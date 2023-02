Sostenibili e pratici, i profumi solidi sono la nuova frontiera delle fragranze

D a portare sempre con sé per un ritocco on the go e sostenibili: scopri tutto quello che c’è da sapere sui profumi solidi

Negli ultimi anni, sempre più prodotti beauty hanno assunto nuove forme in funzione di una crescente attenzione alla sostenibilità: dalla skincare in stick ai balsami e shampoo per capelli solidi, l’intero mercato sta dando prova di un orientamento alla produzione sempre più responsabile e in favore del solid beauty. E questo comprende, ovviamente, anche i nostri adorati profumi. Molti marchi infatti, oltre alla classiche fragranze liquide, hanno recentemente aggiunto alle loro collezioni anche delle valide opzioni solide, che spaziano da novità fresche fresche a riformulazioni di profumi ormai facenti parte dell’inconfondibile heritage dei brand.

Profumi solidi: cosa sono

I profumi solidi, oltre a rappresentare un’alternativa ecologica e sostenibile, hanno anche una composizione diversa rispetto ai profumi ai quali siamo abituati. Se i profumi in spray che siamo soliti vaporizzare sul corpo contengono soluzioni a base alcolica unite ad altre essenze profumate (spesso poco tollerate dalle pelli sensibili), i loro compagni solidi sono generalmente formulati con ingredienti naturali come burri, cere e oli. In più il loro format li rende funzionali e pratici: i packaging più piccoli e leggeri si adattano meglio ad essere portati con sé - in viaggio ma anche per una semplice uscita fra amici - e, a differenza dei contenitori di vetro, sono più sicuri e a prova di cadute. In poche parole, sono perfetti da tenere sempre in borsa per qualsiasi evenienza e da tirare fuori di tanto in tanto quando ci sembra ora di rinnovare la nostra nuvola odorosa.

Come si mette il profumo solido?

Dimenticati nebulizzazioni e texture acquose: i profumi solidi sono dotati di una consistenza piacevolmente cremosa e sono fatti per essere spalmati direttamente sulla pelle. Sul décolleté, sui polsi, sul collo oppure ovunque tu voglia. In base al packaging nel quale sono contenuti (in stick o in barattolo) si applicano con le dita o senza, e in pochi minuti si amalgamano al corpo lasciandolo morbido e profumato.

Dalle fragranze iconiche ai profumi di nicchia, ecco qui alcuni dei nostri favorites.

Lush Cosmetics, American Cream





Questa fragranza ha il potere di cristallizzare in un barattolo tutta la sua dolcezza. Il calore della vaniglia e delle fragole mature sfuma negli accordi campestri di lavanda e salvia moscatella, mentre in sottofondo si sprigionano le note speziate del benzoino per un blend floreale ma mai stucchevole.

Dyptique, EAU CAPITALE

Ispirato ai profumi solidi in voga nell’antichità e alla tecnica dell’enfleurage utilizzata in passato per catturare il principio aromatico dei fiori, Eau Capitale di Dyptique si presenta in un astuccio unico illustrato a colori. Formulato con una cera senza alcol, questo piccolo gioiello tascabile caratterizzato da note di rosa, bergamotto, pepe rosa e patchouli, è ora anche refillable nel rispetto dell’ambiente.

Jo Malone, English Pear & Freesia

Arricchita con cera d’api, la versione solida di English Pear & Freesia non teme il confronto con la sua versione in boccetta. Il famoso aroma fruttato e dolce si diffonde tramite la freschezza sensuale delle pere mature, avvolta da un bouquet di luminose fresie bianche tipicamente inglesi.

Sabé Masson, Belle Furieuse

Con olio di tamanu e burro di mango, questo profumo svolge anche un'azione protettiva e ristrutturante per la pelle fragile, prendendosi cura di te mentre emana un forte aroma ambrato e agrumato. A limone, menta e basilico si aggiungono poi pepe rosa, petit grain, cipresso, pino e incenso per speziare l’accordo.

Givenchy Beauty, L’interdit

Il brivido del proibito e la voglia di cedere alle tentazioni. Floreale e legnoso, questo profumo rivela un sensuale bouquet di fiori d'arancio, gelsomino e tuberosa mentre le note del vetiver e del patchouli creano un contrasto voluttuoso.