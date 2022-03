Vitamina C: tutti i buoni motivi per inserirla nella skincare

L a Vitamina C è uno degli ingredienti più famosi e amati per sieri, creme &Co. Dal potere illuminante alla funzione antiossidante, scopriamo tutti i buoni motivi per inserirla nella skincare routine, a partire da ora!

La Vitamina C potrebbe non essere uno degli ingredienti più innovativi del panorama beauty, ma è sicuramente uno dei più amati - e non a caso. Questo attivo anti invecchiamento ultra efficace è un vero e proprio concentrato di energia per la pelle. I suoi benefici sono molteplici, e proprio per questo è presente in tantissimi prodotti di varie tipologie. La tua carnagione è stanca,spenta e grigiastra? Scopri ora come e perché la Vitamina C non può mancare nella tua beauty routine!

Cos'è la Vitamina C?

La Vitamina C, che trovate nell'INCI sotto il nome di acido L-ascorbico, è un potente ingrediente per la cura della pelle, nonché un componente naturale di una pelle sana. "Man mano che invecchiamo e accumuliamo danni solari, i livelli di vitamina C naturalmente presenti nella pelle iniziano a diminuire dagli strati più esterni verso il basso. Il risultato? La pelle appare opaca e irregolare e risulta meno soda" ci dice Francesca Cambuli, Manager of Education and Applied Research presso Paula's Choice Skincare Europe.

Protezione totale

Sulla pelle la Vitamina C agisce come uno scudo, proteggendola dagli aggressori ambientali, grazie alle sue proprietà antiossidanti. "Essendo l'antiossidante naturale più abbondante nella pelle, e’ essenziale per contrastare i danni da radicali liberi, proteggendo la pelle dall’impatto di fattori ambientali quali la radiazione solare e l’inquinamento" ci spiega Francesca.

Azione anti-età

Un altro motivo per inserire la Vitamina C nella beauty routine? La sua innegabile azione antiage, grazie al ruolo che svolge nel processo di sintesi del collagene. "Numerosi studi descrivono la sua capacità di uniformare e illuminare il tono della pelle, schiarire le macchie scure e ridurre la comparsa di linee sottili e rughe, migliorando le compattezza cutanea". Già solo per la sua capacità di intercettare e contrastare i danni ambientali prima che causino la comparsa di segni dell’eta’, la vitamina C è un ingrediente attivo indispensabile per la cura della pelle.

L'alleato imprescindibile per un effetto glow!

Oltre all'azione protettiva e anti-età, la Vitamina C è anche un alleato fondamentale per ottenere un colorito uniforme e luminosissimo. Questo attivo agisce sul tono della pelle, aiuta a ridurre la comparsa di imperfezioni e a migliora i livelli di idratazione, il che aiuta a mantenere la pelle tonica e davvero luminosa.

Come inserire la Vitamina C nella skincare?

La vitamina C si sposa benissimo con altri ingredienti per la cura della pelle - tra cui retinolo, niacinamide ed esfolianti chimici - e funziona ottimamente sia di giorno che di notte. L’importante - ci ricorda Francesca - è scegliere un prodotto a base di vitamina C con una consistenza adatta al proprio tipo di pelle e alla propria routine. Via libera quindi a formule leggere da applicare al mattino, ovviamente seguite sempre dalla protezione solare, di cui la vitamina C potenzia i benefici!

Capito perché non possiamo davvero farne a meno? Per aiutarti ad incorporare questo prezioso ingrediente attivo nella beauty routine, ecco una carrellata dei prodotti alla Vitamina C da provare. Pronta a scoprirli tutti?

I prodotti a base di Vitamina C da provare ora! 1/7 Il Siero Viso Anti-macchia Vitamina C di Garnier, con la sua formula arricchita con Vitamina Cg + niacinamide + acido salicilico, riduce l’aspetto delle macchie scure sulla pelle in soli sei giorni, e fino al -43% in sole 8 settimane*: un vero alleato per una pelle uniforme e luminosa. 2/7 Il Siero C.E.O di Sunday Riley contiene il 15% di preziosa vitamina C di ultima generazione. Combatte velocemente e all’origine il colorito spento e le macchie scure e pigmentarie, attenuando i segni dell’età. La pelle appare più tonica e rimpolpata, uniforme e ringiovanita.

3/7 Il C15 Super Booster di Paula's Choice riduce i segni visibili dell'invecchiamento e lascia la pelle più liscia, luminosa e tonica. La formula contiene una miscela di vitamina C al 15% stabilizzata (acido l-ascorbico) con un pH di 3.0, potenti antiossidanti tra cui vitamina E, acido ferulico e peptidi che rendono la pelle più morbida. La pelle è protetta dagli agenti esterni e ogni giorno avrà un aspetto più giovane e radioso. 4/7 Il siero Banana Bright di Olehenriksen contiene il 15% di vitamina C, il 5% di acido poliidrossilico e acido ialuronico, per una pelle più luminosa ed elastica. Questo potente siero schiarente combatte tutti i principali segni dell'invecchiamento, inclusi punti scuri, rughe e perdita di compattezza.



5/7 Il CAUDALIE Vinergetic C+ Siero Vitamina C Anti-stanchezza llumina e rimpolpa istantaneamente la pelle, per un viso fresco e riposato. Stabilizzata 4 volte per preservare la sua azione nel tempo ed essere ancora più biodisponibile, questa Vitamina C+ penetra facilmente nella pelle e rilascia tutta la sua efficacia. 6/7 Ginzing Into The Glow Brightening Serum di Origins è un siero multitasking che rende la pelle più luminosa con un solo utilizzo. Infusa con Vitamina C, la formula leviga la pelle e riduce la visibilità dei pori.

Incrementa il turnover cellulare grazie al suo Complesso di acidi AHA, BHA e estratti di Caffè Verde. La grana della pelle appare più levigata applicazione dopo applicazione. 7/7 15% Vitamin C + Clean Caffeine Energy Serum di Youth to the People contiene il 15% di vitamina C ed è arricchito con caffeina vegetale dalle foglie di Yerba Mate + e Guayusa. Illumina l'incarnato, decongestiona e leviga la pelle al risveglio. Grazie a potenti antiossidanti, riduce la comparsa di iperpigmentazione e rassoda l'aspetto della pelle, fornendo al contempo una leggera idratazione. PREV NEXT