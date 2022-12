Fragranze che lasciano il segno

" Che profumo indossi?". Se ti è mai capitato di sentire questa frase, è perché hai trovato il profumo perfetto per te oppure hai trovato una fragranza in grado di soddisfare i sensi di chi ti circonda. Qui trovi quelle amate da tempo e indice di garanzia, ma anche qualcuna nuova che ti farà impazzire

"Ma cos'è questo profumo divino?". "Sento un profumo meraviglioso, ma sei tu?". Anche se il profumo lo scegliamo e lo indossiamo per noi stesse, non possiamo negare che questo tipo di elogio ci faccia piacere. Quando qualcuno, sia uomo o donna, apprezza la fragranza che indossi, non è solo un complimento al tuo buongusto, ma significa che la tua pelle è il match perfetto per quel jus.

Come abbiamo già raccontato, secondo il galateo è permesso fare complimenti quando apprezziamo il profumo di qualcuno, ma chi lo riceve non è tenuto a svelare il suo segreto. Possiamo rimanerci male, ma non dobbiamo ritenerlo come un gesto maleducato, perché è legittimo essere gelosi del proprio profumo, soprattutto se si è trovato quello d'elezione. Quindi se sei gelosa dell'essenza che indossi, non sentirti in colpa se non hai piacere a rivelarla al mondo.

Dove invece non si fanno problemi a raccontare le fragranze più gradite è su #PerfumeTok o #PerfumeTikTok, dove condividere i profumi acchiappa like/complimenti è diventato una tendenza.

Se pensi che trovare un'influencer o un creator con gusti simili ai tuoi ti possa semplificare la ricerca del profumo perfetto ti sbagli di grosso. In questo modo ti precludi un mondo che merita di essere esplorato: non ti piacerà tutto, ma è sempre meglio crearti una tua opinione e lasciare la strada aperta a piacevoli sorprese. Basta solo che impari a scegliere il profumo.

Come scegliere il profumo

Sulla carta (o su TikTok) sembra tutto perfetto, ma tieni sempre presente queste semplici regole base, così non commetterai errori quando andrai alla ricerca del profumo perfetto.

Primo, non comprare un profumo solo perché l'hai sentito e ti è piaciuto su un'altra persona. Lo stesso profumo divino che hai sentito su una tua amica o su tua sorella, non ha necessariamente la stessa resa su di te. Il Ph della pelle fa evolvere i profumi in maniera differente e il tuo potrebbe far risaltare alcune note piuttosto che quelle che ti hanno attratta.

Secondo, mai comprare un profumo a scatola chiusa o perché ti piace sulla mouillette. Per essere davvero sicura che ti piaccia davvero, provalo su di te ed esci dalla profumeria con il profumo addosso. Se disponibile, chiedi un campioncino, così da poterlo testare per qualche giorno ed essere sicura che non ti stai facendo prendere dall'entusiasmo del momento. In questo modo potrai davvero capire come si evolve nel corso della giornata e se davvero siete un buon match.

Terzo, non aver paura ad entrare in posti nuovi: non tutte le profumerie hanno la stessa selezione e quello che cerchi potrebbe essere altrove, come l'anima gemella. Sii curiosa ed esploratrice e non aver timore ad uscire senza aver comprato.

Quarto, non indossare nessun profumo quando sei alla ricerca di quello nuovo, perché i tuoi ricettori olfattivi potrebbero venire ingannati. Potresti lasciar andare l'amore della tua vita o evitare di rimanere delusa per aver speso male i tuoi soldi.

11 fragranze acchiappa like che già amiamo... 1/11 J'adore Parfum d'Eau, Dior - La versione più intensa dell'iconico J'adore è una fragranza luminosa e avvolgente, come un leggero abbraccio. Un'armonia che si dispiega attorno alla Magnolia stellata cinese e al sensuale del Gelsomino, mescolati alla rosa carnale e al fresco caprifoglio affiancati dal Neroli Pays. 2/11 Chloé Eau de Parfum, Chloé - Una rosa radiosa, elegante e seducente che rendono questa una fragranza timeless, una delle più amate di tutti i tempi, da oggi anche ricaricabile. Nella piramide olfattiva troviamo anche peonia, litchi e fresia sottolineano la freschezza verde e la parte fruttata, muschio bianco che fa emergere le note vellutate e cipriate e l'ambra che le regala una dolce sfumatura legnosa. 3/11 Gucci Flora Gorgeous Jasmine Eau de Parfum, Gucci - Il luminoso Gelsomino Grandiflorum è miscelato con le sensuali note di fondo di Legno di Sandalo e Benzoino, impreziosite dall'Essenza di Mandarino e dall’Accordo di Magnolia che infondono una sensazione piacevole non solo a chi lo indossa. 4/11 Lady Million, Paco Rabanne - Il suo mix di note brillanti e solari che si scontrano con la magnetica sensualità di una base legnosa hanno reso questa fragranza una certezza di successo fin dal suo lancio nel 2010. Le note di testa sono Lampone, Neroli e Limone di Amalfi; le note di cuore sono Gelsomino, Fiore d'Arancio Africano e Gardenia; le note di base sono Miele Bianco, Patchouli e Ambra. 5/11 La Vie Est Belle L’Éveil, Lancôme (ed. lim.) - Il flacone, reinterpretato dagli studenti della scuola d'arte Penninghen è in edizione limitata, ma la fragranza è quella amata da sempre. In testa troviamo le note di Ribes Nero e Pera; nel cuore Iris, Gelsomino e Fiore d'Arancio e nel fondo Pralina, Vaniglia, Patchouli e Fava Tonka. 6/11 Sweet Diamond Pink Pepper Eau de Parfum, Kayali - Il brand nato virale non può che spopolare su TikTok. Questa fragranza combina il carattere speziato delle bacche rosa e dello zafferano con la dolcezza floreale della rosa bulgara e del giglio reale mixati con legno di sandalo e dall'ambra dorata e arricchita dal bergamotto frizzante che le conferiscono un je ne sais quoi d'inaspettato. 7/11 Signorina EdP, Salvatore Ferragamo - Anche questa è una fragranza amata da sempre per le sue note floreali e fruttante con accenti speziati. Il ribes e il pepe rosa le danno un carattere vivace ed elegante, grazie alle note di

gelsomino, peonia rosata e rosa che si fondono

nella dolcezza della panna cotta, abbinata a tenui muschi e a intriganti note boisè di patchouli. 8/11 Good Girl Eau de Parfum, Carolina Herrera - Un'altra fragranza amata su TikTok, per la sua essenza audace e seducente. Una miscela di gelsomino e note di cacao fragrante e fava tonka rese vivaci da mandorla e caffè. 9/11 Musc Noir Rose For Her, Narciso Rodriguez - Sensuale, luminoso e sontuoso, ma anche intimo, questo profumo contiene fiori d’arancio, gelsomino e ylang-ylang. Le note di testa sono Prugna, Pepe Rosa e Bergamotto; le note di cuore sono Muschio, Rosa e Tuberosa; la nota di base è la vaniglia orientale, la cui dolcezza cremosa è accentuata da ricchi accordi di cuoio e dalla legnosità morbida e avvolgente del patchouli indonesiano. 10/11 Noir Tropical, Maria Candida Gentile - In questa fragranza dominano le calde note di rum, bourbon e vaniglia. Non il classico gourmand, ma una vaniglia matura e consapevole la cui dolcezza è stemperata dal rum. Nella piramide troviamo anche una testa di bergamotto e un cuore di mandorla. 11/11 Kiss Me Intense, Nicolaï - Un floreale gourmand che ti fa sentire come una scatola di confetti, deliziosa e irresistibile, dove la dolcezza dell'eliotropio e la

raffinatezza del fiore d'arancio si fondono con la

sensualità dell’ylang-ylang. In testa essenza di mandorla e limone, seguite da un cuore di eliotropio, assoluta di

gelsomino, essenza di ylang, assoluta di fiori d’arancio,

e essenza di chiodi di garofano e cannella. Le note di fondo sono vaniglia e assoluta di opponax musk. PREV NEXT

E 5 nuove fragranze dal successo assicurato 1/5 Eyes Closed, Byredo - Uno speziato caldo, ipnotico e avvolgente che ha tra le note di testa la cannella e il cardamomo e nel cuore un morbido burro di Iris che si fonde con il patchouli. 2/5 Myrica Muse, Miller Harris - Una fragranza glamour e sensuale, dove fragranti frutti rossi e fragola illuminano una composizione di rosa tenera e rum che le conferiscono un carattere sofisticato dal fascino retrò eppure moderno. La piramide olfattiva è composta da fragola, foglia d'alloro, mandarino e pepe rosa in testa con un cuore di rosa, muschio e patchouli. Chiude con note di rum, vaniglia e benzoino.

3/5 Uncut Gem, Frederic Malle - Non è immediato, ma più lo si respira più diventa irresistibile, perché esalta il profumo della pelle. Un'overdose di ambrocenide che si sposa con molte note naturali, fresche e insieme muschiate. In testa troviamo note speziate, zenzero, bergamotto, mandarino, radice di angelica e noce moscata conducono al cuore caldo della fragranza dove troviamo un accordo di cuoio, vetiver e incenso che si mescola con ambra e muschio. 4/5 Visionary Eye, Jusbox - Un sentore frizzante e pungente di bergamotto, assenzio e timo bianco si fonde con lavanda e cannella prima di arrivare al cuore di iris, raffinato e ipnotico. Il cuore, avvolgente e ipnotico, ha protagonista le note di vaniglia, sandalo e muschi. 5/5 Laurabilia Fiammetta, Laura Bosetti Tonatto - Un tripudio floreale quasi ammaliante che vede protagonista la tuberosa unita alla delicata rosa e all’ambra sensuale. PREV NEXT