso non parliamo di un ritorno, visto che l’influencer bergamasca non ha mai abbandonato il suo castano naturale ma, come ha lei stessa spesso raccontato, si è sempre limitata a renderlo più intenso con un po’ di riflessante. Una soluzione perfetta per chi ha un’ottima base e vuole semplicemente dare al proprio expensive brunette una marcia in più.

Chiara Biasi

Se ami i capelli molto scuri, la celeb alla quale dovresti ispirarti è Chiara Biasi, che ha scelto un expensive brunette liquirizia super cool.