N on solo dettano tendenze per quanto riguarda makeup e outfit, le celebrity oggi definiscono anche le mode per quanto riguarda i tagli di capelli, tra caschetti, pixie cute e frange. Ecco i nuovi tagli corti delle celebrity.



Nuovi tagli corti delle celebrity: il caschetto di Michelle Hunziker

Quando si parla dei nuovi tagli corti delle celebrity non possiamo non inziare con Michelle Hunziker. Sempre fedele al suo iconico biondo la presentatrice e imprenditrice beauty, qualche mese fa ha deciso di dare un taglio netto alla sua chioma a favore di un caschetto in stile Raffaella Carrà.

Eseguito dalla hair stylist romana Alessia Solidani, Michelle, ha accompagnato il nuovo taglio ad una didascalia molto emozionante sui social «Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…» un inno al rinnovamento, al lavoro e alla sua energia positiva.

Leggero e arioso, questo tipo di caschetto è perfetto per cambiare spesso look, passando dalle onde morbide al liscio effetto seta. Leggermente più lungo sul davanti, Michelle lo ha abbinato ad un ciuffo lungo, per dare ancora più movimento all'intera chioma.

Anna Tatangelo e la blonde revolution

Tra i nuovi tagli corti delle celebrity c'è anche per il drastico cambio di look della cantante Anna Tatangelo che ha deciso di abbandonare (momentaneamente) il suo iconico castano cioccolato a favore del biondo.

Nuance estremamente di tendenza per quanto riguarda l'A/I 2021-22 è stato un vero colpo di testa, tanto che ad oggi, la sua chioma si è già riconvertita al nocciola. Eppure, quel momento biondo ha segnato profondamente l'artista, uscita recentemente dal matrimonio con Gigi D'Alessio.

Anche lei come la Hunziker ha accompagnato il cambio look ad una didascalia emozionale sui social: «Se vuoi fare un passo avanti , devi perdere l'equilibrio per un attimo».

Emma Watson e il nuovo caschetto

Ne è passato di tempo da quando Emma Watson interpretava la studiosa streghetta Hermione Granger. Oggi l'attrice è una attivista dei diritti civili, tanto da aver anche fatto parte dell'Onu come ambasciatrice.

Sempre attenta a mostrare un look elegante e morigerato, recentemente ha deciso di dare una svolta al suo hairstyle con un nuovo caschetto corto mosso. Dimostrando che anche per lei è questo iconico taglio ad aver stregato il suo cuore.

Il look scelto ha la scriminatura dal lato, mentre per lo styling l'attrice ha preferito onde morbide in stile vintage e le ciocche dietro le orecchie.

Billie Eilish dice addio al verde acido

Nuovo stile anche per la super cantante Billie Eilish, che da qualche mese ha ufficialmente detto addio alla sua chioma verde acido preferendo un look più sofisticato e bon ton.

Si chiama Vanilla Blonde la nuance scelta da lei, un biondo caldo, che si sposa perfettamente con l'incarnato lunare e gli occhi chiari. Il taglio scelto è un omaggio al caschetto della mamma, ma rivisitato in chiave più moderna, con le punte asciugate all'insù e una grande frangia.

Miley Cyrus, regina del wolf cut

Voluminosa, riccia, anni '80 e assolutamente rock. La nuova chioma di Miley Cyrus è l'evoluzione 2.0 del mullet e del wolf cut, due degli hairstyle più di tendenza tra le giovanissime.

Particolarmente indicato per chi come lei ha i capelli fini, questo taglio di capelli, riesce a dare volume ad ogni tipo di chioma senza richiedere una manutenzione straordinaria a casa. Quello che serve è lo shampoo volumizzante, asciugare i capelli a testa in giù e una volta pronti, definire alcune ciocche con l'arricciacapelli.

Et Voilà, il look di Miley è pronto!

Léa Seydoux e il nuovo pixie cut

Ultima, ma non per importanza, anche Léa Seydoux ha dato un taglio - drastico - ai suoi capelli.

Dopo aver portato per anni i capelli alla lunghezza delle spalle, l'attrice ha iniziato ad accorciare la chioma durante gli ultimi red carpet, concludendo la sua trasformazione con questo hairstyle dal sapore anni '90 che le dona tantissimo.

La bellissima attrice francese ha infatti scelto per la campagna FW di Loius Vuitton un pixie cut biondo modellato con cera. A rendere il taglio più femminile (e dal sapore francese) ha abbinato una frangetta morbida e sfilato portata come un ciuffo che completa ed esalta l'intero look.