Pelle luminosa: come avere la glowy skin che hai sempre desiderato

U na pelle radiosa non è più un sogno proibito. Trattamenti, integratori, device e skincare sono i tuoi alleati più preziosi, lo dicono anche gli esperti. Prendi nota!



Un viso che irradia luce naturalmente significa avere una pelle da un milione di dollari. Per chi vivesse su Marte e non l'avesse ancora notato, le tendenze - sia di trattamenti che di make-up - in fatto di pelle negli ultimi anni sono state un tripudio di glowy skin, glass skin e trucco super luminoso con utilizzo di illuminanti e tecniche come lo strobing per dare luce al viso. Insomma, lo scopo è una pelle che emani naturalmente luce e luminosità.

Qual è il significato nemmeno troppo nascosto di tutto ciò? Tutte noi desideriamo una pelle luminosa, indipendentemente dall'età, perché fa sembrare più giovani e più belli. Viene da chiedersi se chi ha la pelle luminosa non sia una prescelta dagli dei. E probabilmente un po' lo è, ma anche se chi ha ricevuto il dono di un incarnato naturalmente radioso parte avvantaggiata, di fatto non può sottrarsi a una skincare routine mirata che le permetta di mantenere tale lo stato della pelle.

Poi c'è chi non ha ricevuto la stessa dose di fortuna dal punto di vista dell'epidermide, ma la buona notizia è che la pelle luminosa non è una chimera, bensì un obiettivo che si può raggiungere con qualche sforzo in più. Trattamenti ad hoc, integratori, una routine meticolosa e sì, anche un po' di trucco sapiente sono i mezzi per raggiungere il successo.

Cura il tuo stile di vita

"Per creare l’equilibrio perfetto e raggiungere l’obiettivo luminosità occorrono una cura costante con prodotti cosmetici adeguati ma anche seguire un corretto stile di vita, un’alimentazione sana e regolare esercizio fisico. Una dieta ricca di vitamine e sali minerali fornisce il carburante giusto alle cellule e mantiene efficiente il microcircolo cutaneo, indispensabile per un colorito roseo", afferma Barbara Tracuzzi, Product Development Manager Research & Development di Somatoline.

"L’idratazione gioca un ruolo fondamentale, perché aiuta a purificare la pelle e la illumina, aiutando il corpo a eliminare rapidamente le tossine. Dormire almeno 8 ore per notte rigenera corpo, mente ed anche la pelle. Durante le ore notturne la cute ripara i danni accumulati durante la giornata e si attiva il processo di rigenerazione che regala quell’aspetto compatto e luminoso al risveglio. Esporsi in modo sconsiderato al sole indebolisce la pelle e la rende vulnerabile agli effetti nocivi dei raggi UV, disidratazione e superficie disomogenea possono creare micro opacità sulla pelle che riflettono in modo irregolare le radiazioni luminose. È molto importante anche limitare il fumo, in quanto restringe i vasi sanguigni negli strati più esterni della pelle il che la rende più pallida e la impoverisce dell'ossigeno e dei nutrienti che sono importanti per la sua salute. Il fumo danneggia anche il collagene e l'elastina, le fibre che danno forza ed elasticità alla pelle".

Idrata, idrata, idrata

"Ho due consigli per una pelle luminosa e vitale. Il primo è la preparazione, quindi la skincare. Idratare la pelle con prodotti che contengono acido ialuronico, dal siero alla crema, fino ai mist. Quando la pelle è disidratata è spenta e ha un texture porosa come quella della carta, ma apportando idratazione e nutrimento inizia ad irradiare luminosità", spiega Amanda Bell, Global Director of Education and Artistry di Pixi. "Sempre in tema di skincare è cruciale una delicata esfoliazione, che aiuta la pelle ad assorbire idratazione e nutrimento. L'importante è trovare l'esfoliante giusto: il mio preferito è l'acido glicolico, che ha una molecola piccola e agisce in fretta, ma per chi ha la pelle sensibile l'ideale è l'acido lattico, mente per le pelli mature il retinolo".

1/5 Skintreats Clarity Mist, Pixi Mist opacizzante che aiuta a purificare e idratare la pelle. Lo Hyaluronic Complex, la Centella Asiatica e gli estratti vegetali aiutano a re-idratare, rinfrescare e lenire la pelle. 2/5 Hyaluronic Acid Leave-On Mask, Ahava Maschera senza risciacquo che aiuta a ripristinare l'idratazione della pelle, sia in superficie che in profondità. Contiene acido ialuronico multi-molecolare per dissetare la pelle in profondità e mantenerla idratata a lungo e Osmoter™, un complesso esclusivo di minerali del Mar Morto che attira idratazione sulla superficie della pelle e incrementa la produzione di acido ialuronico.

3/5

SENSI'REPAIR 161 Baume Réparateur, Maria Galland Paris Una combinazione di estratto di piante e ceramidi rafforza la barriera cutanea agendo sulla rigenerazione e sul rinnovamento della pelle del viso, mantenendo la sua idratazione. Miele di Manuka, arnica e camomilla associati a principi idratanti e nutrienti aiutano a ridurre e prevenire le sensazioni di disagio e rossore e calmando la pelle e un complesso marino equilibra e protegge la pelle dalle aggressioni ambientali. 4/5 Illuminating Moisturizer, Tata Harper (su greensoulcosmetics.com) Trattamento viso a base di polvere di diamante e acido ialuronico naturale biocompatibile, che idrata e rassoda l'ovale. 5/5 Hydra Végétal Siero Liquido Ultra-Idratante, Yves Rocher Gel liquido dalla texture leggerissima, contiene come principio attivo principale l’Acqua Cellulare di Carpobrotus Edulis, attivatrice di idratazione, che aiuta ad immagazzinare l’acqua e a trattenerla a lungo per un’idratazione costante. PREV NEXT

"La luminosità non deve per forza essere generalizzata, ma può essere invece specifica di alcune zone del viso, quindi dipende da dove di solito la luce colpisce il volto: sotto l'arcata sopraccigliare, la punta del naso, l'arco di Cupido e la parte alta degli zigomi. Queste sono le zone da ricordare quando usiamo il fondotinta, che notoriamente tende ad appiattire, creando un viso bidimensionale. Quando aggiungiamo glow con il trucco invece, lo riportiamo alla tridimensionalità. Le texture migliori per gli illuminanti sono quelle liquide e cremose che si fondono con la pelle e danno un finish più naturale".

1/3 Pillow Talk Beauty Light Wand, Charlotte Tilbury (da Sephora) Blush liquido illuminante che gioca con la luce per un effetto soft focus. 2/3 Bionic Glow, Milk Makeup (da Sephora)Bronzer liquido, leggero e modulabile che fa anche da skincare perché contiene acido ialuronico, estratti di funghi e collagene vegano. 3/3 Luminos Glow, & other stories Illuminante in crema e modulabile che conferisce un aspetto radioso. La formulazione è arricchita con olio di semi di prugna, ricco di vitamina E e acido linoleico che ha proprietà idratanti e antiossidanti. PREV NEXT

Usa gli attivi giusti

"Il primo step fondamentale per una pelle radiosa è una perfetta detersione, sia al mattino che alla sera, con il prodotto più adatto al proprio tipo di pelle per rimuovere impurità e cellule morte, responsabili di un incarnato spento. Da non dimenticare mai anche il tonico, specifico per le proprie esigenze e tra gli altri attivi da tenere a mente, ci sono gli alfaidrossiacidi e la vitamina C", dice Roberta Leoni, Training & Beauty Manager della Divisione Prestige di LuxuryLab Cosmetics. Anche le pelli impure possono arrivare al livello di glow auspicato che è diverso dalla pelle lucida dovuta all'eccesso di sebo. "Per le pelli più impure, anche una buona maschera purificante può contribuire per una routine davvero efficace". Ultimo, ma non per importanza, "una protezione solare ad ampio spettro contro UVA e UVB, meglio se anche contro la luce blu: applicarla regolarmente nel corso della giornata e dell’esposizione al sole aiuta a prevenire la comparsa di discromie e macchie che sono una delle minacce al look radioso che stiamo ricercando".

1/5 Skincure Vitamin Shock SOS, Somatoline Cosmetics Un cocktail di vitamina B6, pantenolo e niacinamide fortemente idratanti e pro rigeneranti, più un estratto biotecnologico di arancia ricchissimo di Vitamina C dalle proprietà antiossidanti e protettive del collagene. Contiene un complesso di estratti vegetali ad azione dermo-rigenerante profonda, acidi della frutta che microesfoliano in modo delicato la pelle e un estratto di centella che aiuta il microcircolo cutaneo favorendo l’ossigenazione cutanea. 2/5 Glow Tonic, Pixi + Hello Kitty Contiene acido glicolico al 5% che esfolia con delicatezza, ginseng che stimola la circolazione ed energizza la pelle mentre l'aloe vera, idrata e lenisce. Fruttosio e saccarosio hanno funzione illuminante. 3/5 Invisible Sunstick SPF 50+, Anne Möller Previene la formazione di rughe e macchie solari, protegge dai raggi UVA, UVB, IR e dalla luce blu offrendo una protezione multi-attiva anche contro lo stress ossidativo causato dall'inquinamento atmosferico. Inoltre contiene olio di cocco che nutre e idrata e Vitamina E dall'alto potere antiossidante. 4/5 The Essence, Augustinus Bader Un tonico purificante ed un’essenza rinfrescante ed idratante per donare una pelle più luminosa, radiosa, rimpolpata. Contiene TFC8® Trigger Factor Complex brevettato da Augustinus Bader, un complesso di amminoacidi naturali, vitamine e molecole di sintesi in grado di favorire i processi naturali di riparazione della pelle, acido fitico, ricco di vitamine ha proprietà nutritive e addolcenti, acido salicilico per le imperfezioni cutanee, gluconolattone per un'azione esfoliante, acido ialuronico e wasabi fermentato contro i danni causati dai radicali liberi. 5/5 Glow Drops, Dr. Barbara Sturm (su greensoulcosmetics.com) Rivitalizza la pelle asfittica e ripristina la naturale luminosità dell'incarnato. Contiene radice di persicaria bistorta, anti-età e rassodante, estratto di rosa selvatica per affinare i pori, portulaca, ricca di vitamina e acidi grassi Omega 3 che riduce i segni visibili di irritazione e molecole di acido ialuronico a basso e alto peso per dare idratazione, rimpolpare e supportare la funzione di barriera.

PREV NEXT

Integratori: un aiuto per la glowy skin

Il mondo degli integratori alimentari è quello che ha un approccio olistico alla bellezza: i supplementi aiutano dall'interno per avere un risultato esterno ancora migliore. Ecco perché non sono dei sostituti, ma lavorano in sinergia con la skincare routine e soprattutto con una corretta alimentazione.

1/4 Lanserhof Glow, Lanserhof Uno speciale mix di micronutrienti che aiuta dall’interno a riequilibrare la pelle secca e stressata per favorire un incarnato sano e luminoso. Particolarmente efficace nel trattamento delle malattie dell’acne grazie all’olio di borragine dall’effetto antinfiammatorio, stimola anche il metabolismo della pelle, contiene il coenzima Q10, che promuove le normali difese immunitarie, estratto di germogli di bambù, vitamina C e beta-carotene dall’effetto antiossidante e anti radicali liberi e quercetina che disinfiamma e aiuta la circolazione del sangue. 2/4 French Glow, Aime (da Sephora) Integratore alimentare a base di acidi grassi essenziali, per rimpolpare la pelle e ridurre i rossori al minimo, complesso probiotico a 3 strati che sostiene l'equilibrio quotidiano della flora intestinale, olio di borragine che aiuta a migliorare l'elasticità e la compattezza della pelle idratandola profondamente dall'interno, acido alfa lipoico antinfiammatorio, fucus per un'azione elasticizzante e ferro e rame che stimolano il sistema immunitario. 3/4 Glowy & Balanced Skin Inside Beauty Formula, Adesso Integratore alimentare a base di Skin Immuno Complex Echipure-PC™ che protegge dallo stress ossidativo, contiene un mix di vitamine A, B3, C, D ed E che supportano il sistema immunitario e mantengono l'equilibrio cutaneo

alto potere antiossidante con le vitamine C ed E e acido ialuronico che

favorisce l’elasticità e la luminosità della pelle. 4/4 Radiance Powder, Klarskin (su greensoulcosmetics.com) Integratore alimentare che supporta la salute dell'organismo e della pelle per trattare le imperfezioni e l'acne. Contiene vitamina C, polvere di buccia di psillio, polvere di polpa di frutta di baobab, polvere di frutta di lampone e agisce sui processi digestivi, eliminando il senso di gonfiore e costipazione, rinforza la barriera cutanea mantenendo l'intestino in salute, riduce l'infiammazione, facilita la funzionalità epatica e previene la carenza di nutrienti.

PREV NEXT

Aggiungi un device effetto spa per la routine a casa

"Un device multifunzione aiuta a massimizzare l'efficacia della routine a casa. Luna 3 Plus ti supporta in ogni step, dalla detersione in poi. Grazie alla termoterapia si eliminano cellule morte, batteri e sebo in eccesso per avere una tabula rasa su cui poi stendere i prodotti", dice Anna Zanchi, PR Manager per il sud Europa di Foreo. "Successivamente si può procedere a utilizzare il lato posteriore del dispositivo, per un massaggio a microcorrente con due punti di contatto, che tonifica e rimpolpa".

1/2 Luna 3 Plus, Foreo Dispositivo multifunzione che abbina pulizia del viso con termoterapia e pulsazioni T-Sonic a massaggi rassodanti con tecnologia a microcorrente. In silicone ultra-igienico, è dotato di 8 punti di contatto termici che, abbinati alle 8.000 pulsazioni T-Sonic al minuto e con 16 livelli di intensità personalizzabili, si riscaldano alla perfetta temperatura di pulizia per sciogliere e rimuovere fino al 99,5% di sebo, residui di trucco e cellule morte. I trattamenti a microcorrente permettono di scegliere 5 tipi di massaggio (Full Facial Treatment, Targeted Eye Treatment, Laugh Line Treatment, Forehead Smoothing & Lifting e Neck Treatment) per rimodellare e tonificare il viso.

2/2 TheraFace PRO, Therabody Dispositivo multifunzione per diversi trattamenti viso. Terapia facciale a percussione che riduce la tensione e rilassa i muscoli facciali, terapia a microcorrente che rafforza e tonifica la pelle, migliora il tono muscolare e il contorno del viso/collo, terapia di luce: sfrutta diverse lunghezze d’onda per stimolare e ringiovanire la pelle, Pulizia profonda e anelli termici riscaldabili o raffreddabili, aiutano la pelle ad assorbire le creme, ridurre il gonfiore e migliorare la radiosità. PREV NEXT

Prova un trattamento in istituto

Affidarsi alle mani di un'esperta di bellezza è sempre un'ottima idea, soprattutto se vogliamo risultati veloci che poi possiamo mantenere nel tempo. "Il trattamento Soin Lumin’Éclat dà lo stesso risultato di una buona notte di sonno in soli 75 minuti", dichiara Serena Galatà, Responsabile Trade Marketing di Maria Galland Paris. "Il trattamento inizia con una detersione profonda del viso e del collo. Il massaggio è una combinazione unica di tecniche di pizzicamento, spazzolature ed impastamenti, gesti antietà per stimolare ed attivare le fibre di elastina e collagene. Le spazzolature hanno un effetto tonificante e stimolante sui muscoli, mentre gli impastamenti eliminano le tossine. Il viso appare radioso, le linee e le rughe appaiono meno marcate e la pelle è liscia come seta".