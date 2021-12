E legante, chic e mai scontato. Emily sta per tornare a Parigi e, con lei, tutti i segreti di bellezza delle donne più chic d’Europa: le francesi

Il countdown per il ritorno di Emily in Paris è ormai iniziato, la giovane più cool delle serie tv sta per tornare e si prospetta un binge watching appassionato per promuovere (e forse anche bocciare) i look indossati da Lily Collins.

Ma se si parla di look, di moda, di Parigi non può non essere citato anche il mondo beauty e tutti quei piccoli segreti di bellezza che rendono unica non solo la serie tv, ma gli iconici look di francesi e parigine. Qualche esempio? Dall’iconica Brigitte Bardot, alla tres parisienne Jeanne Damas fino alla make-up guru Violette Serrat.

Emily in Paris: i beauty look

Rossetto, sempre e comunque. Questo è uno dei primi segni distintivi del look della protagonista, ma attenzione a non cascare nella banalità del solo rosso. Il colore del rossetto per eccellenza viene designato alle serate più importanti, mentre nella vita di tutti i giorni è il malva e le sue sfumature a impreziosire le labbra dell’americana. Focus on anche sulle sopracciglia, ma quelle sono un carattere distintivo della Collins che da sempre ama portarle spesse, ben strutturate ma mai in disordine.

Per quanto riguarda l’incarnato, invece, il finish è luminoso reso uniforme da una crema colorata leggera per poi essere scaldato da un tocco di blush appena rosato. Il perfetto look per affrontare le bellezze parigine senza dire addio al fondotinta.

E gli occhi? Qui non deve mancare il mascara che, nel compleanno di un nude look attentamente realizzato, impreziosisce al meglio gli occhi andando a sottolineare lo sguardo ampio e gli occhi grandi della protagonista.

Il beauty look di Lily Collins in Emily in Paris è diventato così iconico che anche Lancôme ha deciso di dedicare una limited edition ad hoc. Una collezione in edizione limitata che racchiude make-up, skincare e una fragranza, ispirata dal carattere audace e deciso di Emily e dalla sua gioia di vivere.

Mindy è l’amica che tutte vorremmo avere: sfacciata, irriverente ma sempre pronta la bisogno. Per lei il make-up è sempre delicato ma con qualcosa in più che si sposa perfettamente con i look spesso colorati ed esagerati che ama indossare.

Anche per lei l’incarnato è flawless, scaldato solamente da un po’ di terrà che non solo delinea i contorni ma anche per valorizzare le guance. Il key piece del suo make-up, invece, è l’eyeliner: non manca mai, in ogni puntata e scena dove Mindy è presente il suo eyeliner rende ancora più accattivante il taglio a mandorla degli occhi. Da copiare subito.

Lo stile parisienne nella bellezza

Quando si parla di stile parigino e di bellezza è quasi doveroso dover parlare di Jeanne Damas e la sua iconica frangetta francese. La sua bellezza è semplice, ma non scontata: incarnato pulito dove, oltre a una base uniforme, anche la skincare fa la differenza ed è la base per una buona riuscita.

Anche qui le labbra sono fondamentali e oltre il rossetto rosso indossato in qualsiasi momento e con qualsiasi look. Per lei la sfumatura perfetta è quella mattone, con finish opaco: un colore acceso, ma che allo stesso tempo si sposa perfettamente con il suo stile chic e delicato.

Ma quando si parla di bellezza e make-up impossibile non parlare di una make-up artist come Violette Serrat che con la sua linea beauty è riuscita a racchiudere tutta la bellezza e l’essenza francese in una linea elegante e super chic.

Anche per lei le labbra sono fondamentali e il rosso acceso non manca mai, ma a rendere ancora tutto più unico è una riga di eyeliner. Spesso sfumata, che arricchisce gli occhi aggiungendo carattere allo sguardo.

Colori sfumati che aggiungono profondità si alternano a ombretti pieni, ma sempre declinati in tonalità delicate e appena accennate che poco si discostano dalla tonalità naturale e neutra della pelle. Semplice, mai banale e leggero: l’unico e vero segreto di bellezza delle francesi.