E cco a chi sta bene la bottleneck bangs! La frangia a collo di bottiglia che sta spopolando tra le celeb e che detterà tendenza nel 2022

Se si parla di nuove o ritrovate tendenze, di dettagli dell’hair styling a cui non potremo più fare a meno e di idee super cool per acconciare la nostra chioma, allora la risposta è una sola, la frangia. Ma non una qualunque, parliamo della bottleneck bangs anche detta frangia a collo di bottiglia.

Un taglio che mette d’accordo tutti e che, sentite bene, sta bene tutte. Il motivo? La sua naturale adattabilità e morbidezza. Capace di avvolgere ogni tipologia di viso e di modificarsi in modo leggero e armonioso a seconda di qualsiasi tipo di chioma. Da quelle lisce a quelle mosse, dai capelli lunghi a quelli corti. Insomma una vera alleata di bellezza e un cambio look da provare per essere sempre un passo avanti in fatto di acconciature e di stile. Ma vediamo meglio di cosa stiamo parlando e a chi sta meglio questa tipologia di frangia.

Tutti i pregi della bottleneck bangs

Prima di capire a quali tipologie di volto sta bene o meglio la bottleneck bangs, è bene sottolineare tutti i vantaggi di questa frangetta bellissima e super di tendenza, tanto da essere uno dei tagli maggiormente in voga tra le celeb di tutto il mondo.

Un taglio che mette d’accordo tutte quante, anche le più indecise, timorose o chi di frangia non ne ha mai voluto sapere. E le ragioni sono molto chiare, basta guardala. La bottleneck bangs, oltre a essere assolutamente affascinante e carica di eleganza, è anche semplicissima da portare. Con o senza piega.

Si tratta in effetti, di un’evoluzione della frangia a tendina (già di per sé piuttosto versatile e semplice da sfoggiare), che parte leggermente più corta nella parte centrale della fronte per poi allungarsi progressivamente via via che ci si avvicina alla zona degli zigomi e fino al mento, formando una C. Per poi uniformarsi al resto della capigliatura. Una frangia che quindi scende in modo armonioso sul volto, addolcendone i lineamenti senza modificarli o stravolgerli. Ma andando ad enfatizzarne i punti di forza, donandogli un assoluto fascino e un’eleganza tutta da ammirare.

A chi sta bene la bottleneck bangs

Ma perché è così tanto gettonata la bottleneck bangs, tanto da diventare la frangia più portata di questo inizio 2022? La risposta è molto, molto semplice. Ed è tutta una questione di praticità. La frangia a collo di bottiglia, infatti, sta bene a tutte e si adatta a ogni forma del viso.

Se per le atre tipologie di frangetta, infatti, non si può certo dire la stessa cosa, esattamente come per la frangia a tendina anche quella a collo di bottiglia ha una portabilità massima. E non solo a seconda della tipologia di capelli, mossi, ricci, lisci, lunghi, medi o corti. Ma anche per quanto riguarda la forma del nostro volto.

Frangia e forma del viso

Sia che lo si abbia a cuore, ovale, allungato, squadrato o più tondo (sì anche in questo caso solitamente escluso dall’opzione frangia), la bottleneck bangs può rappresentare davvero la scelta vincente per ottenere un taglio di capelli super cool e per poter portare una frangia come si è sempre desiderato fare. Senza il pericolo di non riuscire a gestirla o di andare ad accentuare eventuali irregolarità e tratti del viso che si vogliono invece minimizzare.

La frangia a collo di bottiglia, infatti, proprio per il suo andamento armonioso e delicato, è in grado di addolcire ogni tipologia di lineamento poiché viene tagliata tenendo in considerazione ogni piccola e diversa peculiarità della chioma e del volto stesso. Adattandosi perfettamente a entrambi in un gioco di linee morbide e sinuose che incanteranno tutti.

Bottleneck bangs e ricrescita

E quando ricresce? Niente paura. Con la naturale crescita dei capelli, infatti, la bottleneck bangs si trasforma nella già citata e sempre di moda frangia a tendina. Per poi via via allungarsi fino a perdersi nella chioma stessa. Con il vantaggio di rimanere in ordine durante tutta la sua evoluzione. Senza stressarvi con cure o attenzioni particolari.

Che dire, se anche voi siete indecise su quale taglio sfoggiare questa primavera o se avete sempre desiderato provare a farvi la frangia ma non volete correre il rischio di doverla sistemare ogni giorno con pieghe più o meno elaborate, la bottleneck bangs è la soluzione migliore. Non solo per la sua praticità e bellezza ma anche per la fase di protagonismo e tendenza che sta vivendo e che non vi farà mai passare inosservate.