C ambio look in vista della nuova stagione invernale? Assolutamente sì, ma solo se si opta per una delle nuance più di tendenza. Ecco allora quali sono i biondi più cool a cui non potete davvero rinunciare. Per un inverno in cui la vostra chioma sarà la vera e unica protagonista!

Capelli biondi sì o…sì! Non esistono altre risposte alla domanda se tingersi o meno i capelli di biondo durante questa nuova stagione autunno-inverno. E il motivo, molto semplicemente, è da ricercarsi nella straordinaria varietà delle nuance di tendenza che valorizzeranno le chiome bionde in queste prossime settimane di freddo invernale.

Dalle nuance più classiche, al ghiaccio, dal caramello, a quelle che ricordano la sabbia delle spiagge, fino al colore delle fragole. Insomma, una collezione di biondi tra cui è difficile scegliere ma che sanno donare un aspetto super wow e valorizzare al meglio i vostri capelli e la vostra personalità. Perché si sa, chi è bionda lo è sia dentro che fuori! Ecco, allora, quali sono le nuance più di tendenza tra cui optare per una chioma dorata da urlo.

Capelli biondo vaniglia

Classico, intramontabile e caldo, la nuance bionda che ricorda il colore della vaniglia è uno dei biondi che non passeranno mai di moda. Capace di donare un allure di puro fascino e dolcezza anche ai volti più marcati e che ben si adatta a ogni tipologia di chioma.

Liscia, riccia, mossa, lunga o corta. Insomma, il vaniglia è il biondo che vi permette di sfoggiare una chioma dorata con la massima tranquillità e naturalezza. Impreziosendo il vostro look di bellissimi riflessi di luci e di morbide sfumature, accoglienti e che donano la sensazione di avvolgervi (e avvolgere) di un calore unico e indimenticabile.

“Perly blonde” ovvero quando la chioma si fa perlata

Decisamente più strong, invece, è il biondo perlato. Una vera novità super di tendenza per questa nuova stagione, in grado di arricchire la chioma di riflessi uno più bello dell’altro e tutti da ammirare.

In questa tonalità di biondo, infatti, sono proprio le sfumature a fare la differenza, unendosi perfettamente tra loro e creando una chioma omogena ma mai banale. Impreziosita da leggerissimi dettagli che richiamano al grigio, al crema e perfino al rosa pastello. In una combinazione di biondi e di colori che riportano a magiche atmosfere e a dettagli preziosi. Proprio come le perle a cui si ispirano.

Una nuance perfetta per ravvivare qualsiasi tipologia di biondo naturale e non, e donarvi un look nuovo in vista dell’inverno.

Strawberry blonde, quando i capelli biondi sanno di fragola

Avete presente la splendida chioma bionda sfoggiata da Kristen Stewart nelle sue ultime apparizioni? Bene, non dimenticatela e portatela con voi nel vostro salone di fiducia. Lo strawberry blonde, o più semplicemente i capelli biondi fragola, sono il must della stagione alle porte.

Una nuance che unisce il platino al rosso, creando una cromia che ricorda il rosa del succo delle fragole, dolce e unica come questo frutto e assolutamente una tendenza tutta da copiare. Una cromia che non lascia nulla al caso, che sa distinguersi sempre e ovunque, sia che vi troviate su un red carpet (e perché no?), sia che stiate andando a fare la spesa, una nuova lezione di pilates o una cena tra amiche. Per un look da vere protagoniste e capelli biondi da lasciare senza fiato.

Capelli biondi “ice”

Una chioma dal sapore nordico, che ricorda le vaste distese di ghiaccio, la neve e il freddo. Parliamo del biondo ice, dalle sue tonalità più chiare, perfetta da abbinare a dei tagli super corti come un pixie cut, un bob (o come vi piace di più), fino alle sue sfumature più calde, come quelle sfoggiate da Arisa nelle sue ultime foto (una vera icona nell’anticipare e fare sue nuove tendenze).

L’ice blonde è davvero uno dei biondi più caratteristici e apprezzati. Una nuance che mette in risalto i lineamenti del volto, soprattutto nelle sue tonalità più chiare e che maggiorente si avvicinano al bianco (cosa che enfatizza in modo particolare occhi, sopracciglia e zigomi). Che dire, con una chioma così le regine dell’inverno non potrete che essere voi.

Biondo sand stone

Ovvero una chioma che ricorda le magiche atmosfere e cromie del deserto. Una nuance morbida, calda, ricca di sfumature di colore e di movimento. In grado di impreziosire in modo particolare le chiome medio lunghe e mosse (che ricordano ancora di più il naturale moto delle “onde di sabbia” del deserto).

Uno dei biondi più magici, avvolgenti e caldi di questa stagione. Da sfoggiare con disinvoltura, enfatizzando ogni movimento della chioma e donandole una luce e un fascino assolutamente inimitabile e a cui non potrete più fare a meno. Dopo tutto se anche una pop star come Jennifer Lopez ha optato per questa tipologia di biondo ci sarà un perché.

Che dire, non vi resta che provare una delle tante tonalità di biondi dell’inverno. Chiedendo sempre consiglio alla vostra parrucchiera e/o hair stylist di fiducia, che saprà scegliere con voi la nuance migliore e che meglio si addice al vostro incarnato. Per garantirvi dei capelli biondi ricchi di sfumature e fascino e un aspetto assolutamente strepitoso.