Punti luce e brillantezza: il beachy glowy make up è davvero il top

V uoi sfoggiare un trucco che valorizzi la luce naturale del tuo viso in chiave super estiva? Prova il beachy glowy make up, per un effetto wow assicurato

Cerchi un trucco perfetto per rendere le tue giornate estive davvero uniche e super glam? Allora non puoi di certo non provare anche tu il beachy glowy make up. Il top per sfoggiare un beauty look naturale e luminoso che sappia far risaltare i tuoi lineamenti ma senza appesantirli. Proprio come se fossi appena tornata da una giornata all’insegna del sole e del divertimento. Regalando al tuo volto quel tocco di luce e vitalità super cool e a cui non potrai più rinunciare.

Ma cos’è il beachy glowy make up e come fare per ricrearlo in poche e semplicissime mosse di pura bellezza? Come dice la parola stessa, l’effetto di questo make up super estivo è la luminosità. Un bagliore che permette di far risplendere il viso in modo naturale, proprio come se fossi stata baciate da sole, in modo dolce e delicato. Per un effetto da lasciare davvero senza fiato.

Un trucco che richiama alla spiaggia, alla vitalità, all’energia dell’estate e alla voglia di brillare. Il tutto in una versione super glam, che si uniformi in modo armonioso all’incarnato e che sappia valorizzare i punti di luce naturali del viso.

Il make up dell’estate per eccellenza e un’evoluzione del classico trucco con effetto bronze, che punta a donare una luminosità maggiore a punti ben calibrati del tuo viso, creando un’allure magica e a dir poco radiosa. Perfetto da portare sia in vacanza che nelle tue giornate in città, aspettando di poter partire per un viaggio di vero relax e divertimento.

E che si può creare facilmente utilizzando dei prodotti dalle texture con effetto glow e iridescenti. In grado di catturare il bagliore del sole direttamente sul viso, rendendo la tua pelle e il tuo make up un concentrato di luce e vitalità. Per un effetto wow assicurato.

Via libera, quindi, a prodotti che idratano e illuminano allo stesso tempo, perfetti quelli che donano un effetto dorato e/o rosato sul viso e sempre senza esagerare (ricordati che è estate e ci pensa già il sole a donare al tuo viso un colorito davvero eccezionale). Da utilizzare sia sul volto che sugli occhi, optando per ombretti leggeri nei toni estivi e sabbiati o nude, ma sempre in chiave shine.

Per rendere il tuo beauty look super luminoso e magnetico in pochissime mosse e ottenere un beachy glowy make up da urlo. Pulito, naturale ma dalla brillantezza davvero insuperabile.