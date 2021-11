E se il colore di capelli migliore e che più ci valorizza fosse proprio quello che ci ha donato Madre Natura? A giudicare dalle celeb che hanno scelto di non tingersi la chioma pare proprio di sì. Ecco, allora, cinque vip con dei capelli naturali davvero favolosi

Bionde, more, rosse. Quando si parla di donne e in particolare di donne dello spettacolo, il colore dei capelli diventa una parte fondamentale del proprio look, capace di donare personalità, carattere e un tocco di fascino in più a seconda del tono scelto. Ma che dire delle vip che hanno già un colore di capelli naturale super cool e che hanno deciso di non usare più tinte nonostante i cambiamenti dell’età?

Una nuance brillante, viva, armoniosa, a prescindere dalla tonalità, che valorizza i lineamenti del volto. E che, nonostante eventuali cambiamenti dati da esigenze lavorative, rimane sempre il colore che meglio gli si addice e a cui, appena possibile, tutte ritornano (se mai lo avessero cambiato). Come dire, quale colore di capelli migliore se non quello che ci è stato dato direttamente da Madre Natura? Ecco, allora cinque celeb con una chioma davvero bellissima, a qualunque età.

Miriam Leone, riflessi rossi e talento senza fine

Ha iniziato la sua carriera vincendo il concorso Miss Italia nel 2008 e l’ha proseguita grazie al suo enorme talento, che l’ha resa una delle attrici italiane più richieste in assoluto. Fatto sta che uno dei punti di forza della bellissima Miriam Leone sta nel suo colore di capelli, un castano tendente al rosso.

Un mix di puro fascino e seduzione, che unito al verde degli occhi crea un effetto davvero irresistibile. Soprattutto quando attraverso i social si mostra totalmente nature, permettendo anche ai suoi capelli di sfoggiare la loro forma e riflessi naturali. Insomma, un hair look davvero eccezionale a da cui trarre ispirazione.

Zendaya, mille look per un solo colore di capelli

Appena premiata come Fashion Icon (considerato l'Oscar della moda), durante la serata dei CFDA Fashion Awards 2021, l’attrice, cantante e ballerina Zendaya ci ha sempre abituati a dei cambi di look e outfit davvero eccezionali (non a caso è considerata una delle donne più versatili e camaleontiche dello spettacolo). Ma che dire del colore di capelli?

A parte che è assolutamente strepitoso proprio come lei, Zendaya rimane fedelissima alla sua nuance castana naturale. Un colore perfetto per valorizzare i tratti del suo viso e la tonalità del suo incarnato e che risulta ancora più bello quanto l’attrice lascia la sua chioma al naturale, riccia, voluminosa e bellissima. E, detto tra noi, è davvero stupenda.

Amanda Seyfried, bionda naturale e fascino senza tempo

E che dire del colore di capelli dell’attrice Amanda Seyfried? Un biondo naturale, lucente e ricco di riflessi, che le dona un‘eleganza e un fascino senza tempo. Sempre fine e in grado di regalarle una luminosità davvero unica. Il tutto anche grazie alle cure che la bella Amanda dedica alla lunga chioma bionda. In varie interviste, infatti, l’attrice ha dichiarato di lavare i suoi capelli solo una volta alla settimana, alternando i lavaggi con l’utilizzo dello shampoo a secco.

Oltre poi a farli asciugare naturalmente, senza utilizzare il phone o il calore, per proteggerli e preservarli. E applicandovi degli impacchi a base di camomilla, per rendere il suo biondo ancora più brillante ed esaltarne gli splendidi riflessi naturali. E a giudicare dal risultato questi accorgimenti sono davvero preziosi.

Alessandra Amoroso, bellissima con ogni look

Quando si parla di sapere giocare con i look e con il colore di capelli la cantante Alessandra Amoroso è davvero una professionista. Campionessa di talento e di hairstyle. Bionda, grigia, con la chioma lunga o cortissima, fino al suo ultimo look. Un ritorno alle origini.

Sfoggiando il suo colore naturale, un biondo cenere scuro, abbinato a un taglio corto sfilato super sbarazzino e alla frangetta messy. Il tutto impreziosito dai suoi magnetici occhi verdi, che rendono la cantante assolutamente incantevole in ogni sua apparizione e fotografia. Che dire, nonostante la sua passione per i cambiamenti e la sua versatilità in fatto di chioma, il suo colore di capelli naturale sa davvero renderle giustizia! Per un look sempre super cool e con il minimo sforzo.

Andie MacDowell, colore di capelli all’insegna dell’hairpositive

Ma cosa fare quando il nostro colore di capelli inizia a cambiare, virando verso il grigio o il bianco? Avete due opzioni, tingere la chioma oppure sfoggiarla con disinvoltura, amore e un fascino senza tempo. Esattamente come l’attrice Andie MacDowell (e non solo lei), che complici i mesi di lockdown e sotto il segno dell’#hairpositive, ha scelto di mantenere la sua chioma al naturale, di un grigio argento davvero eccezionale.

E se si pensa che le donne più giovani si tingono i capelli di grigio non c’è nulla da stupirsi che, chi li ha già naturalmente, li sfoggi con eleganza, carattere e una sensualità davvero unica.

Insomma, nel dubbio tra una tinta e l’altra, si può prendere esempio da queste celeb (e da tante altre) che hanno scelto di sfoggiare il loro colore di capelli naturale. Catalizzando l’attenzione sulla loro bellissima chioma e sull’innato fascino che arriva dalla libertà di essere se stesse, ogni giorno. Non vi resta che provare anche voi!